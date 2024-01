"אף פעם לא לבד" הולך להיעלם מטיקטוק? אחרי שיוניברסל מיוזיק וטיקטוק לא הצליחו להגיע להסכמה והחוזה ביניהם עומד להיגמר הלילה (בין רביעי לחמישי), מעריצים של האמנים הגדולים בעולם תהו בבהלה מה יעלה על הסרטונים שלהם או באופן כללי מה יהיה עם השירים שהם הכי אוהבים בפלטפורמה. אז איך זה משפיע על ישראל?

צריך להזכיר: ליוניברסל יש סניף בישראל וחתומים שם אמנים כמו ענבל ביבי, ליהי טולדנו, עילאי אלמקייס ועוד. אז האם השירים שלהם הולכים להיעלם? כן - דין אריאנה גרנדה, כדין ענבל ביבי. וזה כולל גם את האלבום החדש של ג'ימבו ג'יי "אה וואו" שיצא בהפצה תחת יוניברסל ישראל או נטע ברזילי שחתומה בS-Curve, תת לייבל של יוניברסל.

במכתב פתוח ומאיים במיוחד שכותרתו "למה אנחנו חייבים לצאת לפסק זמן מטיקטוק" שפורסם אתמול (שלישי), יוניברסל האשימה את טיקטוק בניסיונות "בריונות" ו"הפחדה" כדי "שהחברה תסכים לעסקה ששווה פחות מהעסקה הקודמת, הרבה פחות משווי השוק ההוגן ושאינו משקף את הצמיחה האקספוננציאלית של טיקטוק".

במילים פשוטות, יוניברסל מנסה ללחוץ על טיקטוק בשביל להביא תשלומים ותמלוגים טובים יותר לאמנים שחתומים אצלה. כפי שכבר ראינו כמה פעמים, הלהיטים הגדולים, בעולם וגם בישראל, צמחו בעיקר בפלטפורמה הסינית. "תיק קטן" של נס וסטילה, "אף פעם לא לבד" כאמור, של ענבל ביבי, או זמרות כמו מאיה דדון ונונו.

במכתב, טענו שטיקטוק מהווה "רק כ-1% מסך ההכנסות שלנו", שלדבריהם היא עדות ל"כמה מעט הרשת החברתית מפצה אמנים וכותבי שירים, למרות בסיס המשתמשים המאסיבי והצומח שלה, ההכנסות מפרסום הגדלות במהירות והתלות הגוברת בתוכן מבוסס מוזיקה".

Our core mission is simple: to help our artists & songwriters attain their greatest creative and commercial potential, which is why we must call time out on TikTok.



Learn More: https://t.co/yJDQ7FdgNc pic.twitter.com/Lhluz1ez5H — Universal Music Group (@UMG) January 31, 2024

חברת המוזיקה טענה כי במהלך המשא ומתן על הסכם חדש, טיקטוק "הציעה לשלם לאמנים ולכותבי השירים שלנו בשיעור שהוא חלקיק מהשיעור שמשלמות רשתות חברתיות גדולות דומות". כאשר המשא ומתן נתקע, יוניברסל טענה כי טיקטוק ניסתה "להפחיד" את החברה "על ידי הסרה סלקטיבית של המוזיקה של חלק מהאמנים המתפתחים שלנו", תוך שמירה על כוכבים גדולים יותר בפלטפורמה.

"הטקטיקה של טיקטוק ברורה: להשתמש בכוח של הפלטפורמה שלה כדי לפגוע באמנים ולנסות להכריח אותנו להסכים לעסקה רעה שמעריכה פחות את המוזיקה, האמנים וכותבי השירים, כמו גם את המעריצים שלהם", כתבה יוניברסל.