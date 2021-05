22:18 חיכינו רק לך! עדן אלנה עולה עם Set Me Free

לא משנה איך היא תסיים את הערב הזה, הלב מתפוצץ מגאווה כשעדן עולה על הבמה ומהר מאוד מרימה את האנרגיות בארנה ובכלל. עדן נותנת ביצוע משוחרר יותר, מפלרטטת כמו שצריך עם המצלמה, והשריקה המפורסמת בסוף עוברת חלק ומדויק והקהל בשיגעון. איזה ביצוע מעולה. הקהל במרכז העיתונאים מריע. כל הכבוד עדן. שיחקת אותה בענק!

23:47: הולנד - Birth of a new age - ג'ינחו מאקרוי

הגיעה תורה של המדינה המארחת. גי'נחו מביא כאן ביצוע גוספל לא רע בכלל וההופעה הרבה יותר טובה מהשיר עצמו, ובפעם הראשונה אנחנו שומעים באירוויזיון את השפה הסורינמית. הסטטיסטיקה שלו לא טובה ובשנים האחרונות המדינה המארחת נמצאת לרוב בתחתית הטבלה, והעובדה שהשיר הבא הוא הפייבוריט המובהק לזכייה לא ממש עוזרת לו.

23:43: נורווגיה - Falling angel - טיקס

לפרוש כנפיים ולעוף: טיקס מנורבגיה השאיר רושם חזק בחצי הגמר הראשון עם שיר שהוא כל כולו להיט של להקת בנים בניינטיז והשיר האהוב על העורך שלי. הפעם הוא השאיר רושם חזק טוב וגם אם לא יתברג גבוה הוא יוכל להתנחם בזרועות החברה החדשה שלו. כן כן, השמועות מספרות על רומן סוער מאחורי הקלעים בינו לבין אפנדי מאזרבייג'אן. אהבנו, וגם הם.

23:38: אזרבייג'אן - Mata Hari - אפנדי

אפנדי מאזרבייג'אן מביאה שיר פופ אתני שלא מחדש כלום. גם ההופעה בינונית ואף אחד לא יזכור אותה במיוחד אחרי האבק שצרפת השאירה אחריה. הגוף עוד רועד Voilá.

23:35: צרפת - Voila - ברברה פראווי

אוואלה! השיר הזה עושה אותי שלולית וכרגע ברברה פארווי ממוקמת שנייה בטבלת ההימורים והלוואי ותנצח. שיר שמחזיר את האירוויזיון לקלאסיקות של פעם בניחוח אדית פיאף. החלום של פריז 2022 לא נראה רחוק.

23:30: אוקראינה - Go_A - Shum

עוד מתמודדת בולטת הערב מגיעה אוקראינה שבהחלט תסיים בטופ 5. זה האירוויזיון האמיתי; שיר עם מסורתי בשפת מקור, קול ייחודי ולוק מטריף. יש לי הרגשה שהיא זו שניצחה את חצי הגמר הראשון - אבל את זה נדע בסוף הערב.

23:26: ליטא - The roop - Discoteque

והנה ליטא באה להרים את האולם. שיר משוגע על כל הראש וזה אשכרה עובד. אי אפשר להתעלם חברי הלהקה והלבוש הצהוב והבוהק מאוד שלהם בולט על הבמה החשוכה הזאת. יזכרו אותם כשיגיע הרגע להצביע.

23:21: בולגריה - Growing up is getting old - ויקטוריה

בולגריה עולה לבמה ואין שום שינוי מההופעה של ויקטוריה בחצי הגמר, לטוב ולרע. השיר הזה קסום בפשטות שלו וזה לפעמים כל מה שצריך. בלי דרמות, פשוט עם יפה ועדין. חותם על מקום שישי.

23:15: פינלנד - Blind channel - Dark side

מישהו הזמין את לינקין פארק? שיר הרוק הראשון הערב מגיע מפינלנד. ביצוע פחות טוב מחצי הגמר ואולי היה מצליח לא רע אם היה שיר הרוק היחיד. הרבה אי דיוקים וחבל, והוא כנראה לא יקבל את המקום שמגיע לו ויסתפק בחלק הימני של הטבלה.

23:11: גרמניה - I don't feel hate - ינדריק

ינדריק מגרמניה על הבמה. אני מודה שלא סבלתי את השיר הזה עד שראיתי אותו על הבמה. מגניב, חצוף ומלהיב. הפתעת הערב. אפילו אמא שלי אוהבת.

23:07: מולדובה - Sugar - נטליה גורדיינקו

פתחנו את החצי השני של הערב: מולדובה הגיעה להולנד עם הסוכר שלה. עוד שיר שאני לא מבין מה הוא עושה בגמר, זאת למרות שהוא לא הכי גרוע הערב. המטוס לקישינב 2022 נשאר בשדה.

23:02: ספרד - Voy a quedarme - בלאס קאנטו

עוד שיר שאנחנו רואים כאן הערב בפעם ראשונה. בלאס קנטו מספרד מגיע עם בלדה בינונית, כריזמה של מטוש וביצוע קולי לוקה בחסר. יש לו מזל שבריטניה פה, אחרת הוא היה מוצא את עצמו במקום האחרון.

22:58: איסלנד - 10years - דאדי אוג גאגנמגניו

איסלנד על הבמה. או בעצם לא. אחרי שאחד מחברי הלהקה אובחן כחיובי לקורונה הם הורחקו מהמתחם ומה שאתם רואים זה למעשה צילום מהחזרה שלהם לפני כשבוע וחצי. אותה הופעה בדיוק שודרה בחצי הגמר שלשום. השיר עצמו מגניב, שונה ויתברג לא רע.

22:54: שווייץ - Tout l'univers - גיונ'ס טירס

הגענו לפייבוריט השני (מתוך ארבעה) לזכייה הערב. הזמר הטוב ביותר בתחרות היום. השיר טוב, ההופעה קצת אפורה והריקוד שלו נראה קצת מגוחך - מה שגרם לנפילה שלו מחוץ לחמישייה הפותחת בטבלאות ההימורים. עדיין הוא סוחף עם השיר הטראגי הזה ויכול בהחלט לנצח הערב.

22:50: יוון - Last dance - סטפניה

לסטפניה מיוון יש קהל ביתי יותר מכל המתמודדים הערב. היא נולדה וגדלה כאן בהולנד וגם הקריירה שלה בעיקר פה ואין ספק שדוז פואה אחד יש לה. משהו הערב לא עובד עם המסך הירוק ופה באולם רואים יותר מדי ממה שאמורים לא לראות. אבל השיר מגניב והביצוע הקולי טוב. פייר לעדן מגיע מקום גבוה יותר.

22:46: בריטניה - Embers - ג'יימס ניומן

ממשיכים בתחרות: הגיע תורה של בריטניה לעלות לבמה בפעם הראשונה - ואוי לאוזניים ולעיניים. מכעיס שמעצמת הפופ הכי גדולה בעולם שולחת כזה שיר רע וכזה זמר זייפן. איפה הימים של kisses for me? מקום אחרון. תודה. שלום.

22:39: סרביה - Loco Loco - הוריקן

אוהבים מוזיקה סרבית? יופי: שלישיית הוריקן על הבמה. מעבר לזה שזה שיר מטופש, מרגיז אותי שרוב הקולות מוקלטים ומעט מאוד חי בביצוע. תגידו יפה שלום לתחתית הטבלה.

22:35: פורטוגל - The black mamba - Love is on my side

פורטוגל היא הסוס השחור של התחרות. עד תחילת החזרות לפני שבוע וחצי הייתה ממוקמת באחד המקומות האחרונים בחצי הגמר, אבל כובש ויצליח לא רע, בטח אחרי הבחירה היוצאת דופן מבחינתם לשיר באנגלית.

22:32: מלטה - Je me casse - דסטיני

דסטיני ממלטה היא אחת הפייבוריטיות לזכייה הערב. השיר מקפיץ עם מסר פמיניסטי וההשוואה לנטע ברזילי בלתי נמנעת. אפילו המילים זהות, אבל עם כמה שזה טוב באירוויזיון לא זוכים חיקויים. תעשה חמישייה אבל לא תנצח.

22:26: רוסיה - Russian woman - מניז'ה

כמו ב-2018, השיר הרוסי הופק גם השנה על ידי צוות ישראלי. הפעם מדובר באורי קפלן ואורי אבני, והשיר אף הוקלט באולפן בתל אביב. מניז'ה שוב מפציעה בשמלת בבושקה מטורפת ופורצת ממנה באוברול אדום. שיר חזק מאוד שיהיה גבוה גבוה בטבלת התוצאות.

22:22: בלגיה - The wrong place - הוברפוניק

אחרי הביצוע המושלם של עדן אנחנו צריכים קצת להירגע והלהקה הבינלאומית הוברפוניק מביאה ביצוע נקי ויפה לשיר איכותי אבל כשמו כן הוא, The wrong place, לא מתאים לבמה הזאת.

22:15: אלבניה - Karma - אקסהלה פריסטרי

אין הרבה מדינות שישירו הערב בשפת המקור שלהן, אבל אקסהלה האלבנית היא בהחלט אחת מהן. שיר מספר 2 מעולם לא זכה בתחרות ואין ספק שהשנה נמשיך במסורת. אין לי מושג איך השיר הזה הגיע לפה; לא קליט ולא מעניין, מלא פאתוס וצווחות. אקסהלה היא כן זמרת טובה וטוב היה לו היו ממלאים את הבמה ברקדנים. כל זה דווקא עושה שירות טוב לעדן שהיא הבאה בתור.

22:10: קפריסין - El diablo - אלנה טסגרינו

כזכור, השיר הקפריסאי נבחר על ידי ועדה של הטלוויזיה הקפריסאית וגרם להם ללא מעט הרבה צרות אחרי שבמדינה היוונית האורתודוקסית והשמרנית עלו הרבה קולות נגד השיר שמספר על סיפור אהבה בין בחורה לשטן, ואחרי שעאלנה לתה על הבמה הגיעו ביקורות אחרות כמו הדמיון הרב (מדי) של השיר לכל להיט שני של ליידי גאגא. למרות זאת, טוב עשתה ההפקה שהחליטה לפתוח את ערב הגמר עם השיר הסוחף הזה למרות שהביצוע של שאלנה פחות טוב מחצי הגמר. היו כאן המון אי דיוקים וההתרגשות ניכרת על פניה, אבל השיר הזה בהחלט יתברג יפה בתחתית העשירייה הראשונה.

22:00 #התחלנו

המנון התחרות מתנגן, הקהל שואג, העיתונאים בפול עבודה והמתמודדים עוד רגע מאבדים הכרה. אירוויזיון 2021 מתחילים עם מצעד המופיעים וכל המתמודדים עולים לפני סדר הופעתם. את הערב, כמו שני חצאי הגמר, מנחים השחקנית והזמרת שאנטל ג'אנזן, אדסיליה רומבליי, מי שייצגה את הולנד באירוויזיון 1998 בו זכתה דנה אינטרנשיונל, השחקן ומנחה הטלוויזיה ג'אן סמית', ואושיית הרשת המקומית ניקי דה ג'אגר.

21:45 לילה ארוך לפנינו

מרכז העיתונאים מתמלא בבליל שפות שונות, כולם מראיינים אחד את השני ומנסים לנחש מי ינצח הערב. ההימורים נעים בין ארבע מדינות עיקריות: איטליה, צרפת, שווייץ ומלטה. ישראל, כך אומרים מסביב, תסיים את הערב בתחתית העשירייה השנייה.

מאחורי הקלעים הזמרים מתארגנים, מתרגשים, מתפללים ומקווים להביא ניצחון. בשעה 22:00 בדיוק יחל המופע, והראשונה לעלות תהיה אלנה מקפריסין. לא נאלץ לחכות הרבה זמן, כי עדן תעלה שלישית בסדר ההופעה. מצד אחד זה קצת מבאס כי הופעה מוקדמת מנמיכה את הסיכויים לזכייה, אבל מצד שני היא וכל חברי המשלחת יוכלו לשבת בנחת מול הבמה ולהינות מהמופע המדהים (והארוך) הזה. לילה לא קצר לפנינו, תכינו משהו לשתות.

21:30 המעריץ הישראלי היחיד באולם

עוד מעט זה מתחיל. אולם הארנה ברוטרדם מתחיל להתמלא באנשים ובחוץ פגשנו את חובב האירוויזיון הישראלי היחידי שהצליח להגיע לרוטרדם, אביב להב מתל אביב. "לא הייתי מפספס את זה בחיים, ולמרות שכל החברים שלי לא פה איתי השנה אני תמיד אבוא לאירוויזיון לעודד את ישראל. המון בהצלחה לעדן אלנה המהממת, מגיע לה בענק", הוא מספר לנו בהתרגשות ורץ לתפוס מקום באולם.

המעריץ הישראלי היחיד באולם. אביב להב | צילום: באדיבות המצולם