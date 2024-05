פרטים חדשים בפרשת המתמודד ההולנדי: על פי אתר החדשות השוודי AD, המשטרה התערבה בחקירת התקרית של המתמודד ההולנדי באירוויזיון 2024, יוסט קליין. כזכור, אתמול לא הופיע קליין במהלך החזרות הגנרליות עם שירו Europapa, וכעבור מספר שעות הודיע תאגיד השידור האירופי כי הוא חוקר תקרית בה היה מעורב הזמר וכי הוא לא ישתתף בחזרות עד להודעה חדשה. לפי הדיווחים נראה כי ייתכן וקליין לא ישתתף בגמר אירוויזיון 2024 הערב (שבת).

באתר השוודי מבהירים כי לא הוגשה תלונה, אך המשטרה תשאלה מספר אנשים שהיו מעורבים באירוע, ולא סיפקו פרטים נוספים. כזכור, מספר כלי תקשורת בחו"ל דיווחו כי התקרית המדוברת היא עימות פיזי בין קליין לבין צלמת במתחם האירוויזיון. עיתונאי "כאן" דב גיל-הר דיווח כי שמו של קליין ודגל הולנד הוסרו מחדר ההלבשה שלו במתחם האמנים.

Joost asked by a journalist question about the investigation but didn’t want to answer. pic.twitter.com/GIk3lLwQUN