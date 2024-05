לורין, זוכת אירוויזיון 2023, הודיעה להפקת האירוויזיון - במידה ועדן גולן תזכה בתחרות, לא אהיה מוכנה להעניק לה את הפרס, בניגוד לפרוטוקול. על פי דיווח של עיתון הסאן הבריטי, הזמרת השוודית שזכתה באירוויזיון פעמיים, ב-2012 ובשנה שעברה, מחויבת על פי חוזה להופיע בתחרות השנה, ולהעניק את גביע הזכוכית לזוכה - אך במידה וישראל תזכה, כך הבהירה, לא תעניק את הפרס.

בראיון שקיימה מוקדם יותר השבוע הבהירה לורין שהיא בעד קיום תחרות האירוויזיון השנה למרות הדרמה והסערה הפוליטית: "אם נעצור את המוקד הזה של אנרגיה חיובית ונסיט מיליונים, זה יהיה הרסני. חיובי מביא חיובי ושלילי מביא שלילי".

