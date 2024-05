יש להפסיד בכבוד... ויש את אירלנד. אחרי הניסיון להדיח את ישראל, הקריאות לחרם נגדנו, הצעקות מול הסטייליסט הישראלי איתי בצלאלי והפרובוקציות בגמר האירוויזיון (ובכל שלב בדרך לשם) - אירלנד סיימה במקום השישי, מתחת לעדן גולן. כעת המתמודד.ת האירי.ת, במבי ת'אג, פותח.ת הכל בסרטון שפורסם ברשתות: "ז** על איגוד השידור האירופי, לא אכפת לי יותר".

בראיון דיבר.ה במבי ת'אג על הניצחון הגדול עבור מתמודדים א-בינאריים השנה - גם במבי וגם הנציגות השוויצרית הזוכה, עם נמו והשיר "The Code". "אני כל כך גאה שאנחנו בטופ טן, זה היה כל כך קשה בשבילנו. אני רוצה להגיד: אנחנו זה האירוויזיון, איגוד השידור האירופי הוא לא האירוויזיון. ז** עליהם. מה שעושה את התחרות זה המתמודדים, הקהילה מאחוריהם, האהבה והכוח והתמיכה. העולם דיבר".

עוד מחאה בולטת נגד ישראל הגיעה אתמול, כזכור, מצידה של המתמודדת הפורטוגלית - יולנדה. יולנדה עלתה אתמול לבמת גמר האירוויזיון תוך הפרה של החוקים, שלא מאפשרים מחאה פוליטית - על ציפורניה עטתה לק עם דוגמא של כאפייה, סמל התנגדות פלסטיני. יולנדה לא תקפה את איגוד השידור האירופי לאחר התחרות, בניגוד לבמבי ת'אג - אבל המעריצים של פורטוגל זעמו: בגלל הציפורניים של יולנדה וההפרה של הכללים - הביצוע של פורטוגל אותו פרסמה התחרות ברשתות הוא הביצוע מהחזרה, שהייתה נטולת מחאה.

"הציפורניים של יולנדה הולכות נגד הגישה הפרו-ישראלית שלכם, EBU? אתם מפעילים טרור נגד אמנים ועדיין חושבים שאתם תומכים בבריאות הנפשית שלהם", כתב צייצן אחד שתמך בפורטוגל. גולשים רבים נוספים מיהרו לשים לב שהשמלה אותה לבשה יולנדה היא ממותג בשם Trashy Clothing - מותג ביגוד פלסטיני.

eurovision is not uploading portugal's grand final performance so far probably because of iolanda's nails. of course this goes against your pro-israhell stance doesn't it @EBU_HQ? you keep terrorising artists and still think you're prioritising their mental health.