עוד דרמה בגמר אירוויזיון 2024: קארייה, הכוכב הפיני שהגיע למקום השני באירוויזיון 2023 עם צ'ה צ'ה צ'ה, היה אמור להגיש היום את נקודות השופטים מטעם פינלנד - אך החליט לפרוש. "החלטתי לא להשתתף בתור הדובר של פינלנד היום בגמרה האירוויזיון. לחלק את הנקודות הלילה לא מרגיש נכון", כתב.

לא ברורה הסיבה המדויקת בגללה החליט לפרוש - ייתכן שמדובר במחאה בגלל ההדחה של המתמודד ההולנדי, יוסט קליין, וייתכן כי מדובר במחאה על המלחמה בעזה. מוקדם יותר היום אלסנדרה, המתמודדת הנורווגית של אירוויזיון 2023 הודיעה שלא תגיש את הנקודות מטעם נורווגיה "בגלל רצח העם" - וייתכן שקארייה הולך בעקבותיה.

Käärijä withdrew from being the spokesperson on behalf Finland pic.twitter.com/Ce3zRo93kg