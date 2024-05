איזו טעות נהדרת: חצי הגמר השני של האירוויזיון שודר אתמול (חמישי) ברחבי העולם, ובסוף המשדר כולנו גילינו אילו מדינות עלו לגמר, וביניהן, לשמחתנו, ישראל עם עדן גולן. אבל הערוץ האיטלקי ששידר את האירוויזיון חשף, בטעות, את נתוני ההצבעה, שאמורים להישמר בסוד - וישראל, כך מסתבר, הובילה בפער מטורף: 39 אחוזים מהקולות באיטליה אתמול הלכו לישראל. כן כן, מה ששמעתם. כמעט חצי מהקולות האיטלקיים לטובת עדן גולן עם "הוריקן".

לצורך הההשוואה, מדינות כמו אלבניה או יוון קיבלו 5 אחוז מהקולות. ואם אתם תוהים כמה אחוזים מהקולות נתנו האיטלקים לאיטליה, נזכיר שמדינות לא יכולות להצביע לעצמן. בקיצור - האם ההצבעות באיטליה מעידות על המגמה הכללית באירופה? נצטרך לחכות למוצאי שבת ולראות.

Italian broadcaster Rai has accidentally revealed their televoting percentages during tonight's #Eurovision semi-final.



[ Rai] pic.twitter.com/cykJlZt4Qr