אולי אלכסנדר, המתמודד הבריטי באירוויזיון 2024, לא חסך את דעותיו בנושא ישראל והמלחמה בעזה בחודשים האחרונים - ועכשיו, בראיון למגזין ה"טיימס" נשאל על עמדתו ופעילותו בנושא - והתחיל לבכות. המראיין, ג'ונתן דין, שאל את אלכסנדר מדוע היה נראה כאילו הוא סובל כשהופיע במסיבת אירוויזיון שהתקיימה בלונדון.

"נאבקתי באותו היום", שיחזר אלכסנדר, "הייתי סגור בחדר וניסיתי לא לעבור התמוטטות עצבים. בדרך כלל אתה עולה על הבמה ומדליק את המתג, אבל הרגשתי שאני לא מסוגל... לא הצלחתי לאסוף את עצמי והתביישתי בעצמי". כשנשאל על ידי המרואיין אם השערורייה סביבו פגעה בחוויית האירוויזיון שלו, התחיל לבכות. "יש הרבה דברים שהייתי עושה אחרת", אמר מבעד לדמעות, "זה הרבה יותר גדול ממני והאירוויזיון".

“My participation in Eurovision or not isn’t going to make a difference to those things...”



