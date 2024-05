26 הזמרות והזמרים שיעלו על במת האירוויזיון במוצאי שבת (מלבד המתמודד ההולנדי) עלו על הבמה לחזרות בנוכחות קהל הערב (שישי), וכשהגיע תורה של עדן, היא נתקלה שוב בקריאות בוז רמות, לצד מחיאות כפיים סוערות, מהקהל הרב באולם. בזמן שביצעה את "הוריקן", רוב קריאות הבוז לעברה של גולן התחילו בחלק האחרון של השיר, כשעברה לשיר בעברית את החלק האחרון של "הוריקן". צירוף מקרים או החלטה מודעת של היושבים בקהל? תחליטו אתם.

לצד קריאות הבוז, יש גם חדשות טובות: אתמול רשם "הוריקן" קפיצה אדירה של 35% אחוזים בעלייה בהשמעות בספוטיפיי - השיר שעשה את העלייה המשמעותית ביותר, מעל "יורופאפא" של הזמר ההולנדי במחלוקת, יוסט קליין, ומעל השיר של הלהקה האסטונית.

The 37 #Eurovision 2024 songs received a grand total of 8,212,725 Spotify streams on May 9, up 3.8% from the previous day's tally. The day's top three gainers were Israel's "Hurricane" (+35.6%), the Netherlands' "Europapa" (+23.0%) and Estonia's "(Nendest)..." (19.6%).