ישראל באירוויזיון - בגלל שמן לשיער? מאז החלה המחאה הנרחבת נגד השתתפות ישראל באירוויזיון, הבהיר תאגיד השידור האירופאי שוב ושוב כי הוא מאפשר לישראל להתמודד בתחרות - דבר שעורר את זעמם של מפגינים פרו-פלסטינים ואנטי-ישראלים. כעת בקרב אלו שמתנגדים להשתתפות ישראלית בתחרות נפוצה תאוריית קונספירציה חדשה והזויה: ישראל לא מוחרמת מהתחרות בגלל נותני החסות - חברת Moroccanoil, שמוכרת מוצרי שיער.

נסביר: במשך 4 שנים חברת Morroccanoil מהווה נותנת חסות מרכזית לתחרות האירוויזיון. בעוד שמייסדת החברה, כרמן טל, אינה ישראלית, חלק ניכר ממוצרי החברה מיוצרים במפעל בישראל ומספר בכירים בחברה הם ישראלים. בשל עובדה זו טוענים מעריצי אירוויזיון אנטי-ישראלים כי איגוד השידור האירופאי משאיר את ישראל בתחרות בלחץ החברה למוצרי השיער.

