הסרטון שהמתמודדת האירית פרסמה ומחקה: במבי ת'אג, הנציגה האירית באירוויזיון 2024, פרסמה סרטון בטיקטוק ומחקה אותו אחרי דקה. בסרטון נראה הרגע בו הודיעו למשלחת האירית כי ת'אג תיאלץ למחוק מהפנים את הכיתוב Ceasefire (הפסקת אש) באירית, אחרת לא תוכל לעלות לבמה. "זין", היא אומרת בתגובה לחדשות הקשות. "זה דפוק", אומרת המתמודדת למצלמה. כזכור, לבסוף הכיתוב הוחלף בכיתוב אחר באירית עתיקה.

חברתה למשלחת מסכימה בסרטון שנמחק: "העובדה שהם השתיקו אותך היא דפוקה, תגידי את זה מיד אחרי". "אני פשוט הולכת לעלות ולתת הופעה נהדרת של 3 דקות עם החבר הכי טוב שלי", היא אומרת למצלמה. "למען העולם, המשפחה, לשנות את הסצנה ולערער את העניינים, אני פשוט הולכת ליהנות מזה".

Bambie Thug’s deleted TikTok, was up for less than a minute #Eurovision pic.twitter.com/p7q4x66imB