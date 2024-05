אירוויזיון 2024: אחרי חזרה ראשונה שעל פי דיווחים "הרשימה מאוד את השוודים", עדן גולן הולכת ומתקרבת לרגע הגורלי בו תעלה על הבמה במאלמו. גם הביקורת כלפיה הולכת ומתגברת, ולעתים מגיעה לטונים אגרסיביים במיוחד. עם צילומים ראשונים מהחזרות של גולן והרקדנים שלה ל"הוריקן", גם התגובות האנטי-ישראליות לא איחרו להגיע.

"מה זה החרא הזה?" תהה גולש אחד בליווי תיעוד מהחזרה - בו נראים רקדני הליווי של גולן מכים את האוויר באגרופים כחלק מהריקוד. "זה מה שהם עושים לילדים פלסטינים", הגיבו מספר צייצנים בווריאציות שונות. אחר הודה: "אני לא אוהב את זה שישראל משתתפת, אבל אם זו הייתה מדינה אחרת שרוקדת ככה לא הייתם יורדים עליהם עד כדי כך".

מגיבים נוספים הצטרפו לקריאות השנאה נגד גולן: "אני צריך שמישהו יקפוץ על הבמה בזמן שישראל מופיעה, מישהו צריך לעלות לשם ולגרור את הכלבה הזאת מחוץ לבמה", כתב גולש אחד בציוץ מטריד. כזכור, בחודש מרץ האחרון רוסס גרפיטי נגד ישראל באחד ממתחמי האירוויזיון במאלמו, ובשוודיה דיווחו כי גובר החשש מאירועי טרור באירוויזיון. בראיון סיפר יואב צפיר, ראש המשלחת הישראלית: "אנחנו נערכים לכל תסריט, נשמעים להוראות שלהם, לא יוצאים מהמלון יותר מדי".

need somebody to jump on stage while israel is performing at eurovision and ik white gays (eurovision's core audience) don't give a fuck about nothing that doesn't involve them so somebody might have to take one for the team and drag that bitch out of the stage pic.twitter.com/LB20d67eZe