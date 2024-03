אירוע הקרנת גמר האירוויזיון שהיה אמור להתקיים בלונדון בוטל - במחאה על השתתפות ישראל בתחרות. מארגני האירוע, Rio Cinema, הודיעו כי לא יקרינו את גמר התחרות בהצהרה שפרסמו בחשבון הטוויטר שלהם. האירוע היה אמור להיות הקרנת האירוויזיון הגדולה ביותר בלונדון.

"לאחר דיון עם מארגני האירוע, החלטנו קולקטיבית לא להקרין את הגמר כל עוד ישראל לוקחת חלק בתחרות", נאמר בהצהרה. "אנו מאמינים שלתחרות האירוויזיון יש כוח לחבר בין אנשים בכל העולם, וכל עוד שומרים על ערכי הליבה של אינקלוסיביות, שוויון ואוניברסליות, היא יכולה להיות כוח משפיע לטובה. נמשיך לארגן אירועי תרומה למען העמותות שאנו תומכים בהן, לרבות 'רופאים ללא גבולות' ו'סיוע רפואי לפלסטין'".

