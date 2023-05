נועה קירל ויוניקורן עלו הבוקר (רביעי) למקום השישי בהימורים, רגע אחרי הנאמבר הישראלי בחצי גמר אירוויזיון 2023 שהתקיים אמש בליברפול. לורין השוודית, שהתברגה עם Tattoo במקום הראשון כמעט מאז שהוכרז על השתתפותה, לא עדיין זזה סנטימטר. אחריה נמצאים קארייה הפיני ו-Cha Cha Cha עם 22% סיכוי לזכייה בתחרות.

בשלישייה הבאה נמצאות אוקראינה, צרפת וספרד. ישראל כאמור נמצאת במקום השישי נכון לעכשיו ומתחתינו נמצאות אלסנדרה הנורווגית, מיי מולר הבריטית והנציג האיטלקי מרקו מנגוני.

מה קורה בשירותי הסטרימינג? לא ברור כמה זה ישקף את תוצאות האמת - למרות שיש מי שטוען שאנחנו נזכה בכל מקרה - אבל לפי נתוני ההאזנות של ספוטיפיי, יוניקורן צבר אתמול 144 אלף - השיר השמיני הכי מואזן בתחרות. גם כאן, שוודיה כמובן במקום ראשון עם 810 אלף האזנות, אחריה נורווגיה עם 421 אלף, איטליה עם 292 אלף ופינלנד עם 280 אלף.

ביוטיוב לעומת זאת, הנאמבר הישראלי של יוניקורן עומד על 387 אלף צפיות, כשמעלינו נמצאת רק להקת לט3 וההופעה המטורללת נגד פוטין עם 460 אלף. אחרי נועה וישראל נמצאים פינלנד עם 305 אלף, שוודיה עם 299 אלף ונורווגיה עם 239 אלף.

Most-streamed #Eurovision 2023 songs on Spotify (May 8):



Tattoo - 810,682

Queen of Kings - 421,452

Due vite - 292,833

Cha Cha Cha - 280,110

Solo - 199,124

Évidemment - 180,502

I Wrote a Song - 159,764

Unicorn - 144,124

Who the Hell Is Edgar? - 125,881 — Eurovision Charts (@esc_charts) May 9, 2023

באפל מיוזיק מספרי ההאזנות לא חשופים, אבל אם דוגמים את המצעד בבריטניה, נועה נכנסה למקום ה-152 בבריטניה. פינלנד נכנס 77, נורווגיה עלתה ל- 33 אחרי שכבר הייתה במצעד ושוודיה עלתה ל-9. הנורווגית קפצה 123 שלבים ושוודיה 57.