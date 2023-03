"יש לי גירל קראש על נועה קירל": המתמודדת הבריטית לאירוויזיון מאוהבת. ה-BBC הודיעו בחמישי בבוקר שמיי מולר תייצג את בריטניה עם השיר I Wrote A Song. אתמול בלילה (שבת) היא שיתפה ציוץ של עמוד נתוני אירוויזיון שהציג את נתוני ההאזנות של השירים בספוטיפיי ופירגנה למתחרות והמתחרים שלה.

"נמצאת בחברה כל כך מדהימה! לא יכולה לחכות לפגוש את המדהימים והכישרוניים האלה", צייצה מולר, אבל שום דבר לא הכין אותנו לציוץ הבא אחריו: "אגב, יש לי גירל קראש על נועה קירל, הצילו". נכון לעכשיו נועה, שפתחה לפני כשנה חשבון טוויטר עוד לא הגיבה, אבל אנחנו מחכים".

among such amazing company! can’t wait to meet these talented stunnassss https://t.co/pTU0eZ0HRV — Mae Muller (@maemuller_) March 11, 2023 i also have the biggest girlcrush on noa kirel help — Mae Muller (@maemuller_) March 11, 2023

אם כבר נתונים וסטטיסטיקות, אותו עמוד טוויטר שיתף במהלך סוף השבוע שנועה קירל ו"יוניקורן" שברו את שיא ההאזנות ליום אחד בספוטיפיי ישראל עם 95,016 האזנות. ואתמול הפך ליום השני הכי טוב בישראל עם 78,795 ב-10 במרץ. יש לנו תחושה שזה לא יגמר בקרוב.