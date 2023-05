בין שירי דיכאון באווירה גותית (סרביה), "הדודה השיכורה של מישהו שהתפרצה לבמה" (פורטוגל) ושירים שגרמו לנו להירדם (סליחה אירלנד), נועה קירל זהרה עם פופ אמיתי, לוהט, עכשווי, מרקיד, רוקד, נוצץ - והאירופאים הגיבו בהתאם, בעיקר בטוויטר. כבר לפני ההופעה של קירל נרשמה התרגשות: "ישראל תזכה כמו שמגיע לה", כתבה אחת הצופות ואחר הודה: "צופה באירוויזיון בשביל נועה קירל בלבד".



לאחר הביצוע נרשמה בעיקר התלהבות. צופה אחד סיכם את תחושותיהם של רבים במדויק: "נועה באמת אמרה: 'אני הולכת לתת לגייז את כל מה שהם רצו". צופה אחר הסכים וחיזק: "השירים של נועה הם קאמפ, הבחור שכתב את זה הוא אותו אחד שכתב את 'טוי'", אמר והתייחס, איך לא, לדורון מדלי. "נועה קירל אכלה אותם", קבעה אחרת. "תשתחוו למלכה של האירוויזיון הזה", הגיבה צופה נוספת וכנראה מעריצה, ואחרת הוסיפה: "היא עשתה את זה מדהים והיא אחת הטובות, אבל ישראל..."





she did it amazing and she's one of the best but Israel — rs10 -1️ (@rafalozz) May 9, 2023

madre mía es q noa kirel se come toda la gala ella sola — gio (@_st0pheteros) May 9, 2023

The best by a long way. Great voice and dance moves. Welcome to the Final. — Putin the funkin bar steward. (@ArdNigel) May 9, 2023

Watching Eurovision for Noa Kirel and Noa Kirel alone — Nina⁷ ‍D-DAY 黒執事 (@DamnILoveDonuts) May 9, 2023

אחרים היו פחות נלהבים. בתגובה לנועה תשבי, שעודדה את הצופים להצביע לנועה קירל, הגיב צופה אחד: "אנחנו לא מצביעים לחלאות האפרטהייד", וצופה אחר חש רגשות מעורבים: "זה היה אחד הטובים, אבל ישראל...". אחר הודה: "נועה קירל הצליחה יותר משחשבתי שהיא תוכל להצליח". מה נגיד, קירוב לבבות. צופה אחר סיכם את סך התקוות שלנו: "השיר הכי טוב בפער ניכר. קול ותנועות מעולים. ברוכים הבאים לגמר". הלוואי.

כאמור, נועה קירל הופיעה הערב תשיעית בחצי גמר האירוויזיון. נועה נתנה ביצוע חלום והקהל הגיב בהתאם עם שאגות באולם. רגע לאחר הביצוע היא מסרה: "החשמל בקהל סיפק לנו כל כך הרבה אנרגיה לעשות את המקסימום כדי לייצג את המדינה בכבוד, נתנו את הכל והתחושה מדהימה. תודה לכולם, אני מרגישה שאתם איתי".

noa kirel high key has fantastic songs and the guy who wrote her song this year also wrote toy so u know its camp — bagel | #1 demon stan (@bagelteez) May 9, 2023

We don't vote for apartheid scum. — Squiddie (@Dsgrntld1) May 9, 2023

noa kirel did better than I thought she would — esciting (@esciting) May 9, 2023