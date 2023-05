מפתיע זה לא: לאחר ביצוע בולט ומרשים של נועה קירל, ובהתאם לטבלאות ההימורים, עלתה אתמול ישראל לגמר האירוויזיון שייערך ביום שבת הקרוב. התגובות הזועמות של חובבי אירוויזיון על ההשתתפות של ישראל לא איחרו לבוא, מיד עם ההכרזה על ההעפלה לגמר.

Eurovision holding an event in support of Ukraine but allowing Israel to compete at the same time…trash https://t.co/xWblETY8um — Yuki Tsunoda Stan (@mollyellen__) May 9, 2023

#Eurovision are hypocrites pass it on FREE PALESTINE https://t.co/zfld0Ywjk6 — Noor (@NoorAlmuzaffar) May 10, 2023

"אירוויזיון, האם ראיתם את הילדים שצה"ל רצח השנה?" תהה אחד הצופים בתגובה להכרזה. "פתיון להומואים... שחררו את פלסטין", קרא אחר. "היי, נהדר שישראל עלתה לגמר! מעניין מה עוד ישראל עשתה היום..." כתב צופה אחד והפנה את הקוראים לדיווחים משפחה שנהרגה בתקיפה הישראלית בעזה. התגובות הכוללות ברשתות חיוביות ברובן , ובכל זאת קולות שמתנגדים להשתתפותה של ישראל בולטים. "האירוויזיון תומך באוקראינה אבל מאפשר לישראל להשתתף? זבל", כתב צופה נוסף.צופים אחרים כבר העלו תיאוריות מורכבות: "הם שיחדו את איגוד השידור האירופי אחרי שהם נפלו חזק בשנה שעברה", הציע חובב אירוויזיון אחד, ואחר הציע: "הייתם צריכים לשלוח אותה הביתה, עם פתק שאומר לה לא לחזור יותר". יצירתי.

לא בטוח שנועה מודעת לתגובות ברשתות, וזה בכלל לא משנה. "אני מאוד מתרגשת להיות פה, להיות על הבמה הזו. לייצג את המדינה שלי ולעלות לגמר. אני מאוד שמחה", אמרה אמש במסיבת העיתונאים. "כל הצוות- כל המדינה שלי מאחורי אני באמת מרגישה את האנרגיות ויש לי הרגשה מטורפת מישראל, מהבית. וזה חשוב כי אני מייצגת את הבית שלי. זה מאוד מרגש ואחר". כך או כך נועה עלתה לגמר, ישראל בגמר האירוויזיון, ואנחנו נתראה שם בשבת - עם תגובות חיוביות או שליליות.

They bribed the ebu after flopping hard last year. https://t.co/TF9IWhYJqu — Kate Kush Bazar (@katekushbazar) May 9, 2023

Oh wonderful, amazing! I love it. I wonder what else Israel managed to do today... https://t.co/Lyztvu7fic pic.twitter.com/g9P81VOBQ6 — Lakko! Lakko! LAKKO! (@ARF_Takes) May 9, 2023

you should have sent her home with a note saying not to come back https://t.co/OzOQkHOfWB — persin (@funkygovno) May 9, 2023