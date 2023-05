מעל לכל המתמודדים באירווזיון 2023 (ואפילו מעל ישראל, סליחה נועה), שני שירים בלטו כמועמדים אפשריים לזכייה: "צ'ה צ'ה צ'ה" המדבק של קארייה מפינלנד, ו"טאטו" של לורין משוודיה, שבסוף קטף את המקום הראשון. אולם עבור מעריצים רבים גם המקום השני והמכובד לא מספיק, וצופים רבים טוענים: פינלנד נשדדה. תחת ההאשטג #FinlandWasRobbed מאות עוקבים יוצאים נגד קולות השופטים, שהעניקו לפינלנד 150 נקודות בלבד - פחות משהעניקו לשוודיה, לישראל ולאיטליה.



כאשר מסתכלים על קולות הקהל בלבד, הניצחון של פינלנד נראה ברור עוד יותר: הקהל הרעיף האהבה על "צ'ה צ'ה צ'ה" ונתן לקארייה לא פחות מ-376 נקודות, לעומת 243 קולות שהעניק לשוודיה המנצחת. "השיר של פינלנד היה מקורי, באמת משהו שונה, והושר בשפה שלהם", כתב צופה מתוסכל בטוויטר, "הם היו צריכים לזכות, אני אכעס על זה לנצח". "פינלנד נשדדה, אז חסמתי את איקאה ו-H&M", כתבה צופה אחרת. אנחנו לא בטוחים שזה יועיל, אבל כנראה גם לא יזיק. "העובדה שהקהל צעק "צ'ה צ'ה צ'ה" כששוודיה ניצחה מראה לכם מי המנצח האמיתי", כתב צופה נוסף. בסרטון שפורסם בטיקטוק נראה קארייה רגעים ספורים אחרי תום התחרות, כשהוא נראה מותש ועם דמעות בעיניו, מתחבק ומדבר עם חברי המשלחת שלו ועם חברי המשלחת האסטונית. "הבאת את הציון השני הכי טוב של פינלנד אי פעם!" אמרה לו בהתרגשות חברתו. "לא עשיתי כמיטב יכולתי", הוא אמר, עם פרצוף מאוכזב, "קשה לי מאוד", סיכם.





finland was ROBBED. their song was original truly something different and it was sang in their language they should have won im gonna be forever mad at this #Eurovision2023 pic.twitter.com/fXueYTlQkX