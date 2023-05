ואלה שמות המדינות העולות לגמר אירוויזיון 2023: אלבניה, קפריסין, אסטוניה, בלגיה, אוסטריה, ליטא, אוסטרליה, ארמניה וסלובניה. בהמשך הלילה, אחרי מסיבת העיתונאים של חצי הגמר, יוכרז סדר ההופעות בגמר שייערך ביום שבת. נועה קירל וישראל כידוע, כבר הוגרלו לחלק השני בגמר. יאללה ישראל.

23:37 ווווווווהצבעה נסגרה.

23:25 ההצבעה נפתחה!

על מי אנחנו מהמרים שיעלו לגמר? השנה זה באמת קשה אבל: אוסטרליה, גאורגיה, סלובניה, אוסטריה, אלבניה, קפריסין, ארמניה, אסטוניה, פולין וליטא.

23:19 הישראלי בחצי הגמר השני

הלהקה מאוסטרליה סוגרת את התחרות הערב. דני באמת חובב אירוויזיון ואני אומר את זה לא רק בגלל כריות הכתפיים. הוא היה בתל אביב בתור מעריץ ויש לו גם משפחה במושב בית זית. שיר רוק טוב שבטוח יהיה בגמר.

23:16 ג'ודו דודו?

מוניקה דווקא השתפרה מהקדם ויש לה הרבה רגליים. אני לא מתחבר לזה בכלל לג'ודו דודו הזה אבל מסביב אומרים שזה יעלה. קטונתי.

23:10 הלוואי אלבניה יפתיעו

הטיול המשפחתי מאלבניה מגיע לנקודת שיא. ובאמת, כל הכבוד להם. השיר האתני של השנה עם קול חזק. ההימורים לא מנבאים לזה עליה אבל זה ראוי לגמרי.

23:07 הלו אדגר

באוסטריה שואלים מי לעזאזל זה אדגר אלן פו. שיר עדכני שתופס את הקהל. אולי גרסא אוסטרית לפולופולופופו אם תרצו. יש גמר.

23:03 הנה המקום האחרון

סן מרינו נמצאת במקום האחרון בטבלת ההימורים. לכאורה חסר סיכוי לעלייה בנוסף לעובדה שגם ככה זו לא מדינה שמצביעים לה. בחצי גמר כזה גרוע הכל תלוי בהופעה. ויזואלית זו ההופעה הטובה עד עכשיו. חבל שאנחנו לא בתקופת הסרטים האילמים.

23:00 היידה גיאורגיה

אירו מגאורגיה תופסת אותך מהשנייה הראשונה. בשמלה לבנה שיר עוצמתי עם נגיעות אתניות שמבוצע מעולה. אחרי שבע שנים רעות גאורגיה חוזרת לגמר.

22:51 עכשיו התעוררנו

שיר רוק מגניב לאללה ועוד בסלובנית! הם מגניבים, חצופים, ונקודת האור הראשונה באמת בערב המשמים הזה. סלובניה חוזרת לגמר ובצדק.

22:46 עשתה אימונים הפולנית

את פולין ממש קטלנו בסקירה לפני חודשיים אבל בחצי גמר כזה גרוע היא תעלה לגמר. השירה השתפרה מאז הקדם הפולני.

22:42 הטירון של השנה

והנה הצעיר של האירוויזיון השנה. כנראה שהרצפה של הבמה נורא נוחה כי כולם בשכיבה. נראה כמו מדריך בצופים. כובע, מימייה והרבה מצב רוח טוב. התלהבות יתרה משפיעה על שירה גרועה. ביי.

22:39 רק רוצה לרקוד

דיליה מאיסלנד לא יודעת לרקוד. דיליה מאיסלנד חושבת שהיא יודע לרקוד.

בעיות בצילום גורמות לכך שרואים יותר את העורף שלה מאשר את הפנים. העיקר שהיא נהנית. מרגיש הרבה יותר משלוש דקות ולא, זה לא דבר טוב להגיד.

22:34 מקפריסין באהבה

החתיך של הערב עולה לבמה תחת הדגל של שכנינו האהובים - קפריסין. האמת הוא לא צריך לעשות הרבה חוץ מלחייך למצלמה בשביל לעלות לגמר. באולם נרשמו התעלפויות של בנות וגם כמה בנים. גם הביצוע לא רע. רגע, איך הולך השיר?

22:26 ישר מהקלאב

גוסאפ בא למקום הנכון. פעיל למען זכויות להט"ב בשיר שנלקח מתוך המועדונים הגאים. לא מצליח להסביר את הכובע. הבעיה שיש יותר סטרייטים שמצביעים לאירוויזיון אז לא בטוח שזה יספיק לו לגמר.

22:21 פסנתר שמנגן לבד, מישהו?

אליקה היא אחת הזמרות הווקליות הטובות ביותר בתחרות השנה אבל השיר קלישאתי ומעצבן והמבטא עוד יותר. הפסנתר שמנגן לבד דווקא נותן עניין ובתור הבלדה העוצמתית היחידה נראה אותה בשבת.

22:19 החליפה הוורודה שלי

אנדריי, שממוקם כרגע במקום הלפני אחרון בהימורים, מופיע לבד בחליפה ורודה מביכה ברומנית ואנגלית מביא ביצוע טוב לשיר גרוע. הרקדנית שמגיעה בסוף נותנת סיום ביזארי מידי גם לפה.

22:14 לא הכפילה של נועה

ברונט היפה מארמניה מתחילה את השיר בשכיבה על הרצפה. הביצוע הקולי מדוייק וההופעה המינימליסטית עם משחקי האור וצל מהפנטים והשפה הארמנית בבית האחרון מביאה את האוריינטציה הסופית. הופעה מעולה.

22:09 ביי ריילי

אחרי שהמופע נפתח בבתזכורת למה שהיה ביום שלישי (איך אפשר לשכוח?), דנמרק פותחת את התחרות. ריילי, שלראשונה מופיע בלי אוטוטיון ומתברר למה הוא היה צריך את זה עד עכשיו. נשמע ברמת הקריוקי. אין גמר.

21:45 מי יהיה מול נועה קירל בגמר אירוויזיון 2023?

אחרי שביום שלישי התרגשנו והרמנו לנועה קירל שעלתה לגמר והדהימה את אירופה, הגיע הזמן להתרווח על הספה ולראות את חצי הגמר השני של האירוויזיון. חצי הגמר השני של האירוויזיון מתחיל ממש עוד מעט כשבסופו עשרה שירים נוספים יצטרפו לגמר בשבת. המופע הערב פחות מעניין ולא רק בגלל שישראל לא משתתפת. השירים הערב נחשבים לחלשים יותר ואף אחד מהם לא נמצא קרוב לצמרת טבלת ההימורים.