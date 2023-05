מיי מולר, הנציגה הבריטית באירוויזיון 2023, מאוכזבת. אפשר להבין: היא התחרתה אחרונה בגמר, כך שכולם זוכרים את השיר שלה כשהם מגיעים להצביע, והיא התחרתה בבית - בבריטניה. כל זה לא עזר לה, והשיר שכתבה, "I Wrote a Song", הגיע למקום ה-25, לפני אחרון, עוקף רק את להקת המטאל Lord of the Lost מגרמניה.

השיר של מולר זכה ל-15 נקודות בלבד מהשופטים, ול-9 נקודות מהקהל. אאוץ'. בשלב הקראת נקודות הקהל לבריטניה נשמעו קריאות בוז. לא ברור האם מדובר בקריאות נגד המבצעת או נגד הדירוג הנמוך, אבל כך או כך שמרה מולר על חיוך ועל קלאסה, בניגוד, למשל, למתמודדת הצרפתית.



ההישג המזערי של בריטניה צורב במיוחד לאור העובדה שבשנה שעברה הצליחה בריטניה להעפיל למקום השני בגמר, זאת לאחר שני אירוויזיונים ברציפות בהם הגיעה למקום האחרון. אמנם לפני-אחרון זה קצת יותר טוב, אבל לא באמת.

מולר השתדלה לקחת את הדברים ברוח טובה: "זה קאמפי", כתבה בסטורי שלה אחרי ההישג הדל, ואנחנו חייבים להודות שלהגיע למקום לפני אחרון זה אכן די קאמפ. בנימה רצינית יותר כתבה לעוקביה: "אני רק רוצה להגיד תודה. אני יודעת שאני צוחקת הרבה אבל נתנו הכל בחודשים האחרונים וזו לו התוצאה שציפינו לה. אני כל כך גאה בכולם ובמה שהשגנו במסע הזה. ברכותיי לכל המדינות, אני לעולם לא אשכח את המסע הזה ואני אוהבת את כולכם".

הבריטים, כמובן, לא יכלו להצביע למדינה שלהם עצמם ולכן דעתם לא משנה בתוצאה הסופית - אבל מולר ספגה תגובות צוננות גם מבית. בחודשים האחרונים, לאחר שהוכרז שתייצג את הממלכה המאוחדת בתחרות האירוויזיון, צף ציוץ שכתבה בשנת 2020 ובו הכריזה "אני שונאת את בריטניה". בציוץ נוסף מאותה התקופה כתבה שהיא "לא מרגישה חמלה" כלפי בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה דאז, שאושפז בבית החולים כשהוא חולה בקורונה.

You don’t speak for me, terrible choice and a lacklustre performance of an average song, maybe go for a less divisive, non political artist next year.