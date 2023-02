כפי שחזו אתרי ההימורים, ישראל, לראשונה מאז מיי פיינגולד ב-2014, לא תופיע בגמר האירוויזיון ביום שבת. כזכור, מי שהחזיר את ישראל לגמר היה ה"גולדן בוי", נדב גדג', שנבחר לייצג את המדינה בשנת 2015 במסגרת "הכוכב הבא", ומאז, בכל פעם שהתכנית שלחה נציג לתחרות הוא העפיל לשלב המכריע. השנה, אחרי שבחירת הנציג הישראלי לא נקבעה דרך "הכוכב" - ישראל מצאה את עצמה מחוץ לאירוע החשוב באמת.

מיכאל עם השיר I'M לא הצליח להתברג בעשרת המקומות הראשונים הערב למרות הופעה מצויינת. אבל היי, הוא צעיר, הוא מוכשר, הוא מתחתן, כל החיים לפניו. אלו הם המדינות שהצטרפו הערב לעשרת המדינות שהעפילו שלשום לגמר ולחמש הגדולות.

"אהובים שלי הייתה לי הזכות לייצג את המדינה שלנו בגאווה", אמר בן דוד רגע לאחר התוצאות, "עשינו את המיטב שלנו. הכל כתוב בשמיים. מקווה שעשיתי אתכם גאים. אני אוהב אתכם. אני מאושר".

00:09 העולות לגמר הן

והנה הרגע הגדול הגיע. ההכרזה על עשר המדינות העולות לגמר. סדר המדינות מוכרז רנדומלית כדי שלא נדע את המיקום: בלגיה, צ'כיה, אזרבייג'ן, פולין, פינלנד, אסטוניה, אוסטרליה, שוודיה, רומניה וסרביה.

22:12 ישראל: מיכאל בן דוד - I.M

זו פשוט השנה שלו. הבחור המדהים הזה, האנונימי היחיד בגמר האקס פקטור עקף את כולם, הגיע לבמה הגדולה בעולם ונתן את הכל בניגוד לכל תחזיות ההימורים. מיכאל בהופעה מעולה, גם אם השיר עצמו לא מספיק טוב, הכריזמה שלו יכולה להעלות אותו ואותנו יחד לגמר הגדול ביום שבת.

23:31 ההצבעה נפתחה!

מיכאל נתן את השואו של חייו, וגם קצת הציק למנחים רגע לפני שפתחו את ההצבעה באופן רשמי. מישהו אמר שלא יזכרו את המתמודד השני בתחרות? הפעם יש לנו תחושה שכל אירופה תזכור את בן דוד מקריא את הטלפרומטר לצד המנחה.

23:26 צ'כיה: Lights off - We Are Domi

השלישייה חברה יחד למופע שהיה אמור להיות חד פעמי באקדמיה למוזיקה של לידס לפני 16 שנים. כשסיימו את הלימודים וחזרו לפראג הבינו שהחיבור המוזיקלי והחברי בינהם פשוט עובד. עיקר המוזיקה שלהם מוגדר כאלקטרו פופ אלטרנטיבי עם נגיעות של אינדי. אחרי האירוויזיון כבר מתוכנן להם סיבוב הופעות במועדונים באירופה.

Lights off? Czech Republic's We Are Domi turn ALL the arena lights ON! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/htVQSymFTC — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

23:21 שוודיה: Cornelia Jakobs - Hold Me Closer

קורנליה התחילה בלהקת הבנות Love Generation ולפני ארבע שנים יצאה בקריירת סולו מצליחה. על פי אתרי ההימורים היא ניצחה הערב את חצי הגמר ולגמר מנבאים לה את המקום הרביעי.

23:17 בלגיה: Jérémie Makiese - Miss You

ז'רמי התחיל בתור נער מקהלה בכנסייה. הקריירה המוזיקלית שלו מתנהלת במקביל לקריירה של כדורגלן מקצועי ולאחרונה חתם בקבוצת Excelsior Virton FC כשוער. בנוסף הוא לומד גאולוגיה.

The groove, the moves, this is effortlessly cool from Belgium's Jérémie Makiese! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/gbvnMPv3u0 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

23:13 מונטנגרו: Breathe - Vladana

חוץ מזה שהיא מהזמרות המובילות במונטנגרו היא גם למדה עיתונאות והקימה מגזין אופנה מצליח. את השיר היא הלחינה יחד עם דרקו דימיטרוב שזו הפעם ה-12 ששיר שלו מגיע לאירוויזיון.

Not a dry eye in the house! An absolutely stunning performance from Montenegro's Vladana! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/eHyMJrJ8l1 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

23:09 פולין: River - Ochman

אוכמן נולד במסצ'וסטס ולפולין הגיע כנער. למד באקדמיה למוזיקה בקטוביץ וכמובן, איך לא, ניצח בדה ווייס פולין. השיר הראשון שלו עבר את ה-300 אלף האזנות בספוטיפיי בשבוע הראשון ולפני חצי שנה הוציא את אלבומו הראשון. ההשראה שלו היא סבא שלו, זמר הטנור הפולני המצליח וויסלאב אוכמן.

23:06 רומניה: WRS- Llámame

הוא בכלל התחיל כרקדן הבית של המתמודדים בדה ווייס וברומניה גוט טאלנט. הצטרף לזמן קצר ללהקת בנים SHOT ואז עבר ללונדון לפתח את הקריירה שלו כזמר. רומניה חוזרת לגמר לראשונה מאז 2017.

HOLA MI BEBEBÉ - give us a call WRS #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/PUmxXmADpu — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

23:02 אסטוניה: Hope - Stefan

אולי הנאמבר שהכי נדפק השנה מתקלת השמש הקינטית סטפן הצליח להתגבר על כך ולעלות לגמר. סטפן, שבמקור בכלל מארמניה, עבר עם משפחתו לדרום אסטוניה ושם פתחו מסעדה. הפריצה שלו הייתה כשהגיע כאנונימי למקום השלישי בקדם האירוויזיון האסטוני ב-2018 בדואט, שנה לאחר מכן הגיע לבדו ושוב סיים במקום השלישי וגם ב-2020 הצליח לא רע בתחרות. הוא גם השתתף ב"זמר במסכה" וזכה בתואר הגבר הכי סקסי על פי המגזין Kroonika.

Sing your heart our boy! Stefan's got Estonia's Eurovision's hopes on his shoulders! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/HT4eDmdFNP — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

22:59 צפון מקדוניה: Circles - Andrea

מקווה בשבילה שהעלייה הלא צפוייה הזו לגמר תרגיע קצת את הרוחות הסוערות במקדוניה אחרי שהטלוויזיה המקדונית שקלה בתחילת השבוע לפרוש מהתחרות עקב תקרית זריקת הדגל באירוע השטיח הכחול כאן בטורינו ואיום בהעמדה למשפט בגין "ביזוי סמל המדינה".

What a voice! What a star! See how Twitter reacted to Andrea's performance ❤️‍ #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/Xj7pKsfLP8 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

22:55 אירלנד: That's rich - Brooke

היא חובבת אירוויזיון מושבעת ומעריצה את מנסקין ולורין ובאמת כל חייה כיוונה להגיע לאירוויזיון. פיינליסטית דה ווייס בריטניה. בניגוד לכל תחזיות אתרי ההימורים כל הכבוד לה שהצליחה.

She's got nothin' to prove - that was Ireland's Brooke and the absolute mega bop! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/XjATIFk6Fj — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

22:49 קפריסין: Ela - Andromache

היא בכלל יווניה שנולדה בגרמניה ממשפחה מוזיקלית רחבה. כמו רוב המתמודדים היא התחילה את הקריירה שלה בדה ווייס היווני. הסינגל הראשון שלה הפציץ ברדיו ובספוטיפיי.

Guarantee you're gonna be hearing this bonafide bop from Andromache in bars around Europe all summer. ☀️ #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/eJI9TN5ArH — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

22:44 אוסטרליה: Not the same - Sheldon Riley

תחרויות זה כנראה ה"גילטי פלז'ר" של שלדון. הוא התמודד בעבר באקס פקטור אוסטרליה, דה ווייס אוסטרליה ואפילו באמריקה גוט טאלנט. הפעם היחידה שניצח בתחרות הייתה בקדם אירוויזיון. השיר עצמו הוא הסיפור שלעולם לא חשב שיספר. "כתבתי את השיר מהזכרונות שלי כילד בן שש שאובחן בתסמונת אספרגר, גדלתי בבתים ציבוריים והתמודדות עם הומוסקסואליות במשפחה דתית.

For the first time Sheldon didn't need to wake up early to watch #Eurovision BECAUSE HE'S FREAKIN' PERFORMING IN IT. #ESC2022 pic.twitter.com/laj5zhoTbQ — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

22:40 סן מרינו: Stripper - Achille Lauro

אז כל העולם אמר, וכן, גם אנחנו, שאקילה הוא חיקוי של מנסקין שהביאו את הניצחון לאיטליה בשנה שעברה. אז מסתבר שההפך הוא הנכון. אקילה, שבמקור מרומא, מחזיק קריירה של למעלה מעשר שנים, הרבה לפני שמנסקין הגיעו לאקס פקטור איטליה. הוא גם שחקן ובמאי, מנחה טלוויזיה, כתב שלושה ספרים ומנהל שותף בחברת תקליטים. האירוויזיון הוא חלום בשבילו והוא השתתף (והפסיד) כבר שלוש פעמים בפסטיבל סן רמו.

He's a stripper, a cowboy and everything he wants to be! It's ACHILLE LAURO! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/4x4gB8LcFm — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

22:33 מלטה: I am what I am - Emma Muscat

מסתבר שלאיטלקים אמה מוסקט דווקא מוכרת. לפני ארבע שנים הגיעה לגמר הריאליטי Amici di Maria De Filippi, הוחתמה בחברת "וורנר" והאלבום הראשון שלה הגיע למקום השלישי באיטליה.

Emma's actual master plan: TO LOOK AND SOUND FLAWLESS at #Eurovision pic.twitter.com/RccTFGJH5d — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

22:25 גאורגיה: Look me in - Circus Mircus

סירקוס זו האקדמיה למוזיקה של טביליסי. הלהקה הוקמה אחרי שחבריה נזרקו מהאקדמיה כי לטענתם "פשוט היינו הכי גרועים בכיתה ובגלל זה הפכנו לחברים טובים". בשנתיים שהלהקה קיימת יצאו כבר 11 סינגלים מצליחים בגאורגיה. מעניין כמה מרצים באקדמיה אוכלים את הכובע הערב.

Georgia's Circus Mircus casually bringing all the fun of the fair to the #Eurovision stage for us there. Thanks dudes! #ESC2022 pic.twitter.com/vLZJt8KAH0 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

22:19 אזרבייג'ן: Nadir Rustamli - Fade To Black

שלושה שבועות אחרי שזכה ב"דה ווייס" בנוק אאוט של יותר מ-40% מהקולות הכריזו על נדיר בתור הנציג לאירוויזיון. את הטיפים שלו הוא קיבל לא פחות מהמנטור שלו, הזמר אלדר גאסימוב שהביא, בדואט יחד עם ניקי, את הזכייה היחידה של אזרבייג'ן באירוויזיון בשנת 2011 והנחה את התחרות שנה לאחר מכן בבאקו.

THAT VOICE THOUGH! That was Azerbaijan's golden boy Nadir with a heartbreaker of a song #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/R0cUEI1TZB — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

22:16 סרביה: In corpore sano - Konstrakta

מסתבר שלעלות לגמר האירוויזיון כל מה שאתה צריך זה שם של מכונת כביסה ולשטוף ידיים. כסולנית להקת Zemlja gruva היא חיממה את איימי וויינהאוס בהופעה האחרונה שלה בבלגרד בשנת 2011. היא גם הבמאית של כל הקליפים שלה ומחוץ לבמה יש לה תואר בארכיטקטורה. לא מפתיע שהיא בגמר עם שיר שמבקר את מערכת הבריאות ואת ה"יופי הסטנדרטי".

Serbian tutorial for a better #Eurovision experience: 1. Grab a towel 2. Wash your hands 3. Clap 4. Enjoy #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/ZRT7RTsq4D — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

22:09 פינלנד: דה רסמוס - Jezebel

להקת דה רסמוס כבר 30 שנה ביחד וכולנו זוכרים את הלהיט הענק In the shadows שעבר את ה-100 מיליון האזנות בספוטיפיי. האם Jezebel יגיע לאותו מספר? כנראה שלא, אבל בהחלט כיף לראות רוק בגמר.

What an opener to tonight's #Eurovision Semi-Final!



Find out what fans on Twitter thought of The Rasmus' rocking show! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/pAvEJHSzMi — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

22:00 יצאנו לדרך

הגענו לרגע המאני טיים של מיכאל בן דוד וישראל באירוויזיון 2022. ארבע שנים בדיוק אחרי שנטע ברזילי וטוי ניצחו וזכו בתחרות, הנציג הישראלי יעלה בקרוב לבמה בטורינו על מנת לבצע את את I.M במטרה לעלות לגמר שיתקיים ביום שבת הקרוב.

למרות שבהימורים הרשמיים השיר הישראלי לא קיבל סיכויים טובים, מהרגע שבן דוד הופיע בחזרה הגנרלית שפתוחה לעיתונאים, יש תחושה שהאווירה במתחם האירוויזיון משתנה ורבים מעריכים כי הוא יפתיע וישראל תמצא את עצמה בגמר.

מיכאל בן דוד בחזרה אירוויזיון 2022 | צילום: EBU / ANDRES PUTTING