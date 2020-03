בעוד חודשיים בדיוק, במידה והקורונה תאפשר זאת, צפויה להתקיים זו הפעם ה-65 תחרות אירוויזיון 2020, הפעם מרוטרדם שבהולנד, אחרי נצחונו של דנקן לורנס עם השיר Arcade בשנה שעברה בתחרות שנערכה בתל אביב.

נכון לאתמול הרשויות בהולנד הכריזו על איסור מפגשים, אירועים והתקהלויות של יותר מ-100 איש, בדומה להנחיית משרד הבריאות בישראל, וההנחיה בהולנד תהיה בתוקף לפחות עד ה-31 במרץ 2020.

ההחלטה לגבי אירועי אירוויזיון 2020 צפויה להתקבל בשבוע הראשון של אפריל, רגע לפני תחילת עבודות הקמת האולם, ובהתאם להתפתחות המצב, דווח כי נבחנות מספר אפשרויות: קיום התחרות בארנה ללא קהל/קהל מצומצם; העברת הצילומים לאולפן טלוויזיה (ללא קהל); שידור מרחוק (כך שכל מדינה תשדר את הביצוע שלה עצמאית); או דחייה של התחרות להמשך השנה.

כרגע הכל כאמור זורם כרגיל ו-41 שירים מ-41 מדינות יתמודדו על הזכות לארח את התחרות בשנה הבאה, ואחרי שנתיים רצופות בהן חזינו את המנצחים, ואחרי שאמש נחשפו סופית כל השירים שיתמודדו בתחרות הקרובה, הנה ההימור שלנו לאירוויזיון הקרוב. לגזור ולשמור (כדי שתוכלו לחזור אחר כך לראות כמה צדקנו).

חצי גמר ראשון, יום שלישי, 12 במאי:

אוסטרליה - Don't break me - מונטיין

היבשת הדרומית הזאת ב-100% הצלחה לעלייה לשלב הגמר וזה לא הולך להשתנות. עם בימוי מופלא והופעה מרשימה של ליצן עצוב, מונטיין מצליחה לבלוט מעל כולם וגם השיר לא רע בכלל. בקיצור: יאללה לגמר.

ההימור שלנו: מקום 17-20

בלרוס - Da vidna - ואל

עם כיסוי ראש של אביר מימי הביניים והופעה בסגנון מסיבת סיום כיתה ו' הכוללת זיופים רבים - בלרוס לא תעבור את שלב חצי הגמר. האירוויזיון הוא לא מקום לחובבנים.

אירלנד - Story of my life - לזלי רוי

אז אם תהיתם מה קרה לקלי טיילור ההיא מ-90210, מסתבר שהיא חיה, בועטת ובעיקר צועקת. ספויילר קטן - בהופעה החיה היא מזייפת יותר גרוע מחתול דרוס. חבל, כי השיר באמת מגניב אבל חסר כל סיכוי לגמר.

ליטא - The roop - On fire

ככה עושים את זה! המדינה הבלטית היחידה שעוד לא זכתה בתחרות הולכת על זה הפעם בענק. השיר הזה, הזמר הזה, נראה שהכל תופס אותך מהצליל הראשון, לא מאכזב במשך שלוש דקות ומשאיר לך טעם של עוד. האם בשנה הבאה האירוויזיון יגיע לוילנה?

ההימור שלנו: מקום: 1-4

צפון מקדוניה - You - ואסיל

בשנה שעברה צפון מקדוניה ניצחה את הצבעות השופטים בגמר בתל אביב ובפעם הראשונה סיימה את התחרות בטופ 10. השנה זה לא ייקרה. שיר בינוני לחלוטין ובחצי גמר קשה שכזה זה בטח לא מספיק.

רוסיה - Little big - Uno

שיר קרנבל חופר עליו אחראית להקה שמזכירה קצת את להקת אקווה שכיכבה בתחילת שנות האלפיים. השיר מקפיץ, עושה שמח ויש בו המון תנועות רגליים, אבל הוא מתאמץ להיות ביזארי מדי והולך לאיבוד באמצע הדרך. למרות זאת - הוא יעלה לגמר. יאללה לנענע.

ההימור שלנו: מקום 9-12

סלובניה - Voda - אנה סוקליץ'

קודם כל זאת הזמרת הכי יפה בתחרות השנה, ופשוט אי אפשר להוריד ממנה את העיניים. הבעיה היא שמים (Voda) הם מקור החיים, והשיר הזה ממש לא גורם לרצות לחיות, וכדאי שמישהו ידאג לה לכוס מים אחרי שהיא לא תעלה לגמר.

שוודיה - The Mamas - Move

קחו יחד את נציגות ישראל, מלטה וסן מרינו, תוסיפו 20 שנה ותקבלו את המאמאס. הכרנו אותן בשנה שעברה אחרי שליוו את יון לונדוויק לבמה בתל אביב, והפעם הן מגיעות עם גוספל מגניב וביצוע סוחף ומרים שיעיף את שוודיה גבוה למעלה. כל הכבוד.

ההימור שלנו: מקום 5-8

אזרבייג'אן - Cleopatra - אפנדי

שיר אוריינטלי, מקפיץ בסגנון שמזכיר קצת את שפיטה בשילוב האלבום התימני של עפרה חזה על המלכה המצרית האלמותית, והופעה מושקעת כמו שרק האזרים יודעים לתת יביאו את המדינה המוסלמית הזאת לתוצאה יפה ומרשימה בגמר.

ההימור שלנו: מקום 1-4

בלגיה - Hooverphonic - Release me

השיר האהוב עלי השנה בתחרות, מה שמבטיח לו הישארות בחצי הגמר. מדובר בשיר איכותי מידי לתחרות הקיקיונית הזאת, שיר טראגי שחודר לך לעצמות, והעצב על פניה של המבצעת גורם לך לרצות פשוט לחבק אותה כל כך עד שתשכח להצביע. תודה בלגיה על שיר מופלא אך לצערי הגמר יתקיים בלעדייך.

קרואטיה - Divlji vjetre - דאמיר קדז'ו

בשנה שעברה שלחתם בלדה בלקנית לא אפויה עד הסוף בביצוע זמר בינוני וזה לא הצליח לכם. אז למה לשלוח אותו דבר גם השנה?

קפריסין - Running - סנדרו

וואלה, זה לא פואגו, אבל זה לא רע בכלל, ומצד שני זה לא בולט מספיק, ובחצי גמר כזה קשה - זה חסר כל סיכוי לעלייה לגמר - אבל ניסיון יפה. בקיצור: שנה הבאה תחזירו את אלני פוריירה ותנצחו כבר.

ישראל - Feker libi - עדן אלנה

עדן אלנה היא בחירה טובה, והשילוב עם מר אירוויזיון הישראלי דורון מדלי יחד עם עידן רייכל מביאים את האמהרית בפעם הראשונה לתחרות. מגוון הסגנונות הרב בשיר אחד קצת יוצר בלגן באוזן, אבל זה סוחף והמעריצים באירופה עפים על זה. זה לא יביא לנו ניצחון - אבל רצף העליות לגמר של ישראל ימשיך. יאללה עדן בהצלחה, סומכים עלייך.

ההימור שלנו: מקום 9-12

מלטה - All of my love - דסטיני

אמרו שהיא תשב על אותה משבצת כמו עדן - אבל היא לא, והסגנון דווקא מתכתב יפה עם השיר השוודי. דסטיני, שניצחה בעבר באירוויזיון הילדים, מגיעה למגרש של הגדולים עם שיר חזק מאוד, מסר של העצמה נשית מתרפצת וקול גדול. היא תעלה לגמר אבל שם זה לא ימריא גבוה.

ההימור שלנו: מקום 13-16

נורווגיה - Attention - אולריקה

בלדה טובה של נורווגיה. נכון, היא צועקת שהיא רוצה תשומת לב, אבל עושה את זה בחן, והבלדה מתפתחת יפה ונכון, ואולי היא אף הייתה מנצחת לפני חמש שנים - אבל כבר היינו שם. לגמר בכל אופן, זה מספיק טוב.

ההימור שלנו: מקום 13-16

רומניה - Alcohol you - רוקסן

אחרי שנתיים בהן רומניה נשארה מחוץ לגמר - היא חוזרת. יש משהו מהפנט בשיר הזה, ואם נתמקד בשם השיר נבין שכולנו היינו שם באיזשהו שלב בחיינו, ורוקסן בהחלט משכנעת. ברוכה השבה לגמר, התגעגענו.

ההימור שלנו: מקום 17-20

אוקראינה - Go_a - Solovey

זה אירוויזיון אמיתי כמו שאירוויזיון צריך להיות! גם השפה המקומית, גם נאמנים לתרבות ולמסורת, וגם לעוף על כל זה בשיר מגניב שיישאר זכיר גם אחרי 41 שירים. השיר הזה פשוט מושלם.

ההימור שלנו: מקום 5-8

עולות לגמר: אוסטרליה, ליטא, רוסיה, שוודיה, אזרביג'אן, ישראל, מלטה, נורווגיה, רומניה ואוקראינה.

View this post on Instagram A post shared by Eurovision Song Contest (@eurovision) on Dec 19, 2019 at 7:01am PST

חצי גמר שני, יום חמישי, 14 במאי:

אוסטריה - Alive - וינסנט בואנו

השיר הזה כל כך גנרי, עם פופ זול סטייל מייקל ג'קסון - אבל לגמרי גורם לך לזוז. הפזמון קליט, ומאוד מהר אתה מוצא את עצמך מזמזם יחד עם וינסנט כמה שאתה מרגיש שוב פעם חי.

ההימור שלנו: מקום 17-20

צ'כיה - Kemama - בני קריסטו

עוד שיר בקצב אפריקאי בביצוע ה"גרסא הגברית של עדן אלנה". פחות טוב אבל בהחלט בולט בחצי הגמר הזה. ימשיך את קצב העליות לגמר של צ'כיה שנה שלישית ברציפות.

הימור שלנו: מקום 21-26

אסטוניה - What love is - אוקו סוויסטה

אוקו הוא פשוט תאווה לעיניים. וזה בערך הדבר החיובי היחיד בשיר המשמים הזה. ישאיר את אסטוניה בחצי הגמר ובצדק.

יוון - Supergirl - סטפניה

מדליק, שונה ומיוחד. שיר שמחזיר אותך לימים בהם ישבנו מרותקים מול פרו, פייפר ופיבי האליוול. אני מצפה להופעה מטורפת כפי שראינו כבר מהבמאי שהולך לביים את הנאמבר הזה: מי שאחראי לניצחון היווני ב-2005, למקום השני של אוקראינה ב-2008 ולתעוזה של רוסיה ב-2016 שסיימה במקום השלישי. מתמודד רציני לניצחון.

ההימור שלנו: מקום 1-4

איסלנד - Think about things - דאדי ולהקת גאגנמאגניד

הנה מישהו שלא דופק חשבון. קבוצת חנונים גיימרים בחליפות טרנינג עם דמויות של משחקי מגאסון משנות התשעים ובקצב הדיסקו. אם לא היינו יודעים מה הוא חושב עלינו - היינו בהחלט תומכים בו לניצחון, ובכל מקרה הוא צפוי להצליח יפה מאוד.

הימור שלנו: מקום 5-8

מולדובה - Prison - נטליה גורדיינקו

נטליה חוזרת לאירוויזיון אחרי שייצגה את מולדובה לפני 14 שנה באתונה. היא נראית טוב, נשמעת מצויין, ומביאה בלדת רוק קצת משעממת יחד עם זה שנציגי מולדובה ידועים בבימוי מופרז. נשארת בחוץ וחבל.

פולין - Empires - אליסיה שמפלינסקה

כיאה לפולנים טובים, השיר מתחיל כמו טקס יום הזיכרון ביער לופוחובה ומתפתח להמון צרחות מלאות פאתוס ונגמר בדממת מוות בליווי כינור. השיר הזה בעיקר מביך, ואת הגמר בשבת תראה בטלוויזיה. לבד. בחושך.

סן מרינו - Freaky! - סניט

עוד קאמבק. סניט חוזרת לאירוויזיון אחרי תשע שנים, ואם אני זוכר נכון אין כאן הצטיינות יתרה בביצוע קולי בהופעה חיה. השיר עצמו דיסקו מדליק ומיושן, אבל לא מספיק בשביל להיחשב רטרו, ובדומה לשיר של המדינה הקטנה הזאת מ-2017 - גם הפעם זה לא.

סרביה - Hurricane - Hasta la vista

נתחיל עם כמה נקודת זכות על הביצוע בסרבו-קרואטית. מדובר בשלישיית בנות מאוד אטרקטיביות שסטרייטים רוצים אותן והומואים רוצים לגלם אותן על דראג. שיר מקפיץ ועכשווי שיעלה את סרביה לגמר די בקלות.

הימור שלנו: מקום 21-26

אלבניה - Fall from the sky- ארילנה ארה

בלדה משעממת שארילנה הרגה איתה כל סיכוי להצלחה בגמר עם הגרסא הסופית באנגלית. במקום לשמור על הקסם האלבני כשזכתה בקדם המקומי, היא החליטה ללכת על משהו שילטף את האזניים של כולם. למרות זאת - בחצי גמר כזה משמים היא עוד תעלה לגמר.

הימור שלנו: מקום 21-26

ארמניה - Chains on you - אתינה מנוקיאן

השיר הכי עכשווי בתחרות וחבל שמדובר כאן בתחרות שמאמצת את הטרנד כשזה כבר רטרו. עוד חמש שנים היא הייתה יכולה לנצח, היום זה מוקדם מדי, אבל בהחלט נראה אותה פעמיים.

הימור שלנו: מקום 13-16

בולגריה - Tears getting sober - ויקטוריה

הבלדה המצטיינת של 2020. בולגריה חוזרת אחרי ההיעדרות בתל אביב ומכוונת גבוה גבוה. ויקטוריה, שאימצה את סטייל בילי אייליש, יכולה להביא את הניצחון הראשון לבולגריה אם היא גם תצטיין על הבמה.

הימור שלנו: מקום 1-4

דנמרק - Yes - בן וטאן

דנמרק פשוט לא רוצה להתקדם, וממשיכה עם הסגנון שהביא להם את הניצחון ב-2013. מדובר ששיר די דומה לאותה שנה, אבל מה שהיה נכון אז - לא בהכרח נכון היום. נו, לפחות הם ינחמו אחד את השני אחרי שלא יעלו לגמר.

פינלנד - Looking back - אקסל

רגע, פיהקתי. טוב נו הולך רגע לעשות פיפי. אני מביא לי בירה מהמקרר, מישהו רוצה משהו? או, זה זמן טוב להתקשר לדודה ולשאול מה להביא בשישי. בפעם האחרונה שפינלנד ראתה גמר זה היה ב-2014, וגם השנה זה ביי ביי.

גאורגיה - Take me as I am - טורניקה קיפיאני

שיר על קבלה עצמית עם עקיצה שהיא לא כל כך פולטיקלי קורקט לכך שיש חמש מדינות שמשתתפות אוטומטית בגמר. הן בכל אופן ימשיכו להופיע בגמר - גאורגיה לא.

לטביה - Still breathing - סמנתה טינה

לסמנתה יש קול גדול ושיר על העצמה נשית בגרסת מועדונים עכשווית שיצליח להעיף את גג האולם ברוטרדם וימשיך להתנגן לך בראש הרבה אחרי שהוא נגמר. אחרי שלוש שנים מחוץ לגמר - לטביה חוזרת.

הימור שלנו: מקום 21-16

פורטוגל - Medo de sentir - אלייזה

פורטוגל ממשיכה לשלוח בעקשנות שירים בפורטוגזית, והפטריוטיות הזאת בהחלט ראוייה להערצה, רק חבל שהבלדה הזאת בעיקר מרדימה ולא מתקשרת עם הקהל - ומה למען השם את לובשת? מדינתו של רונאלדו ממשיכה את רצף הכשלונות שנה שלישית ברציפות.

שווייץ - Repondez-moi - גיונס טירס

אחרי ההצלחה הגדולה בשנה שעברה, נראה ששווייץ, המנצחת הראשונה של האירוויזיון, עולה חזרה על הגל. זמר גדול ששר בצרפתית רומנטית ושיר מופלא שאין ספק שיגיע לגמר.

הימור שלנו: מקום 9-12

עולות לגמר: אוסטריה, צ'כיה, יוון, איסלנד, סרביה, אלבניה, ארמניה, בולגריה, לטביה ושוויץ.

View this post on Instagram A post shared by Eurovision Song Contest (@eurovision) on May 18, 2019 at 4:46pm PDT

גמר, יום שבת, 16 במאי:

בריטניה - My last breath - ג'יימס ניומן

סוף סוף מעצמת הפופ הזאת שולחת לאירוויזיון שיר שאפשר לשמוע. רק חבל שלזמר הזה חסרה קצת כריזמה בימתית, אבל היי! לפחות הוא לא ימצא את עצמו בתחתית הטבלה.

הימור שלנו: מקום 17-20

גרמניה - Violent thing - בן דוליק

גרמניה לוקחת את עצמה בידיים ומביאה לנו שיר מגניב, עשוי נכון, ולא מתאמצת יותר מדי להישאר במקום האחרון. אמנם השיר נורא ניינטיז, אבל זה בניחוח רטרו ולא מרגיש מיושן. מטפסים מהתחתית בצעדים קטנים. נראה מה יהיה ב-2021.

הימור שלנו: מקום 13-16

ספרד - Universo - בלאס קנטו

51 שנה עברו מאז הניצחון האחרון שלהם באירוויזיון, והספרדים ממשיכים לפספס את המומנטום בכמה שנים. עשור אחורה, אולי השיר הזה היה מגיע למיקום טוב יותר. כרגע השיר הזה פשוט לא עובר.

הימור שלנו: מקום 21-26

צרפת - The best in me - טום ליב

בלדה מקסימה בסגנון בריאן אדאמס שכתובה ממש לפי הנוסחה האירוויזיונית האולטימטיבית, ונוסיף את היופי של טום שגורם לך להתאהב בו דרך המסך. יפה מאוד צרפת.

הימור שלנו: מקום 9-12

איטליה - Fai rumore - דיודאטו

שיר שמזכיר את הקלאסיקות הגדולות של פסטיבל סן רמו הוותיק, ואי אפשר להישאר אדישים לרומנטיקה האיטלקית שמתפרצת מדיודאטו. איטליה בהחלט תמשיך את רצף ההצלחות הגדולות שלה.

הימור שלנו: מקום 5-8

הולנד - Grow - ג'ינחו מקרוי

בשנה שעברה הצלחתם לנצח את האירוויזיון אחרי 44 שנה עם שיר עם המסר ש"הכל יהיה בסדר". זה לא יעבוד שנה שנייה ברציפות. באירוויזיון צריך להיות מקוריים ולהמציא את עצמך מחדש בשביל לכבוש את הפסגה וכדאי שתבינו את זה הולנד.

הימור שלנו: מקום 21-26