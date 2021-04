אחרי היעדרות של שנה הוא חוזר: אירוויזיון 2021 יתקיים השנה כמתוכנן ברוטרדם שקיבלה את הזכות לארח את התחרות אחרי נצחונו של דאנקן לורנס באירוויזיון 2019 שנערך בתל אביב, ואם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון בכל הקשור להתפשטות נגיף הקורונה - אז צפויה גם נוכחות של קהל מצומצם באולם תוך שמירה על ריחוק חברתי.

בנוסף, על מנת לצמצם את גודל המשלחות, איגוד השידור האירופי הודיע על שינוי בתקנון ולפיו הקולות של זמרי ליווי יכולים להיות מוקלטים מראש. נכון להיום הליך בחירת השירים ברחבי אירופה הסתיים עם לא מעט דרמות: התנגדות אנשי דת נגד השיר הקפריסאי; דרישה מהטלוויזיה המקדונית להחליף את הזמר בעל השורשים הבולגרים; ופסילת השיר של בלרוס שקיבלה ארכה מאיגוד השידור האירופי להציג שיר חדש שנפסל אף הוא ובכך נבעטה החוצה מהתחרות.

ועכשיו? עכשיו זה הזמן לתת לכם הצצה לכל שירים שיתמודדו השנה מול עדן אלנה שלנו על הבמה הגדולה בעולם, ואחרי שחזינו בהצלחה את הניצחון של ישראל ב-2018 ושל הולנד ב-2019 האם נקלע בול פעם שלישית ברציפות? יש לנו תחושה טובה.

חצי גמר הראשון - 18.5

אוסטרליה - Technicolour - מונטיין

זה נשמע חיקוי זול של כל כך הרבה דברים אחרים, והייחודיות של מונטיין משנה שעברה נעלמה כלא הייתה. ההימור? לראשונה אוסטרליה תישאר בחוץ וגמר האירוויזיון יחזור להיות כל אירופאי.

אירלנד - Msps - לסלי רוי

קלי טיילור האירית קיבלה הזדמנות שנייה לאחר ביטול התחרות בשנה שעברה כדי להביא שיר טוב שייעלים את השיר המיותר שלה מ-2020. הבעיה? היא לא ניצלה אותה כראוי והביאה שיר עוד פחות טוב. געגועים לימים הטובים שאירלנד שלטה בתחרות. ההימור? ביי בשלב מוקדם.

ליטא - The roop - Discoteque

להקת The roop שוב ניצחה את קדם האירוויזיון הליטאי, וכמו בשנה שעברה השיר תופס את תשומת הלב כבר מהצליל הראשון, אבל הפעם הוא לא שומר על המומנטום ואחרי כחצי דקה אתה מאבד עניין. הסיכוי לניצחון אבד למרות שגמר יש כאן בוודאות.

ההימור: מקום 9-12

צפון מקדוניה - Here I stand - ואסיל

שיר הדיסני של השנה בביצוע של הזמר הכי טוב השנה בתחרות. ההימורים לא מחייכים אליו אבל אני כן צופה לו עלייה לגמר.

ההימור: מקום 21-26

רוסיה - Russian woman - מניז'ה

כמו ב-2018, השיר הרוסי הופק גם השנה על ידי צוות ישראלי. הפעם מדובר באורי קפלן ואורי אבני, והשיר אף הוקלט באולפן בתל אביב. הוא מגניב לגמרי, חדיש ועדכני, ומשלב את הפולקלור הרוסי בפנים ומניז'ה עצמה מביאה לבמה סטייל ונוכחות שאי אפשר להתעלם מהם. לגמרי שיר של צמרת הטבלה.

ההימור: מקום 2-4

סלובניה - Amen - אנה ניקוליץ'

זמרת מדהימה שלצערי מביאה את השיר הכי קלישאתי שהיה מביך גם באירוויזיון 1990. בלדה מלאת פאתוס של הללויה ואמן שנכתבה ממש על פי הספר עם מודולציה עוצמתית אבל מביכה. בזבוז של זמרת טובה על שיר רע. כל טוב סלובניה.





שוודיה - Voices - טוסה

לא, לא להתבלבל, זו לא עדן אלנה. טוסה מביא שיר מצויין בהפקה מוזיקלית מדהימה כמו שרק השוודים יודעים לעשות. פופ מעולה שייתברג יפה למעלה אבל חסר כל סיכוי לניצחון.

ההימור: מקום 5-8

אזרבייג'אן - Mata Hari - אפנדי

הפופ האתני הסוחף שקצת נעלם עם הפרישה של טורקיה מהתחרות לפני תשע שנים חוזר. זו לא פעם ראשונה שיש שיר באירוויזיון על מאטה הארי, ונורווגיה עשתה את זה כבר ב-1976 וסיימה במקום האחרון. הפעם זה לא יקרה ואזרבייג'אן תעלה לגמר.

ההימור: מקום 9-12

בלגיה - The wrong place - הוברפוניק

הוברפוניק נבחרו שוב לייצג את בלגיה באירוויזיון אחרי ביטול התחרות בשנה שעברה, אבל בצעד מפתיע החליפו את הסולנית שלהם. השיר עצמו איכותי ויפה ואחד האהובים עלי באופן אישי. לצערי בחצי גמר חזק כזה אין לו שום סיכוי, אך אני מקווה שאתבדה.

קרואטיה - Tick-Tock - אלבינה

כמה אשפה בשיר אחד. הטיק טוק היחיד שאני שומע זה השעון שסופר לאחור לסיום השיר הזה. שיר דיסקוטק עלוב בביצוע של מישהי שקשה לי לקרוא לה זמרת. אוי האוזניים. כל כך בחוץ.

קפריסין - El diablo - אלנה טסגרינו

השיר נבחר על ידי ועדה של הטלוויזיה הקפריסאית וגרם להם ללא מעט הרבה צרות. במדינה היוונית האורתודוקסית והשמרנית עלו הרבה קולות נגד השיר שמספר על אהבה בין בחורה לשטן, ואף הגיע איום לפוצץ את בניין הטלוויזיה הממלכתית. השיר עצמו הוא פופ עדכני סוחף שמרגיש קצת גנוב מ-Bad romance של ליידי גאגא. מעבר לזה עדיין מדובר על שיר שעם הופעה טובה יכול להתברג יפה בטבלה.

ההימור: מקום 17-20

ישראל - Set me free - עדן אלנה

מה שאני הולך לכתוב כאן פיזית כואב לי כי בכל מה שקשור לאירוויזיון כי אני כן אוהב להיות פטריוט ולתמוך בשיר שלנו. השיר לא כזה רע אבל הוא גם לא מספיק טוב. העיבוד החדש בהחלט משפר אותו אבל מדובר פה בשיפור ממקום 16 למקום 12. מאוד גבולי לעלייה לגמר, במיוחד בחצי גמר חזק כמו זה, ואם דוחקים אותי לפינה ומכריחים אותי אז אני אומר הפעם לא. מאוד מקווה לאכול את הכובע. עדן את מהממת ובהצלחה.

מלטה - Je me casse - דסטיני

שיר על העצמה נשית בסגנון משולב של גוספל ופוקסטרוט ממועדוני הלילה של ניו יורק לפני מאה שנה. דסטיני זמרת מעולה עם המון כריזמה וזה מה שיציל את השיר מכישלון. היא תעלה לגמר.

ההימור: מקום 9-12

נורווגיה - Falling angel - טיקס

אחרי האהבה לשטן מקפריסין רק מתבקש שיגיע המלאך הנופל. כן זה קצת קלישאה וזמרים עם כנפיים מעולם לא הצליחו לעלות לגמר - אבל כאן זה דווקא עובד. ההופעה בשילוב המילים של השיר והביצוע של טיקס ייתן לו כרטיס לגמר המיוחל.

ההימור: מקום 21-26

רומניה - Amnesia - רוקסן

רוקסן לוקחת את ההזדמנות השניה כמו שצריך ומביאה שיר הרבה יותר טוב משנה שעברה. אחרי שלוש שנים בהן רומניה נשארה מחוץ לגמר היא חוזרת בוודאות. ברוכה השבה.

ההימור: מקום 17-20

אוקראינה - Go_A - Shum

זה אירוויזיון אמיתי. שיר שמביא את התרבות המקומית עד הסוף. אהבתי מאוד את השיר בשנה שעברה, וזה אמנם פחות טוב אבל מדליק ביותר. הלכתי לשים שום בפינה למזל.

ההימור: מקום 13-16

עולות לגמר: ליטא, צפון מקדוניה, רוסיה, שוודיה, אזרבייג'אן, קפריסין, מלטה, נורווגיה, רומניה ואוקראינה

חצי גמר השני - 20.5

אוסטריה - Amen - וינסנט בואנו

בלדת רוק ששומעים היטב שהיא מושפעת מלהקת קווין, אבל כמובן לא מתקרבת לגאונות המוזיקלית של פרדי מרקורי. המילים די בינוניות אבל הלחן עוצמתי והכריזמה של וינסנט תוביל אותו יפה יפה לגמר.

ההימור: מקום 13-16

צ'כיה - Omaga - בני כריסטו

זה פשוט שיר שמח שגורם לך לרקוד גם בישיבה. בני מגניב לגמרי ואני רק מקווה שההופעה לא תהיה בלגניסטית מידי. יכול להצליח ויכול ליפול. נהמר על עלייה לגמר.

ההימור: מקום 21-26

אסטוניה - The lucky one - אוקו סוויסטה

אוקו ניצח את הקדם האסטוני בשנה שעברה ולאחר שהתחרות בוטלה ובניגוד למדינות אחרות שהכריזו שהנציג של 2020 ייצג אותם, ב-2021 החליטו שוב להרים קדם מרובה משתתפים ואוקו הוכיח את עצמו וניצח בפעם השנייה ברציפות. אין ספק שהוא "החתיך של התחרות", אבל זה לא מספיק, השיר המשעמם והגנרי הזה יישאר בחצי הגמר ואף מילה על הגניבה הבוטה של עיצוב הבמה מהאירוויזיון של תל אביב.

יוון - Last dance - סטפניה

הסופר גירל משנה שעברה מביאה הפעם את הריקוד האחרון בשיר פופי בניחוח אייטיז. היא תרים את האולם ברוטרדם עם או בלי קהל ותקבל את הכרטיס לגמר שם צפויה לה הצלחה מזהירה.

ההימור: מקום 5-8

איסלנד - 10years - דאדי אוג גאגנמגניו

בשנה שעברה דאדי התמודד על הניצחון על פי כל אתרי ההימורים, והשנה הוא מביא בדיוק את אותו שטנץ. הוא שומר על ההופעה הגיקית בחליפות הטרנינג הירוקות, אבל הפעם זה פחות טוב וגם כבר לא מקורי. יהיה פה גמר אבל את הגביע הוא פספס.

ההימור: מקום 5-8

מולדובה - Sugar - נטליה גורדיינקו

נטליה כבר השתתפה באירוויזיון בשנת 2006 והפעם היא מגיעה בשיא המתיקות. זה זול, זה טראש, וזה מתאמץ יותר מדי. החובבים עפים על זה אבל את הגמר היא תראה רק בטלוויזיה.

פולין - The ride - ראפאל

עוד שיר משנות השמונים רק שהפעם הוא לא טוב. ראפאל מנסה להיות מסתורי וסקסי אבל יוצא פתטי ובתום חצי הגמר הוא כבר יעשה את הדרך חזרה לוורשה שם הוא יישב לבד בחושך.

סן מרינו - Adrenalina - סנהיט

ההפתעה הכי גדולה של השנה: אחרי הכישלון באירוויזיון 2011 והזוועה שאי אפשר לקרוא לה שיר משנה שעברה, סנהיט עשתה שיעורים כמו שצריך ומביאה השנה את הדבר המופלא הזה. סן מרינו תקבל השנה את התוצאה הכי טובה בתולדותיה. כל הכבוד!

ההימור: מקום 9-12

סרביה - Loco Loco - הוריקן

שלישיית "מנגו" הסרבית באה עם דיסקו מגניב ושאפו על ביצוע בסרבית ולא באנגלית - אבל משהו לא עובד שם. יותר מדי מנסה ופחות מידי זורם. אין גמר השנה לצערי.

אלבניה - Karma - אקסהלה פריסטרי

הזמרות באלבניה אוהבות לצעוק. כמה שיותר חזק וכמה שיותר גבוה. אני מאוד מרוצה שגם כאן השיר יהיה בשפת מקור, אבל אני לא רואה שזה עולה לגמר. יותר מדי דרמה.

בולגריה - Growing up is getting old - ויקטוריה

ויקטוריה כיכבה בהימורים של 2020 כמנצחת אופציונלית עם בלדה רגשנית. היא ממשיכה עם הקו הזה השנה עם שיר יפיפיה אבל פחות טוב מהקודם. מצד שני השירים השנה ברמה פחות טובה ובולגריה תסיים בראש הטבלה.

ההימור: מקום 2-4

דנמרק - Fyr & Flamme - Øve os på hinanden

שנות השמונים חוזרות בגדול. כששמעתי את השיר הזה הפעם ראשונה הייתי בטוח שהוא מקדם האירוויזיון הדני של 1987 והפה צנח כשגיליתי שזה מתמודד ב-2021. בניגוד לשירי האייטיז האחרים השנה, הדנים לקחו את זה עד הסוף החל מהופעה טראשית ועד כריות הכתפיים. בנוסף, העובדה שהשיר בדנית הופכת אותו לאחד הפייבוריטים שלי השנה והוא בהחלט יכול להפתיע על לוח התוצאות.

ההימור: מקום 17-20

פינלנד - Blind channel - Dark side

כשיודעים לעשות רוק שומעים את זה, ופינלנד שולחת השנה לתחרות את מה שהיא עושה הכי טוב. בתל אביב הם סיימו במקום האחרון בחצי הגמר אז השנה החליטו ללכת על בטוח.

ההימור: מקום 13-16

גאורגיה - You - טורניקה קיפיאני

לא הבנתי מה הוא רוצה. אנגלית עילגת ושיר משעמם ומעייף. זה זמן ללכת להרתיח קומקום, לעשות פיפי, להוציא את הכלב לטיול ולהעביר מטאטא במטבח. נצלו את הזמן הזה היטב כי אלה שלוש דקות שלא יחזרו אליכם לעולם.



לטביה - The moon is rising - סמנתה טינה

וואו שזה רע. היא צועקת עלי ובאמת שאני קצת מפחד. לטביה פרצה בגדול לאירוויזיון בתחילת שנות האלפיים עם ניצחון אחד ועוד פעמיים בטופ חמש. מאז הם איבדו את זה קצת. כשתחזרו לשלוח שירים לא מתישים תחזרו לגמר.

פורטוגל - the black mamba - Love is on my side

בשנה שהרבה מדינות חוזרות לשפת המקור דווקא פורטוגל מגיעה לאירוויזיון בפעם הראשונה בהיסטוריה עם שיר באנגלית מלאה. לצד האכזבה שלא נשמע את השפה הפורטוגזית היפה השנה, מגיע שיר אלמותי שלא מנסה להתייפייף. בלדת רוק מהסיקסטיז שלא הייתה מביישת את הביטלס. יפה מאוד, נתראה בגמר.

ההימור: מקום 13-16

שווייץ - Tout l'univers - גיונ'ס טירס

ככה עושים את זה: עם זמר ייחודי ושיר ייחודי ועוצמתי. גיון מביא את כל הנשמה שלו לשיר בדיוק כפי שעשה דאנקן לורנס לפני שנתיים בתל אביב ובאמת הגיע הזמן שייזכה באירוויזיון שיר בצרפתית. האחרונה שעשתה את זה הייתה סלין דיון לפני 33 שנה. אני מוכן להכריז כבר עכשיו על אירוויזיון 2022 בציריך או באזל.

ההימור: הזוכה הגדול

עולות לגמר: אוסטריה, צ'כיה, יוון, איסלנד, סן מרינו, בולגריה, דנמרק, פינלנד, פורטוגל, שווייץ

כבר בגמר - 22.5

צרפת - Voila - ברברה פראווי

הומאז' מופלא לאדית פיאף. המילים, המנגינה, ההופעה והלוק. הכל מדויק ובמקום הנכון. השיר הצרפתי הטוב ביותר מזה שנים וברברה מבצעת אותו עם מלא רגש וחיה כל תו וכל מילה. צופה לו הצלחה גדולה.

ההימור: מקום 5-8

בריטניה - Embers - ג'יימס ניומן

לא הבנתי. בריטניה לא אמורה להיות מעצמת פופ? כל כך סתם וכל כך כלום. לא מחדשים ונראה שגם לא מנסים. עצוב. קצת מרגיז שהעובדה שהם אוטומטית בגמר תופסת מקום של מישהו אחר שראוי הרבה יותר.

ההימור: מקום 21-26

איטליה - Zitti e buoni - מונסקין

לא ידעתי שהאיטלקים יודעים לעשות רוק כל כך טוב. והלהקה - הכי רוקנרול. רוקיסטים בנשמה. יפתיעו בלוח התוצאות. מבסוט עליכם.

ההימור: מקום 2-4

ספרד - Voy a quedarme - בלאס קאנטו

מאז 1997 לא שמענו בלדה ספרדית גברית שממיסה את הלב. אז זה הצליח, אבל היום זה כבר מיושן מדי. עולם המוזיקה כבר לא שם וקצת חבל. תודה בלאס על שיר מקסים וסליחה על זה שכנראה שלא תצליח.

ההימור: מקום 17-20

גרמניה - I don't feel hate - ינדריק

גרמניה פשוט לא רוצה לצאת מתחתית הטבלה. מאיפה להתחיל? מהאצבע המשולשת הענקית שרוקדת שם? אולי מהיוקליילי המעצבן? מריקוד הסטפס רחמנא ליצלן? פשוט לא טוב.

ההימור: מקום 21-26

הולנד - Birth of a new age - ג'ינחו מאקרוי

כבר ארבע שנים שהמדינה המארחת מסיימת בתחתית הטבלה ואני לא רואה שזה ישתנה השנה. סגנון גוספל שלא מתפתח וכל השיר הזה מרגיש תקוע במקום. מה שכן מגניב זה שבפעם הראשונה נשמע קטע בסרנן טונגו שזו השפה המדוברת בסורינאם.

ההימור: מקום 21-26

>> אירוויזיון 2021 ישודר ב- 18, 20 ו-22 במאי בשעה 22:00 בשידור חי מרוטרדם ב"כאן11". בהצלחה עדן, אנחנו מאחורייך.