עשרות מעריצים של הזמרת טיילור סוויפט רכשו כרטיסים להופעה שלה בלונדון באלפי שקלים. עקב עיצומי הטייסים ב"אל על" טיסתם בוטלה, וכעת הם דורשים פיצוי מהחברה על הנזק שנגרם להם (הטיסה, המלונות שהזמינו וההופעה שלא זכו לראות). ✨Thank you for a magical first night at Wembley Stadium ✨ �� @GarethCattermole @hogieaaa @GettyEntertainment A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Jun 23, 2018 at 9:27am PDT ב-21 ביוני התייצבו המעריצים בשדה התעופה והמתינו בהתרגשות רבה לטיסה. לתדהמתם, נאמר להם שהטיסה מבוטלת וזאת מבלי שנציגי החברה מצאו להם פתרון חלופיים כדי שלא יחמיצו את ההופעה. מתברר שהטיסה בוטלה עקב עיצומי הטייסים. המעריצים המאוכזבים נשארו בארץ בלי לצפות בהופעה, בלי לבלות בלונדון ובלי לקבל פיצוי מאל-על על הנזקים הכספיים ועוגמת הנפש הרבה שנגרמו להם. "חיכינו להופעה הזו הרבה זמן. תיאמנו תאריכים כדי לקחת חופש מהעבודה ולשלב את ההופעה עם בילוי בלונדון. כשהגענו לנתב"ג נחרדנו לשמוע שהטיסה מבוטלת, ככה בלי שום סיבה, בלי לסדר לנו טיסות חלופיות. גרמו לנו עוגמת נפש גדולה", סיפרה אחת המעריצות, "בשדה היו עוד עשרות נוסעים מאוכזבים שהיו אמורים לטוס להופעה ונשארו כמוני בארץ". באמצעות עו"ד רון סולן פנו כמה מהמעריצים לאל על ודרשו פיצוי על הנזקים הכספיים שנגרמו להם בהתאם לחוק שירותי תעופה. הם דרשו החזר עבור הטיסות המלונות וכרטיסים להופעה וביטוח נוסעים ורפואי ששילמו (5,844 שקל לאדם) לא כולל פיצוי בגין ביטול הטיסה ועוגמת הנפש. "למותר לציין, כי כתוצאה מביטול הטיסה נגרמו למרשותיי עוגמת נפש רבה", כתב עו"ד סולן והזהיר שאם לא יקבלו את הפיצוי הנדרש והחזר הכספים הוא מתכוון להגיש תביעה לבית המשפט נגד אל על. מאל-על נמסר בתגובה: "הפנייה התקבלה ונציגי החברה נמצאים בקשר עם הפונים". {title}





