שנות ה-70: תוצאות מצעד העשור

בשבועות האחרונים, לקראת מצעד העשור המתקרב, mako וגלגלצ הזמינו את הקוראים והמאזינים לבחור מחדש את השירים הכי אהובים של העשורים הקודמים. ההצבעה למצעד שנות ה-70 הסתיימה השבוע, והיום הושמעו 100 השירים הנבחרים במשדר מיוחד שנמשך 10 שעות בגלגלצ.

בתום המשדר הוכרז "Let It Be" של הביטלס כשיר העשור של שנות ה-70. בימים אלה ממשיכות ההצבעות לשאר מצעדי העשורים: שנות ה-80 (שתוצאותיו יתפרסמו ב-16.8), שנות ה-90 והעשור הראשון של שנות ה-2000. בהמשך תיפתח ההצבעה הגדולה שתסכם את העשור האחרון. ניתן להצביע למצעדי העשור דרך האתר.

