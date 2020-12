בכל חודש דצמבר העולם הנוצרי מתכונן לחג החשוב בשנה בעיקר דרך קניות ובילויים עם המשפחה. באותו זמן בדיוק, עולם המוזיקה נכנס לדריכות, וכל זמר, זמרת או להקה מבקשים מסנטה רק דבר אחד: שהשיר שלהם יהפוך ל"שיר חג המולד" בבריטניה או בארה”ב - שני השווקים החשובים בעולם מבחינה מוזיקלית (ומבחינת רווחים כמובן).

למעשה, שיר חג מולד מצליח יכול להיות סוג של זכייה במפעל הפיס לכל החיים עבור האמן שיצר אותו, ואמנים שכבר מזמן ירדו מקדמת הבמה מקבלים בכל שנה מחדש צ'ק שמן לחשבון הבנק על להיטי חג מולד שכתבו 20, 30 או 40 שנה לפני כן.

מעבר לים זו כבר מסורת: כל אמן נחשב מוציא במהלך הקריירה אלבום חג כשהוא יודע שמדובר במוזיקה שתשרוד שנים קדימה ולא תהיה תלויה בפופולריות של המבצע, ותמיד יש שני סוגים של להיטי חג המולד: להיטי רוק ופופ שכבשו את המקום הראשון באופן אקראי והפכו לפופולריים בתאריך הנכון (השבוע השלישי של חודש דצמבר), ולהיטי חג המולד חגיגיים שנכתבו במיוחד לתקופה הזו בשנה במטרה מוצהרת לכבוש את המקום הראשון.

בזמן כתיבת שורות אלה, כמחצית משירי ה-TOP 100 הבריטי כוללים שירי חג מולד ישנים - והשיא עדיין לפנינו. מעל כולם, ובמקום הראשון השבוע, נמצאת (וכנראה לנצח) מריה קארי עם השיר All I Want For Christmas שעליו כמובן עוד נרחיב בהמשך.

השיר ה"חגיגי" הראשון שעשה זאת בבריטניה היה Christmas Alphbet של הזמר דיקי וולנטיין בשנת 1957. בשנת 1958 הזמרת ברנדה לי הקליטה את השיר Rockin’ Around The Christams Tree, שבמהלך השנים זכה לעשרות גרסאות, ובזמן אמת השיר אמנם לא הפך ללהיט - אבל תזכרו אותו, אנחנו עוד נחזור אליו בשנת 2019.

בעשור של שנות ה-60’ לא היו יותר מדי שירים חגיגיים, והעשור הזה נשלט כמובן לחלוטין על ידי הביטלס שכבשו לא פחות מ-4 פעמים את המקום הראשון בחגי המולד (1963, 1964, 1965, 1967), כשלהיט חג המולד המצליח ביותר שלהם היה ב-1963: I Want To Hold Your Hand.

שנת 1973 לעומת זאת, הנפיקה את אחד הלהיטים הגדולים כשלהקת Slade שחררה את Merry Xmas Everyone שנכלל בכל שנה במשאלים לאחד משירי חג המולד האהובים בכל הזמנים, ועל פי הערכות, רק משנת 2015, השיר הזה הכניס ללהקה יותר מ-600,000 דולרים מתמלוגים בכל שנה מאז. טירוף.

10 שירי חג המולד המצליחים ביותר בבריטניה

שנת 1984 זכורה כשנה יוצאת דופן כששלושה להיטי ענק היו במאבק אדיר על המקום הראשון: the Power of Love של Frankie Goes To Hollywood. Last Christmas של Wham! ו-?Do They know It’s Christmas של בנד אייד.

המנצחים הברורים היו בוב גלדוף ומידג’ יור עם פרויקט הבנד אייד שלהם: הסינגל נמכר ביותר מ-2.5 מיליון עותקים בבריטניה לבדה, אך כאן לא מסתיים הסיפור של אותה השנה. הצמד !Wham (ג’ורג’ מייקל ואנדרו רידג’לי) אמנם סיימו במקום ה-2 בלבד, אך השיר שלהם שרד עשרות שנים קדימה, נכנס למצעדי הפופ שוב ושוב בכל שנה, ועל פי ההערכות בשנת 2018 השיר הזה תקתק רווחים של כמעט 400,000 דולרים מתמלוגים.

שיר אייטיז נוסף שדורש אזכור הוא להיט חג המולד של להקת Pogues, יחד עם הזמרת המנוחה קירסטי מאק’קול. השיר Fairytale of New-York נעצר במקום ה-2 במצעד הבריטי בחג המולד של 1987 (לטובת הלהיט של צמד הפט שופ בוייז Always On My Mind), אך בדומה למקרה של !Wham - גם הם ממשיכים להיכנס בכל שנה למצעדי הפופ, וגם על ה-Pogues ממש לא צריך לרחם, כשההכנסות שלהם מתמלוגים בשנת 2018 עמדו על 520,000 דולרים.

שנות ה-90’ סיפקו כמה מהלהיטים הקלאסיים ביותר של חג המולד: Bohemian Rhapsody משנת 1975 הפך שוב לשיר חג המולד המצליח של שנת 1991 עקב מותו הטראגי של סולן הלהקה, פרדי מרקורי, וב-1992 עשתה זאת וויטני יוסטון עם שיר הנושא לפסקול הנמכר ביותר בכל הזמנים - I Will Always Love You, מתוך הסרט "שומר הראש".

אבל השיא היה בשנת 1994, אז התחולל קרב ענקים של ממש: מצד אחד היה זה Stay Another Day של להקת איסט-17, שהייתה אז להקת הבנים הפופולרית באירופה. השיר נכתב על ידי טוני מורטימר, חבר הלקה שכתב את רוב שיריה לאורך השנים, ולמרות שלשיר אין באמת קשר לחג המולד והוא נכתב בכלל לזכר אחיו של מורטימר שהתאבד כמה שנים לפני כן - הוא זכה להצלחה אדירה ובלתי נתפסת.

מפיקי הלהקה המשופשפים הבינו את הפוטנציאל, הוסיפו לשיר פעמוני חג מולד, מיהרו לצלם מחדש קליפ עם קצת שלג ברקע (הקליפ המקורי של השיר זכור לישראלים מהחולצה של "רוק בים האדום" שלבש מורטימר) והרי לכם להיט חג המולד מנצח.

מהצד השני הייתה זו הדיווה הגדולה של שנות ה-90', מריה קארי, שהבריקה עם All I Want For Christmas. למרות שקארי הייתה בשיא ההצלחה העולמית שלה באותה שנה, איסט-17 ניצחו וכבשו את המקום הראשון בחג המולד 1994. עשרות שנים קדימה, בזמן שחברי איסט-17 היו עסוקים בניסיונות התאבדות ועבודות מזדמנות בתקלוט ובשרברבות, טוני מורטימר צחק כל הדרך אל הבנק עם תמלוגים שממשיכים לזרום לחשבון שלו מדי דצמבר, ועמדו בשנת 2019 על 135,000 דולרים. סכום נאה למדי עבור מי שפרש מעולם המוזיקה כמה שנים לפני כן.

10 שירי חג המולד המצליחים ביותר בארה"ב

המחצית השנייה של שנות -90’ היתה בסימן להקות הבנים-בנות: הספייס גירלז כבשו את מצעדי חג המולד בשנים 1998-1997-1996, ולהקת ווסטלייף בשנת 1999. שנות ה-2000 שינו את תעשיית המוזיקה בצורה דרמטית, ואת המקומות הראשונים של מצעדי חג המולד כבשו פליטי ריאליטי וגימיקים שונים ומשונים שנזרקו לאוויר בתקווה שמשהו מהם ינחת במקום הראשון. שיין וורד, ליאונה לואיס ואלכסנדרה בורק - כולם יוצאי ה”אקס פקטור” הבריטי, וכולם כבשו את המקום הראשון בחג המולד של תחילת המילניום.

בעשור השני של שנות ה2000 הגימיקים הגיעו כבר לשיאים חדשים: בשנת 2018 הגרפיקאי ואושיית הרשת LadBaby (או בשמו האמיתי: מארק איאן הוייל) שחרר את הפארודיה שלו ללהיט של להקת סטארשיפ, We Built This City כסינגל צדקה. השיר המטופש הזה הפך לשיר הכריסמס של 2018 ודי בקלות, אך הוא לא עצר שם; בשנת 2019 הוא שחרר את I Love Sausage Rolls (פרודיה על השיר I Love Rock ‘n’ Roll שהוקלט לראשונה בשנת 1975 ע”י Arrows והפך ללהיט עולמי ב-1982 בביצוע של ג’ואן ג’ט), וגם ב-2019 השיר של LadBaby הפך ללהיט חג המולד של אותה שנה.

וכך, בזמן שבבריטניה ההתעללות במצעדי חג המולד הייתה בשיאה, בארה”ב התרחש נס מוזיקלי: זוכרים את מריה קארי עם השיר שלה משנת 1994? אז 25 שנים אחרי היא כבשה את המקום הראשון בארה”ב במצעד חג המולד של 2019, ואם הזכרנו הכנסות מתמלוגים לאורך הכתבה, תכינו את העיניים שלכם למספר הבא: השיר All I Want For Christmas סיפק למריה עד כה לא פחות מ-60 מיליון דולר דרך תמלוגים, הפך לשיר הנמכר ביותר בקריירה שלה, ואנחנו יכולים להניח שכשמאריה קארי התיישבה לכתוב את השיר היא לא בדיוק ייחלה לבן זוג כמילות השיר -אלא למקום הראשון במצעד חג המולד. שיר שעד היום ממשיך להזרים לחשבון הבנק שלה מיליוני דולרים.