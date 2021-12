בעזרת נשים

גבירותיי רבותי, מהפך. טוב, עוד לא, אבל אנחנו בדרך לשם. אינספור פעמים כבר דובר (גם כאן) על תופעת הפופ האמוני שהשתלטה על המצעדים והפלייליסטים במוזיקה הישראלית של השנים האחרונות: ישי ריבו, חנן בן ארי, נתן גושן ואחרים היו אלו שנהנו מפירות הז'אנר - בין אם המוזיקה הייתה טובה או כי הישראלים פשוט חיפשו איזה שליח ציבור שייתן להם פתח מוזיקלי לשערי שמיים.

אחת הטענות הבולטות ביותר כלפי הז'אנר הייתה שהפופולריות של הזמרים רק עזרה למעשה להדיר את הקול הנשי. ובכן, יש לנו חדשות בשבילכם, במקרה ולא שמתם לב - אבל בשנה האחרונה הלהיטים הגדולים מהאגף האמוני הגיעו דווקא מעזרת הנשים. אחרי בעבוע לא קטן, הפופולריות במיינסטרים התחילה עם "הולכת איתך" של נרקיס שיצא במאי האחרון (ולאחרונה זוכה שוב לפופולריות בעקבות ההופעה שלה בדובאי), עברה ל"מחילה" של יסמין מועלם שיצא רגע לפני כיפור, והגיעה עד ללהיט האחרון שמגיע מהקול הצעיר ביותר אודיה (אזולאי).

"מה איתך אבא" יצא לפני כחודשיים אחרי טיזינג קצר בסושיאל של הזמרת הצעירה, ולמרות שהוא קצת גובל בספוקן וורד דתי - כלומר תפילה? - הוא שיר שיכול לפרק אתכם אם יתפוס אתכם ברגע הנכון. אם פעם היינו צריכים לצאת לרחוב בשביל לבחון את השירים שחמים בשטח, היום מספיק לבדוק את מספר הקאברים שיש לו ביוטיוב. יותר מכל מבקר מוזיקה או מנהל אמנותי, לזמרי החפלות יש את חוש הריח הכי טוב ללהיט אמיתי - בלי להתאמץ מצאנו לו כבר שבעה קאברים.

מכיוון שניבוי עתידות אסור בהלכה ולמען קידוש השם ננסה לא לחטוא, אבל כן נהמר שהזרם הנשי בפופ האמוני כאן כדי להישאר: יסמין מועלם כבר הופיעה עם שני שירים חדשים שעוסקים גם הם באמונה והיושב במרומים, נרקיס כנראה לא תחזור בשאלה בתקופה הקרובה ואודיה הצעירה, שמתחזקת באינסטגרם שלה היילייטס מהביקור באומן, כנראה עוד תביא איזה להיט או שניים. בעזרת השם.

תחסכו מעצמכם את הבדיחות

פעם זו נסרין, אחרי זה עומר אדם, פעם שירי מימון ואז אייל גולן. משום מה זמרים ישראלים בטוחים שהם חייבים לחגוג על איזה להיט תורן באנגלית בשביל להכניס את הקהל לאווירה. אני לא אוכל את הראש יותר מדי, רק אשאל שאלה אחת: אתם לא חושבים שזה קצת מוזר שאתם צריכים להשתמש בשיר של אמן בינלאומי בשביל להקפיץ את הקהל שלכם? אותו קהל שבא לראות אתכם מבצעים את השירים שלכם? מילא היה מדובר בקאבר מושקע, אבל זו סתם רכיבה על שיר פופולרי בטיקטוק או במסיבות עם אנגלית לא מספיק טובה שגוררת בדיחות ברשת.

מה כבר קרה?

אם כבר בדיחות ברשת, הגיע הזמן לסגור את זה אחת ולתמיד: כולם מזייפים. כולם, כולם, כולם. גם הזמרים הגדולים ביותר בעולם. אז למה אנחנו עדיין כל כך אובססיביים לזה? יכול להיות שזה קצת כמו לראות מגיש חדשות מפליץ (כולם עדיין חייבים סליחה לאיילה חסון שהסרטון שלה "מפליצה" עדיין ויראלי, למרות שהוא כמובן פייק). יכול להיות שבמקרה של עומר אדם זה נובע מהריחוק שלו מהקהל ויש כאלו שמחכים לו בפינה (בחיזוק התקשורת שנעלבת מהעובדה שהוא סרבן ראיונות עקבי), ויכול להיות שבמקרה של משה פרץ זו התדמית המתוקה שנסדקה.

למען האמת, זה לא באמת משנה למה זה מעסיק את הישראלים כל כך ולא הייתי ניגש בכלל לנושא, אבל זה פשוט קורה כל הזמן וזה די חוזר על עצמו: הסרטון מופץ, הזמר חוטף ביקורת, הבייס יוצא להגנתו והכל חוזר חלילה.

בנות, גרסת 2014

מוקדם יותר השבוע שירי מימון, אניה בוקשטיין ואקו שחררו את הקליפ ל"בנות". אם לא יצא לכם עדיין לשמוע אותו - מדובר בשיר של שלישיית נשים עם להיט העצמה שהקליפ שלו הוא מסיבה אחת גדולה. נשמע מוכר? ובכן, זה לא במקרה, כי בגדול זה גם הבריף של להיט הענק "Bang Bang" של ג'סי ג'יי, אריאנה גרנדה וניקי מינאז' שיצא אי שם ב-2014.

כבר היו לנו כאן להיטי העצמה נשיים, ו"מסיבה" (יסמין מועלם) כנראה היה הבולט ביותר. לעומתו, השיר שג'ורדי הפיק לשלישייה הישראלית לא נותן תחושה עדכנית - בדיוק ההפך. הלהיט המקורי של ג'יי, גרנדה ומינאז' עדיין הרבה יותר מהנה למרות שהוא יצא הרבה לפני הישראליות, ולמרות שג'ורדי הוא האחראי הישיר להחייאת הפופ הישראלי (יש שיגידו אפילו ברא אותו אחרי שנים בהן לא היה קיים), לאחרונה זה מרגיש שהוא קצת עומד במקום מבלי שיצא איזה סאונד חדשני מהאולפן שלו בקריות.

יום שישי אני ואת קידוש

לפעמים מגיעים זמרים שלא הכרת ופשוט מפילים להיט על העולם. יגל אושרי, שם אנונימי לחלוטין, שחרר השבוע את "למה לך לטוס", ולפי כל הסימנים המוקדמים הוא הולך לדבר חזק בפלייליסטים בחודשים הקרובים. נכון לכתיבת שורות אלו הוא נמצא במקום ה-8 ברשימת השירים החמים של יוטיוב עם 170 אלף צפיות ויותר מ-1,000 איש כבר שיזמו את השיר בארבעת הימים מאז שיצא, אבל פשוט מדובר בשיר מרים עם אחת השורות היפות של השנה: "השארת אותי לבד, הלב שלי נטוש/ מה ביקשתי, יום שישי אני ואת קידוש". בשיר החדש (וגם בקודם שלו "סיני וגיטרה") אושרי מזכיר קצת את טליסמאן ("זנזיבר") רק הרבה יותר פאן, מזרחי ועם כינורות מהחלומות.

שווה לעקוב: ליעד ברוידא

עוד שיר שריגש אותי מהרגע הראשון הוא "עשרים ושש" של ליעד ברוידא, גם הוא זמר אנונימי למדי, ולמרות שניסה לפרוץ כבר שהיה בן 14, בסיבוב הנוכחי, התל אביבי שנולד ברעננה והיום כבר בן 30, הבין שהוא יכול לשים את הרוק הבריטי בצד, או לפחות לשלב אותו עם קצת דיסקו ואווירה מרימה. ברוידא מנגן על כל הכלים ומפיק בעצמו את המוזיקה שלו - והוא בהחלט שם מסקרן ששווה לראות מה הוא מחזיק בשרוול להמשך הדרך.

רגע ההולסום השבוע

פארל וקניה ווסט נתפסו השבוע ברגע חמוד במיוחד כשישבו זה לצד זה בשורה הראשונה בתצוגת האופנה האחרונה של וירג'יל אבלו בלואי ויטון. זה בעיקר הזכיר לי שהשניים לא שחררו שיר יחד כבר די הרבה זמן.

Ye and Pharrell vibing to Quarteto Em Cy's "Tudo O Que Voce Podia Ser" at Virgil Abloh's final Louis Vuitton show last night. pic.twitter.com/CByfmI1SAX — Pigeons & Planes (@PigsAndPlans) December 1, 2021