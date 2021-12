בזמן שיחצנים בארץ מנסים למכור את הכוכבים המקומיים שלנו כסיפורי הצלחה מעבר לים בעזרת כותרות מפוצצות (ועם כל הכבוד, גם אני יכול לקבל היום שלט בטיימס סקוור), יש אדם אחד שבאמת כבש את ארצות הברית: הגיטריסט והמפיק עומר פדי. למי שהצליח לפספס, נזכיר שמדובר בישראלי הצעיר עם השיער האדום שהיה אחראי ב-2020 ל-"MOOD" (איאן דיור ו-24kGoldn), אחד מלהיטי הטיקטוק, הרדיו והסטרימינג הגדולים בעולם.

כל הסיפור הזה התחדד לי לפני כחודשיים, אז נחת בישראל מפיק מוזיקה מ"גפן רקורדס", ובשיחה על תעשיות המוזיקה הישראלית והאמריקאית הוא התעקש בפניי ש"כולם היום בלוס אנג'לס רוצים להיות בחדר עם עומר פדי". 'החדר' הוא סלנג אמריקאי לאולפן הקלטות או כל לוקיישן אחר ש"מאכלס עבודה מוזיקלית", וכשמסתכלים על שיתופי הפעולה האחרונים של פדי, זה לא כזה מפתיע: חוץ מ-"Mood", כאמור, הגיטריסט וכותב השירים עזר גם לראפר והזמר דה קיד לארוי לפתח קריירה וזהות מוזיקלית, ולא פלא שבהמשך הגיעו פניות ממיילי סיירוס ("שעלתה" על "Without You" לטובת רמיקס) וג'סטין ביבר.

"Stay", השיר עליו עבד עם ביבר ודה קיד לארוי, הפך ללהיט עיקש שסירב לרדת מהמקום הראשון של מצעד 100 השירים החמים של הבילבורד במשך שבעה שבועות (עד שאדל הוציאה אלבום, ואת זה כבר קשה לנצח). הייחודיות של פדי באה לידי ביטוי ביכולות שלו על הגיטרה שהופכות כמעט כל שיר שהוא נוגע בו ללהיט מפלצתי - ולפני "Stay", היה זה "MONTERO (Call Me By Your Name)" של ליל נאס אקס (פדי רשום גם כמפיק בפועל של האלבום שלו, יחד עם צמד המפיקים "טייק אה דיי טריפ").

קצת אחרי היציאה של "מונטרו", הפרק השבועי של Switched on Pop (פודקאסט המוזיקה של מגזין הבידור וראייטי) שהתמקד בלהיט עסק רבות בהשפעה של פדי. בשלב מסוים המנחים אפילו העלו את שמו של אביו המתופף, אשר, ועשו ניים דרופינג לאמנים איתם עבד לפני שעבר לארה"ב על מנת להרחיב את עסקיו ("שרית חדד, שלומי שבת אנד אייל גולן").

במשך כל הפרק הם ניסו לפרק את השורשים של ניגון הגיטרה שהלחין בפזמון - מקצב שכל ישראלי כנראה היה מזהה מאיפה הגיע - ורק אחרי שצמד המפיקים הצמודים של ליל נאס חשפו שמדובר בעומר פדי - נפל להם האסימון.

לפדי יש אחריות רבה על שובן של הגיטרות למוזיקת המיינסטרים (יחד עם פוסט מאלון, אבל זה כבר לפעם אחרת), אחרי שנים שבהן דווקא מאפיינים של הפקות היפ הופ גלשו לשירי פופ. ככל שעובר הזמן, ההשפעה שלו באה לביטוי בצורה יותר ברורה: חוץ מהעובדה שג'סטין ולארוי העלו אותו איתם על הגג של אחד ממועדוני ההופעות המיתולוגיים ביותר בלוס אנג'לס, אפשר למצוא גיטרות בסגנון של פדי כמעט בכל להיט שני. קחו למשל את הלהיט הרגעי "abcdefu" (שצמח גם הוא בטיקטוק) או את כל האלבום (בערך) של אוליביה רודריגו, שגם בו קיבלו הגיטרות מקום בולט מאוד.





לעומת אביו, פדי ג'וניור לא ממש מוכר בישראל, בטח שלא מספיק ביחס להצלחה שהוא חווה באמריקה הצפונית. נכון לעכשיו זה לא נדמה שההכרה הזאת חסרה לו במיוחד - אבל ככה זה כשהבילבורד עושים איתך ראיון שער מפרגן ואתה מופיע במדורי הרכילות יחד עם בת הזוג אדיסון ריי, טיקטוקרית שהצליחה לשבור את תקרת הזכוכית של הפלטפורמה ולאחרונה חתמה על חוזה ארוך טווח עם נטפליקס.

בעידן של היום, מפיקים ויוצרים מקבלים הרבה יותר במה, וכנראה שגם בארץ המקור שלו זה רק עניין של זמן עד שפדי יהפוך לשם ששגור בפי הישראלים. ספוטיפיי ואפל מיוזיק (העולמיים) כבר הקדישו לו פלייליסט ייעודי עם השירים שהפיק, כתב או הלחין - ובתכלס זה קצת יותר מרגש משלט בכיכר, לא?