| צילום : Photo by David Wolff - Patrick/Redferns via Getty Images

אחרי שבאוקטובר חגגו עם טייסטו, ארמין ואן ביורן, מרטין גריקס ונרבו במסיבת ענק, בראפיד מתכוננים לעוד מסיבת ענק בפורים הקרוב – שתשבור גם את השיאים של עצמם. ל-mako מוזיקה נודע כי חברת הפינטק צפויה להנחית בישראל, בהתאם למצב הקורונה כמובן, את סווידיש האוס מאפיה – מהאמנים החשובים בסצנה האלקטרונית.

סווידיש (אקסוול, אינגרוסו וסטיב אנג'לו) נחשבים לחלוצים של סצנת ה-EDM ופתחו בקאמבק ב-2019 אחרי הפסקה ארוכה מדי. באוקטובר האחרון, השלישייה הוציאה מוזיקה חדשה מזה שנים, כשביניהם "Moth To A Flame", שיתוף פעולה עם דה וויקנד.

השנה, צפויה הלהקה לצאת לטור ענק בכל העולם וכן לסגור את הבמה המרכזית בקואצ'לה, אבל עוד לפני כן הם יגיעו להרים במסיבת הפורים החגיגית של ראפיד, שתיערך ב-17 במרץ. גורמים המעורים בפרטים מספרים ל-mako מוזיקה כי חברת הענק תשפוך סכום היסטרי שנע בין 4 ל-6 מיליון שקל (לא כולל הוצאות טיסה, לינה וכו') כדי להנחית את השלישייה בארץ.

צילום: David Wolff - Patrick/Redferns via Getty Images | Prince Williams/WireImage | MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images | Tim P. Whitby/Getty Images for MDLBEAST SOUNDSTORM

אבל זה ממש לא נגמר שם. בראפיד נמצאים במגעים מתקדמים גם עם אלסו, מיוצרי הפרוגרסיב-האוס המובילים והאהובים בעולם, אלוק, הסופרסטאר דיג'יי הברזילאי וכן עם צמד האחיות נרבו, שכבר ניגנו באירוע של החברה בארץ. ע"פ הערכות של גורמים בתעשייה, לאלסו ישולמו 600-400 אלף שקל, לאלוק 450-300 אלף ולנרבו 120-90 אלף.

ראפיד עלתה לכותרות לראשונה בשנה שעברה עם מסיבה בעלות המוערכת בכ-10 מיליון שקלים, שהייתה שיאו של קמפיין גיוס עובדים. בתחילת החודש, חטפו ביקורת בשל סרטון מעורר מחלוקת בכיכובו של סקאזי, שצולם במשרד החברה.

בראפיד בחרו שלא להגיב.