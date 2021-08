ביום שישי הקרוב תציין קהילת "Ravers Of Israel" שבע שנים של פעילות במסיבת בריכה חגיגית. מי שיגיע להרים עם הקהל הישראלי הוא הדיג'יי ההולנדי ג'וליאן ג'ורדן, שממוקם במקום ה-71 ברשימת 100 הדיג'ייז המובילים בעולם.

"הקהל הישראלי הולך עד הסוף, ולכן תמיד המסיבות בהן ניגנתי בישראל היו המסיבות הכי טובות", מספר ג'ורדן בשיחה עם mako. "הישראלים מאוד אוהבים לחגוג, זה מדרבן אותי לתת את הסטים הכי טובים שאני יכול ולכן אני ממש שמח לנגן בישראל שוב. גם בחו"ל בפסטיבלים כמו טומורולנד תמיד רואים את הדגלים ואת האנרגיות העצומות ליד הדגלים".

כמו כל הדיג'ייז המובילים, גם ג'ורדן מצא את לוח ההופעה שלו מתרוקן כמעט לחלוטין בשנת הקורונה. "זה היה משונה. בדרך כלל אני רוב הזמן בטורים בעולם וזה לא היה אפשרי, לכן הייתי בבית והייתי צריך למצוא איך להעביר את הזמן", הוא מספר. "השקעתי את הזמן כדי להפיק הרבה מוזיקה חדשה גם השקעתי מאוד בחיבור עם המעריצים שלי דרך הרשתות החברתיות. לשם שינוי, גם הייתה לי אפשרות לבקר את החברים והמשפחה שלי ולהשקיע ביחסים איתם".

איך אתה חושב שהקורונה תשפיע על עולם הפסטיבלים והמסיבות לטווח הארוך?

"אני חושב שתהיה לזה השפעה חיובית. מה שאני רואה סביבי זה אנשים עם יותר אנרגיה והקהל מאוד רוצה לחזור למסיבות ולחגוג".

ומה המצב של סצנת ה-EDM בימים אלה?

"מה שהשתנה זה שהמוזיקה האלקטרונית הולכת לסגנונות וז'אנרים שונים – הכל מתפתח והמוזיקה נהיית ספציפית מאוד לקהל מסוים. למשל הקהל שלי הוא קהל של אלקטרו האוס ובייס האוס, הקהל של ארמין הוא קהל של טראנס וכל אחד בוחר להתמקד בקהל שלו – זה יוצר משהו יפהפה. לכן, אני לא חושב שזה יחזור להיות מה שהיה, אבל אי אפשר לדעת כי פתאום יש שירים כמו "The Business" של טייסטו שכן הופכים ללהיטי ענק".

ג'ורדן כאמור, מדורג במקום ה-71 ברשימת 100 הדיג'ייז המובילים של DJMag אך בניגוד להרבה דיג'ייז אחרים, הוא הצליח לעשות את זה בלי להשקיע יותר מדי בשיווק עצמי. בימים אלה, מתקיימת ההצבעה לרשימת 100 הדיג'ייז המובילים בשנה ושוב ג'ורדן לא לוחץ על מעריציו להצביע. "באופן אישי, הרשימות האלה לא חשובות בשבילי – לכל אחד יש את המוזיקה שהוא אוהב ואת הטעם שלו וזה מה שיפה במוזיקה", הוא מסביר. "עם זאת, להיות ברשימה של 100 הדיג'ייז המובילים זה מדהים כי זה אומר שהמון אנשים דירגו אותך ברשימת 5 המובילים שלהם וזו מחמאה גדולה".

יש בזה גם פן מסחרי שאתה קצת פחות משקיע בו מאחרים.

"בכל תחרות יש גם פן מסחרי אבל בשבילי מה שחשוב זה לא ללחוץ על המעריצים שיצביעו לי אלא לקוות שהם יצביעו לי כי הם רוצים. אני לא רואה דיסטנס בין מעריצים לדיג'יי – אלא סוג של חברות וכשהמעריצים מצביעים לי – זו מחמאה".

ג'ורדן חתום בסטמפד רקורדס, הלייבל של מרטין גריקס, שנחשב לאחד הדיג'ייז הגדולים בסצנת האלקטרונית. החברות בין ג'ורדן לגריקס, שרבים מחשיבים לדיג'יי הטוב בעולם, התחילה עוד כשהאחרון היה בן 14. "למדנו יחד, אבל עוד הכרנו לפני באינטרנט באיזה פורום של דיג'ייז", מספר ג'ורדן. "אני זוכר ששלחתי לו דמו והוא שלח לי דמו שלו, ואמרתי לו 'בוא נעבוד ביחד'. הוא היה בן 14, ואפילו ביקרתי אותו בסטודיו שלו כדי שנעבוד יחד. אני זוכר שהלכתי לבית ספר להפקה והוא נרשם גם כן והיינו בכיתה יחד".

איך זה לעבוד יחד ב-STMPD עם חבר כל כך קרוב?

"זה מדהים כי עבדנו יחד עוד לפני כשהוא הצטרף לספינינג רקורדס. הוא תמיד היה אסיר תודה על זה שעבדתי יחד אז והוא גם נתן לי את הצ'אנס בסטמפד. הלייבל הזה הוא כמו משפחה – מרטין השקיע המון תשוקה בלייבל הזה וכל מי שעובד שם מלא מוטיבציה. בעיני – זה המקום עם הכי הרבה אנשים מוכשרים ואני מאוד מאושר שם".



מה מצפה לג'וליאן ג'ורדן בהמשך השנה?

"בקרוב ייצא טראק סולו שלי ויש גם כמה שיתופי פעולה מעניינים מאוד שבדרך שאני לא יכול להגיד משהו עליהם, אבל כן תשמעו חלק מהם בישראל".

מי המודל לחיקוי שלך?

"טייסטו. הוא אגדה, הוא פתח כל כך הרבה דלתות לדור החדש של הדיג'ייז והוא גם זה שבזכותו הכרתי מוזיקה אלקטרונית כי הייתי מאזין לרדיו והייתי שומע את המוזיקה שלו ואמרתי 'זה כל כך מדהים, אני רוצה לעשות את זה' – הוא היה ההשראה המרכזית שלי".

לסיום, ביקש ג'ורדן להעביר מסר לקהל הישראלי לקראת הסט הקרוב שלו בארץ. "תודה שאתם תמיד תומכים במוזיקה שלי ומגיעים להופעות שלי עם הדגל, אני מקווה לראות אתכם בשישי כי זו תהיה המסיבה הכי טובה שהייתה בישראל השנה".

ג'וליאן ג'ורדן ינגן ביום שישי הקרוב במדיסון סקוור גארדן הרצליה. לפרטים נוספים וכרטיסים