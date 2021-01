אנחנו מכירים את השירים שלהם בעל פה, עוקבים אחרי כל האלבומים החדשים, יודעים הכל על החיים האישיים שלהם אבל בעיקר פשוט מעריצים אותם ואת פועלם.

אחרי יותר מדי פעמים בהן תהינו איך הזמרים האהובים עלינו התחילו את הקריירה שלהם, החלטנו לחזור אחורה לכמה מההופעות הראשונות שלהם אי פעם. מה גילינו? ג'סטין ביבר היה אשף הקאברים; ביונסה הייתה כישרון מהרגע הראשון; וריהאנה פגשה כבר בגיל 15 מחיאות כפיים מזויפות.

קניה ווסט

קניה הוא אחד השמות הגדולים בתעשיית המוזיקה בשני העשורים האחרונים, עם שיאי מכירות, זכיות בפרסים נחשקים, ואלבומים שרק הולכים ומשתבחים. הוא החל את דרכו המוזיקלית בשנת 1996 בעודו נער בן 19 בלבד, ועד הפריצה הגדולה בשנת 2000 התעסק בעיקר בהפקה.

בתיעוד נדיר שעלה ליוטיוב לפני כשבע שנים, ווסט צולם באחד הפריסטיילים המתועדים הראשונים שלו באירוע של חנות התקליטים והלייבל "Fat Beats". "התחלתי להמיר קלטות וידאו ישנות ל-DVD, ונתקלתי בהופעה של ילד בן 19 שאף אחד לא הכיר", כתב די ג'יי אקליפס, מי שפרסם את הסרטון. "שנים לאחר מכן קניה התארח בתוכנית הרדיו שלי, אבל זה היה די מטורף לראות את הקטע הזה משנת 1996 ולחשוב 'לעזאזל, הבחור הזה היה בבית שלי?'".

בריטני ספירס

בריטני ספירס אמנם פרצה לחיינו בגיל 17 בלבד, אבל את ההופעה הראשונה שלה היא ביצעה שנים לפני כן, בעודה רק עשר. הילדה הצעירה ניסתה את מזלה בתוכנית הכישרונות "Star Search", ובציעה את השיר Love Can Build a Bridge"". בצפייה הראשונה בעיקר התעסקנו בדמיון המדהים בין בריטני בת ה-10 לבריטני שאנחנו מכירים כיום - ואחרי שיצאנו מההלם עברנו ליכולות הווקאליות המטורפות שהכוכבת הצעירה הפגינה כבר אז. נה נגיד? התאהבנו.

ג'סטין טימברלייק

אין לדעת אם זה היה מנט טו בי או שזה לגמרי צירוף מקרים, אבל בשנת 1992, השנה בה בריטני ספירס כבשה את הבמה של "Star Search", ג'סטין טימברלייק בן ה-11 הגיע גם הוא לנסות את מזלו בתוכנית. עם אאוטפיט של קאובוי אמיתי (שכלל כובע, מגפיים, מדליה ואפילו טבעת!) ביצע ג'סטין ג'וניור את השיר "Love’s Got a Hold on You" של אלן ג'קסון האגדי, והמיס את הצופים בקהל וחצי מיליון הצופים ביוטיוב בשנים שלאחר מכן. פאסט פורוורד שבע שנים מאוחר יותר: ג'סטין ובריטני אחרי הפריצה הגדולה, כשהם נהנים מהתואר "הזוג השיקי של הביצה". שלמות.

ג'סטין ביבר

ואם בג'סטינים עסקינן, איך אפשר לשכוח את הצילומים הביתיים של ג'סטין ביבר ג'וניור מבצע שירים בסלון ביתו? הכוכב הצעיר החל את הקריירה המוזיקלית שלו בגיל 15 בלבד, כשאנשי חברת ההקלטות RBMG החליטו להחתים אותו אחרי שגילו את סרטוני היוטיוב שהעלה לערוץ שלו. אחד מהם – קאבר של ביבר לשירו של ג'סטין טימברלייק "Cry Me A River", כבר עומד על למעלה מ-28 מיליון צפיות, וגורם ללב שלנו לשמוח בכל פעם מחדש.

ריהאנה

כמה אנחנו יכולים לדבר על אהבתנו לריהאנה? או-הו. אבל פיסת ההיסטוריה הקטנה שמצאנו ביוטיוב ללא ספק עולה על כל דמיון. ריהאנה התחילה את הקריירה המוזיקלית שלה בשנת 2003, בעודה בת 15 בלבד, והביצוע שלה מאותה השנה לשיר Hero של מריה קארי היה זה שגרם למפיק המוזיקלי אוון רוג'רס להפיק לרירי את קלטות הדמו הראשונות שלה. פייר? היינו עושים בדיוק את אותו הדבר.

ביונסה

גם על אהבתנו לביונסה אנחנו יכולים לכתוב מגילות על מגילות, ולמרות שחגגה ממש לא מזמן את יום הולדתה ה-39 ונבצר ממנה להופיע בשל נגיף הקורונה, קווין בי שומרת על הטייטל שלה כמלכת הביצה של עולם המוזיקה. בשיטוט ארוך וממושך באינטרנט הצלחנו לשים את היד על סרטון היסטרי שלה מסוף שנות השמונים, בו היא מבצעת את השיר "Home" בעודה בת שבע בלבד (!). אם חשבתם שכישרון אינו מולד – תחשבו שוב.

אמינם

את הצעד הראשון המשמעותי שלו בעולם המוזיקה עשה אמינם בשנת 1998, כשחתם בחברת ההפקות Aftermath Entertainment של ד"ר דרה, אך סרטון שמסתובב ביוטיוב משנת 1996 מביא תיעוד נדיר של אמינם מאחת ההופעות הראשונות שלו. הכוכב הופיע מול פחות מחמישה אנשים במה שנראה כמו חצר ביתית בה הוקמה במה. מה החלום שלנו אתם שואלים? להיות בין אותם חמישה ברי מזל שנכחו במקום הנכון בזמן הנכון.

דרייק

דרייק הוא אחד הראפרים המצליחים בעולם, אבל הרבה לפני שהחליט לפצוח בקריירה מוזיקלית' הכוכב הקנדי התהדר בתואר שחקן, כשגילם את דרייק גילן, כדורסלן נכה בסדרה "דגראסי: הדור הבא" ששודרה ב-MTV, והמשיך לביקור קצר בתוכנית הדגל של הערוץ, "MTV Cribs", בה אנשים אנונימיים ומפורסמים מציגים את אחוזות הפאר בהן הם מתגוררים. דרייק, אם תהיתם, הציג את האחוזה שלו *לפני* שהתפרסם, ובתיעוד הנדיר זכינו להכיר את אמו וסבתו של הכוכב. תענוג.