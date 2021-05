בעוד רוב הישראלים מכירים אותו בעיקר מתוכניות ריאליטי, מדורי הסלבס השונים ומקמפיינים שכוללים בעיקר בגדים, בשביל אנשי סצנת האנדרגראונד בתל אביב ג'וזי זירה הוא אחד הדיג'ייז החמים בעיר. "אני בעניין של מוזיקה אלקטרונית כבר מגיל צעיר, אבל ב-2014 התחלתי לבלות באמת במועדוני אנדגראונד", הוא מספר בשיחה עם mako מוזיקה. "רק שהתחלתי לצאת למועדונים כמו הברקפסט והאלפאבית, שבהמשך הפכתי לבעלים שלו, התחלתי ללמוד איך לתקלט".

"כשאתה מגיע למוזיקה האלקטרונית ואוהב אותה אתה לאט לאט מתפתח. אני הגעתי למוזיקה האלקטרונית מהפסיי טראנס בכלל ואחרי זה הייתי בפרוגרסיב, אבל לאט לאט ה-BPM ירד ואז נחשפתי לטכנו, ובשנים האחרונות נכנסתי לאפרו האוס. זה הלב שלי ושם אני מרכז את כל הכוחות והאנרגיה שלי".

View this post on Instagram A post shared by Joezi Zirah (@joezi_z)

"זו סצנה של אנשים קנאים"

את הקריירה שלו בחיי הלילה התחיל ג'וזי כיחצן, ואם שואלים אותו - זה לגמרי פגע לו בקריירה המוזיקלית. "הייתי יחצן די מצליח וזה פגע לי בקריירה כדיג'יי", מספר ג'וזי ומסביר: "כשאתה מתחיל בתור יחצן, דיג'ייז ומפיקים לא מפרגנים לך. הם מרגישים שאם הם מפרגנים – הם מורידים מעצמם. זו תסמונת שיש לאנשי חיי הלילה בישראל. הורידו אותי מליינאפים כי הייתי יחצן מוכר, ולאחר מכן, כששהגעתי ל'מירוץ למיליון' ובהמשך ל'הישרדות', זה החמיר".

נשמע הגיוני שזה יעבוד הפוך, לא? בגלל שאתה סלב ירצו אותך כדי למכור.

"זו סצנה של אנשים מאוד קנאים. קשה לאנשים לראות שמישהו מגיע ונהיה דיג'יי מצליח והוא לא התחיל כמלצר אלא הגיע דרך היחצ ואחרי כשהוא נחשף בטלוויזיה. אנשים מהצד אומרים 'קל לו כי הוא כוכב', וזה השפיע על האנשים שאחראים ופגע בי. דיג'ייז לא פרגנו לי אף פעם".

הרגשת שמנסים לצייר אותך כגימיק?

"כן, ניסו להפוך אותי לגימיק כי זה קל. שמו לי רגליים מלא פעמים".

אתה יכול להבין מאיפה מגיעה הביקורת הזו?

"על הנייר כן, אבל עובדה שאני עושה טראקים מאוד מצליחים שמלא דיג'ייז מנגנים, ולא רק בארץ".

מתי הבנת שמוזיקה זה מה שאתה רוצה לעשות?

"לפני שלוש שנים החלטתי סופית שזה יהיה העיסוק המרכזי שלי בחיים".

ובכל זאת, בחרת ללכת לאח הגדול, איך זה מסתדר?

"זו הייתה בחירה כלכלית. לא עבדתי שנה שלמה. כן, עשיתי לייבים ופה ושם והפקתי – אבל לא באמת עבדתי כמו שצריך במשך שנה. כשבאה הפקה כזו ומציעה לך צ'ק שמן אתה אומר 'אוקיי זה מציל אותי'. כמובן שיש גם את המקום של להיחשף יותר, לצבור עוקבים וחשיפה ולנצל את זה שיווקית לאחר מכן".

אתה מרוצה מאיך שיצאת?

"כשאתה שם אתה לא קולט, אבל כשיצאתי וראיתי הבנתי שפתחתי את עצמי לגמרי שמה וראיתי שאוהבים אותי".

אתה מרגיש שהחשיפה הזו עזרה למוזיקה שלך בצורה כזאת או אחרת?

"כן. יש מעריצים שחיפשו ג'וזי ביוטיוב למשל, הגיעו למוזיקה, אהבו אותה והתחילו לעקוב אחרי. אני רואה טראקים שהגיעו מ-50 אלף צפיות ל-260 אלף צפיות. החשיפה הזו מאוד חשובה לי".

כיום אגב, ג'וזי מרגיש שגם אנשי חיי הלילה בארץ מבינים סוף סוף שלא מדובר רק בגימיק. "אין להם ברירה, הם קלטו שאני אמן. גם הקהל כבר בא וקונה כרטיסים בשביל לשמוע אותי".

יש קהל שמגיע לראות אותך רק בגלל שאתה ג'וזי מהאח הגדול?

"תראה, יכול להיות שיש בחורות מסוימות שמגיעות בגלל זה, אבל זה לא בכמות שהייתה פעם. אני בכיוון טוב ואני מרגיש את זה במועדונים, בעוקבים בסאונדקלאוד ובתגובות הכלליות למוזיקה שלי".

כמה מטרידים אותך בעמדה?

"זה קורה הרבה, אבל אני מבקש שזה יקרה פחות. הקהל לפעמים שוכח שהדיג'יי ממש עובד על העמדה וזה לא רק ללחוץ פליי".

View this post on Instagram A post shared by Joezi Zirah (@joezi_z)

"לעבוד עם זהבה בן? צעד עצום לקריירה שלי"

בימים אלה עובד ג'וזי על טראק יחד עם זהבה בן, זוכת העונה בה בילה בבית האח הגדול, שם הם שהו יחד 108 ימים. "זה טראק מאוד מיוחד שלדעתי יהפוך ללהיט", אומר ג'וזי ומספר על החיבור לזהבה: "זה חיבור שהתחיל באח הגדול. היה לי רעיון לעבוד על השיר "אמינה" של זהבה ולקחת אותו למקום של אפרו אוריינטלי וזה אכן יוצא לפועל".

איך זה מרגיש לעבוד עם מישהי בסדר הגודל של זהבה בן?

"זה כבוד גדול בשבילי. כשיש בטראק קול כזה אלוהי זה לגמרי משדרג אותו. מדובר בצעד עצום לקריירה שלי".

כאמור, ג'וזי מתמקד בימים אלה בז'אנר האפרו האוס. "זה ז'אנר שמשלב בין מוזיקה אפריקאית למוזיקה האלקטרונית. בצרפת היינו חשופים מאוד לתרבות האפריקאית עם אזרחים שהגיעו מחוף השנהב, דרום אפריקה, קונגו ומדינות נוספות. אתה לומד על המדינות האלה כי אלה מדינות שצרפת כבשה. יש גם המון אפריקאים בצרפת אז אתה פוגש אותם ברחובות, בבתי הספר ונחשף לתרבות שלהם - אז אפשר לומר שזה מגיע מהבית".

כשהחליט להתמקד בקריירה כדיג'יי, בחר ג'וזי להצטרף ל'קומודו מיוזיק'. "את עידן (פרץ, הבעלים של החברה) הכרתי כשהייתי יחצן והוא היה מתקלט אצלי. היו עוד הצעות, אבל בסופו של דבר הבנתי שיש פה אדם וחברה שרוצים שאהנה מהדרך. אני חושב שהדברים כאן מקצועיים, ישרים וכנים. באופן אישי, היה לי קשה לנהל את הדברים, הייתי מוזיל את זה עצמי מבחינת סכומים והיה קשה לי להגיד לא, מה שהיה מוריד מהערך שלי, וכשהגעתי לכאן זה השתנה".

View this post on Instagram A post shared by Joezi Zirah (@joezi_z)

בעוד כשבועיים הוא יכבוש פסגה נוספת אחרי שיחלוק במה עם בלאק קופי, אחד מהדיג'ייז הגדולים בעולם. "הוא אחד התקליטנים האהובים עלי בעולם. זה חלום שמתגשם ואני מתרגש כמו ילד", מודה ג'וזי. "אני מאמין שביום ההופעה אבוא עם גישה אחרת ועם המון ביטחון עצמי".

הסטים של ג'וזי ובלאק קופי יתקיימו במיקונוס במסגרת אירוע ה-'One of Us', בו יופיעו גם גיא גרבר, פרזו ועוד. "זה אירוע אקסקלוסיבי עם קו מאוד ברור, סטייל ורמה מאוד גבוהה בצד הלוגיסטי. זו תהיה חוויה מדהימה".

אתה מתכונן לסט כזה בצורה שונה מכל סט רגיל?

"כן, אני מכין ארבעה סטים שונים. בלאק קופי תמיד מפתיע. הוא יכול לבוא בטירוף ובקצב גבוה, לבוא רגוע או לבוא עם סטייל שאתה בכלל לא מצפה לו – תלוי במצב רוח שלו. בסוף מוזיקה זה חיבור, כשאתה שומע לאן מי שעולה לפנייך לוקח את האנשים אתה צריך להמשיך באותו קו ואז לקחת את הבליינים למסע שלך".