30. Roddy Ricch - The Box

11 שבועות בראש מצעד בילבורד, שיר השנה של אפל מיוזיק, שלוש מועמדויות לגראמי, ובסופו של דבר מה שתזכרו מהלהיט העצום של רודי ריץ' יהיה צליל חריקה ("eee err") מוזר שריץ' הקליט בקולו ברגע האחרון, ושינה את כל הקריירה שלו. בדומה לשירים נוספים השנה, גם "The Box" טיפס לפסגה בעזרת ויראליות בטיקטוק, שזיהו את האקצנטריות של החריקה והפכו אותה לאייקונית, אבל השיר הזה הוא הרבה יותר מרק להיט טיקטוק חורק; מאחורי אותו צליל מהפנט עומדת הפקה הרמונית מצוינת, תופי 808 מדהימים ובעיקר, עבודה ווקאלית יוצאת דופן מצד ריץ', שמחליק באופן טבעי בין ראפ חד לשירה חלקלקה ומציג מנעד קולי ייחודי ונדיר לראפר. אבל כן, בסופו של יום, החריקה הדבילית הזו פשוט מדבקת.

29. Phoebe Bridgers - Moon Song

פיבי ברידג'רס הוציאה השנה את האלבום השני שלה, Punisher, ובהיעדר מילה אחרת נגיד שהוא מדהים. בעולם שבו לא בהכרח מתעכבים על מילים של שירים, ברידג'רס לא משאירה ברירה אחרת. הכל בחוץ, לא להקשיב זו לא אופציה - וכדאי להקשיב למילים שלה.

בתוך אלבום מלא בשיאי רגש, Moon Song הוא שיא השיאים. ברידג'רס שרה על הפתטי, היומיומי, העילאי שבאהבה. ההמתנה למישהו שירצה אותך כמו שאתה רוצה אותו; השנאה המשותפת ל-Tears in Heaven של קלפטון, למרות שעצוב שהילד שלו מת; הידיעה שאדם אחר מחזיק אותך כמו מים בידיו, והרצון לתת לו את הירח, אם היית יכול.

ויש שם גם חלומות ואת הרסיסים שלהם, ריבים (על ג'ון לנון, לא ברור מי היה באיזה צד) ושברון לב אפשרי עד בלתי נמנע. אבל מעל ומתחת לכל אלה יש עוד ועוד שכבות של רוך ויופי, שבכל האזנה מתגלה אחת אחרת מתוכן. מי שאוהב מוזיקה, מי שמסכים להרגיש, יבחין בהן בקלות ויחכה לעוד.

28. Anderson.Paak – Lockdown

הסלוגן "זו לא המהפכה שלי אם אי אפשר לרקוד אותה", שהופץ לאורך השנים באינספור גרסאות, מעולם לא היה כל כך מדויק. מחאת Black Lives Matters הכניסה רוח חדשה במאבק הבלתי נגמר על זכויות שחורים ומיעוטים בארה"ב, ובהתאם גם הניעה גל מוזיקלי קטן אבל עיקש של ראפ מחאתי, אבל רק אנדרסון.פאאק יכול להפוך את המחאה לרקידה כל כך. פאאק משרטט במילותיו את החוויה שלו כחלק מאנשי המחאה שצעדו ברחבי ארה"ב, מתאר את הגז המדמיע, כדורי הגומי והאגרסיביות המשטרתית שהוא נתקל בה ואפילו מגיב לכמה מטענות מתנגדי התנועה - כל זה על מקצב ולחן כל כך קליטים עד שגם בעלי כובע MAGA לא יכולים שלא לזמזם את הפזמון.

27. Maluma - Hawái

זו לא הייתה השנה הכי גדולה בקריירה מאלומה. ממש לא. אמן כמו מאלומה חייב את הבמה והקהל מולו כדי לפרוח ולהצליח, ולעומת באד באני שתמיד יעדיף את האולפן – מאלומה הוא חיית הופעות ושם נמצא כוחו. את שנת הקורונה הוא התחיל ברגל שמאל, חזר למולדתו ושיחרר שני שירים שלא זכו להצלחה לה הוא רגיל - אז הוא חיכה, קיפץ בין מדיין למיאמי, עצר בלוס אנג'לס, ואז נחת בהוואי. השיר, לא היעד, והוציא גם אלבום מפתיע במיוחד.

היו כאלה שייחסו את המילים בלהיט הענק הזה (שבולט בקלות מעל שאר השירים באלבום) לפרידה המתוקשרת שלו מנטליה ברוליץ' (האקסית המדוברת והנוכחית המדוברת עוד יותר של ניימאר), אבל את מאלומה זה לא העסיק – הוואי הפך מהר מאוד ליהלום שהוא חיכה לו כל כך, צבר עשרות מיליוני צפיות ביוטיוב, קיבע את מעמדו כאמן הלטיני הכי ויראלי היום בעולם, ואז גם הגיע לאוזניים של המקום הראשון ברשימה הזאת, מי שכבר תקופה רצה לגעת בעולמות הלטיניים, ויחד עם דה וויקנד השניים שחררו את הרמיקס המעולה לשיר הזה – ונתנו למאלומה עוד קצת אוויר כדי להשאיר את הראש מעל פני המים עד שהחיסונים יעשו את שלהם, והוא יוכל לחזור לבמות כדי להזכיר לכולם איך הפך לאחד הכוכבים הגדולים היום בעולם.

26. Lil Baby - The Bigger Picture

כל מחאה צריכה את שיר הנושא שלה, ואין שום ספק בנוגע לשיר הבולט והמצליח ביותר שיצא בעקבות גל המחאות על מותו של ג'ורג' פלוייד בקיץ האחרון. ליל בייבי, אולי בגלל שמו ואולי בגלל שקליפ אחד לפני הוא הרים אגרוף מלא בשטרות ירוקים באוויר, הצליח להפתיע ולעמוד באותו מקום שעמדו לפניו קנדריק, N.W.A, צ'אק די ואחרים – מופצץ מהרמקולים של כל מי שיצא לרחובות. באופן מעניין, דווקא הבחירה המפתיעה הזו הביאה לו את השיר המצליח ביותר בקריירה, מועמדות לשני פרסי גראמי והערכה גורפת. בשיר נוקב, זועם ומעורר הזדהות הוא בעיקר מבטא את הכאב והתסכול שעולים מצד האפרו-אמריקאים אל מול אלימות משטרתית, ועדיין מצליח לספק זווית חדשה לנושא שריפרפו עליו כל כך הרבה. גם לדור של ראפ הטריולות מגיע המנון מחאה שכזה.

25. KAROL G, Nicki Minaj — Tusa

יותר ממיליארד צפיות ביוטיוב יש לשיר המשוגע הזה של קרול ג'י, הצעירה הקולומביאנית שעד לפני ארבע שנים הופיעה באמפי-פארק ראשון לציון בתור זמרת החימום של דדי יאנקי, מול אלפי ישראלים, שלא ידעו מי זאת האישה הקטנה הזאת עם החלומות הגדולים מדי. אבל מאז, בדיוק כמו אמנים לטיניים רבים, גם ג'י ידעה לעשות את קפיצת הראש אל בריכת המיינסטרים, חצבה את דרכה בתעשייה בה לנשים קשה הרבה יותר, הביאה את "חיזוניקי" מינאז', הושיבה את האקס שלה (המפיק המוכשר "אובי און דה דראמס") שיירקח משהו גאוני – ואז הגיע הכינור.

20 השניות הראשונות בשיר הזה יספיקו לכם כדי להתמכר, ודקה לתוכו כבר תבינו בדיוק במה נדבקתם. מעבר לשילוב הכוחות הנשי המנצח, הריקוד הטבעי בין הספרדית לאנגלית, והוורס של ניקי – מי שמרחפת כאן מעל היא ההפקה המדויקת כל כך שגורמת לך לזוז תוך שניות, ולא משנה בן כמה אתה ואיפה אתה מאושפז כרגע בעולם. אגב, אם שאלתם את עצמכם מה זה טוסה – אז זה הזמן לספר שמדובר בסלנג קולומביאני שמתייחס לעצבות והבאסה שמרגישה אישה כשבן הזוג שלה זורק אותה. עכשיו קומו לרקוד.

24. BENEE - Supalonely feat. Gus Dapperto

BENEE שכנראה קוראים לה פשוט בני, כמו בני בני ילד רע, היא הטינאייג'רית החדשה שמגיעה מניו זילנד לעולם. הקודמת להזכירכם הייתה לורד. האמת שהיא כבר בכלל לא טינאייג'רית, עוד חודש בת 21, אבל היא עושה הכל כדי להישאר נערה, כולל להתלבש כמו אחותה של בילי אייליש. BENEE היא ההוכחה שהעולם תמיד מקל על דוברי אנגלית. אחרי כמה להיטים ופרסים בניו זילנד הקטנה, מיד הגיעו אליה נציגי חברות התקליטים מכל מקום, וכך השנה, למרות הקורונה כי כבר הייתה אצל ג'ימי פאלון ואלן דג'נרס. אני לא חושב שמישהו יתעלף, אם נקבע שבני היא לא הדבר הכי מקורי ששמענו בחיים. אבל "Supalonely" הוא שיר יעיל וכיפי, שגם עבד מעולה בטיק טוק עם כל מיני אתגרי ריקוד. לכו תנסו לעצור את זה.

23. Aminé - Compensating feat. Young Thug

אמינה הוא אחד מהאמנים המעניינים ביותר שיש בדור הצעיר של ההיפ הופ. הוא נולד איפשהו בין הטראפ לסאונדקלאוד וגדל בתקופה שבה קניה ווסט עיצב את הקו המוזיקלי והרגשי. עם רקע כזה אפשר לומר שהוא די הוסלל לשיר על האקסית, שכל הזמן הייתה מנסה לפצות על הרגשות שלה עם מעשים שרק היו מזיקים לשניים, ועל איך זה גרם לו להרגיש. הוא לא הראשון שעושה את זה אבל את הפזמון אמינה שר בעצמו בקול גבוה ואת חלקי הראפ הוא עושה בצורה חדה עם קול נמוך וגנגסטרי, שבהאזנה ראשונה (וגם במיליון, האמת) קשה להאמין שמדובר באותו בן אדם. הוורסטיליות והמנעד הרחב שהראפר מציג בשיר מעידים בעיקר על המשך ערעור גבולות הז׳אנרים במוזיקה.

פיקנטריה למתקדמים: האגדה מספרת (כלומר אמינה) שיאנג טאג שמשתתף בשיר אוכל תוך כדי שהוא מראפרפ את החלק הראשון של הבית שלו. תצמידו את האוזן לקונכייה ואולי תצליחו לשמוע.

22. The Strokes - Brooklyn Bridge To Chorus

בסוף צריך להיות לפחות שיר רוק אחד הגיוני, שמצליח להשתחל למצעד דרך כל אדי המרגריטה הלטינית הזאת ששוטפת את העולם בצעדי ריקוד מרגיזים. הסטרוקס הם להקת הרוק ששרדה כנגד כל הסיכויים, למרות שמעולם לא צמחה למימדי סופר להקה כמו נניח קולדפליי. אולי בגלל זה ג'וליאן קזבלנקס והחברים הצליחו לשמור על אותו קו, ואותו סגנון, ולא נאלצו (או זכו, תלוי את מי שואלים) לבצע דואט עם ריהאנה. אלבום הבכורה הסנסציוני שלהם שהסעיר את העולם, "This is it" יצא בדיוק לפני עשרים שנה. והשנה הגיח האלבום השישי "The new abnormal " ויאמר לזכות החברים שהם כבר בני יותר מארבעים אבל עדין שומרים על אנרגיה רעננה. זה לא "Late night" אבל זה ממש סבבה. עובדה, זה במצעד של mako!

21. Megan Thee Stallion - Savage Remix (feat. Beyonce)

בשנה שבה להיטים נקבעו על ידי טרנדים בטיקטוק, מייגן די סטליון הפכה בצדק לאחת הכוכבות הגדולות בעולם. איזה חתימת הצלחה גדולה יותר יש מאשר שביונסה קופצת על רמיקס ללהיט שלך? ועוד להיט מתויק תחת קטגוריית "שיר הלל לתחת". הוא כמובן הרבה יותר מזה, ממש כמו מייגן עצמה שמצליחה בו זמנית להמשיך שושלת של ראפריות בעלות מיניות מוחצנת וגם להפוך לאייקון פמיניסטי בתהליך. ובכלל, מי שמצליח להעמיק בשיר מעבר לאזכורי התחת של ביונסה מגלה להיט פופ שחוגג דואליות שמתאחדת תחת אותה האישה – סאבג', קלאסי, בוז'י, ראצ'ד. אם לפני ארבע שנים מיגוס התהדרו שהבחורות שלהם באד ובוז'י, עכשיו זה תור הבחורות להתרברב בכמה הן הכל יחדיו.

20. Pop Smoke - For The Night ft. Lil Baby, DaBaby

בעולמות הראפ רגילים לראות להיטי ענק מרוחות רפאים. פופ סמוק כבר היה במסלול הבטוח להפוך למוביל הדור הבא של הראפ הניו יורקי החדש לפני שנרצח בביתו בחודש פברואר האחרון, ואלבום הבכורה שלו, כמו גם השיר הזה שהפך ללהיט הכי גדול שלו, יצאו כבר לאחר מותו בגיל 20. זה שיר שדווקא לא מאפיין את הסגנון הייחודי של סמוק, שערבב בין סאונד של דריל בריטי לתוכן של טראפ אמריקאי למשהו חדש, ולכן יותר מהכל דווקא את פוטנציאל ההתפתחות של האמן שבקושי הספיק לסגור שנתיים בתור מוזיקאי. זה שיר שגורם להבין שהוא לא רק ידע לייצר להיטים, אלא גם יכל לצלול לסאונד של אמנים אחרים (במקרה הזה, בעיקר טראוויס סקוט), לשתף פעולה עם אמנים ממגוון אזורים ולחזור עם משהו חדש, משהו משלו.

19. Ariana Grande - positions

ב"positions" אין ניים דרופינג של אקסים מפורסמים, אין בו משחק על קלאסיקה מצלילי המוזיקה, וגם לא אזכור לשרשרת האירועים המצערים שפקדו את אריאנה גרנדה בשנים האחרונות. אחרי כמה שנים של יצירת כותרות מטרגדיות אישיות ושירים שמתבססים עליהן כדי לתפוס את תשומת הלב, אריאנה הרשתה לעצמה השנה פשוט לעשות מוזיקה. השיר הזה הוא דוגמה מושלמת למשבצת המוזיקלית שהיא מצאה לעצמה, שמשלבת את הטעם האישי שלה - השפעות מאר'נ'בי של סוף הניינטיז ופופ של תחילת שנות האלפיים – ביחד עם הפקות טראפ פשוטות וקצרות שקולעות לרוח התקופה הנוכחית. כשכל זה מובל על ידי הווקאליות המושלמת שלה ולחן שלא יוצא מהראש לא משנה כמה תנסו, אריאנה אחראית גם השנה לאחד הלהיטים הגדולים והכיפיים של התקופה. גם הקליפ, שבו ארי מוצגת כנשיאת ארצות הברית, יצא בטיימינג מדויק: בדיוק בזמן לבחירות בארה"ב. הגברת הראשונה של הפופ.

18.Justin Bieber & benny blanco - Lonely

בין אם אתם מעריצים גדולים שלו וגם אם אף פעם לא סבלתם אותו, קשה להישאר אדישים לטקסט החשוף והכנה שג'סטין ביבר שר בשיר הזה. שיר קצר עם הפקה מינימלית שנותנת את הבמה למילים מאד ישירות על הכאב וההתמודדות שבאים עם תהילת עולם, ועוד כזאת שמגיעה בן לילה כשאתה בן 15, גם ככה טינאייג'ר מבולבל. הסנטימנט הזה של להיות הכי בודד דווקא כשאתה מוקף באנשים, של להגיע לתהומות נפשיים דווקא כשאתה בפסגה יכול להרגיש קלישאתי לפעמים, אבל משהו בקול השבור של ביבר כשהוא חוזר שוב ושוב על המילה "lonely" בפזמון מצליח לחדור ללב. ג'סטין ביבר של 2020 הוא הגרסה הכי מפוכחת וצלולה של הזמר שקיבלנו עד היום, והשיר הזה הוא פנינה קטנה ומיוחדת שאי אפשר שלא להתרגש ממנה.

17.Dua Lipa - Levitating

קשה ועצוב לדמיין איך השנה הלא פשוטה הזאת הייתה נראית אם דואה ליפה לא הייתה מוציאה בסוף מרץ, בדיוק כשכל העולם קפא במקום, את האלבום השני שלה Future Nostalgia. כבר תשעה חודשים שהאלבום הזה נשמע פרש לגמרי כל שמיעה מחדש. הוא עמוס בשירי פופ מפנקים מוטענים באנרגיות של דיסקו ואלקטרו ובכריזמה האגבית של דואה ליפה, שהפכה בזכותו לכוכבת פופ מהשורה הראשונה. השיר הזה הוא אחד ההיילייטים של האלבום הזה, מה שאוטומטית הופך אותו לאחד ההיילייטים המוזיקליים של 2020. עם הבתים המהירים שנשמעים כמו גרסה מעודכנת של הקטשופ סונג, הסי-פארט החצי-מדובר שנותן למבטא הבריטי של ליפה את הרגע שלו לזהור, והטקסט וההפקה שנשמעים כאילו נרקמו בחלל החיצון, מרגיש כאילו כל האלמנטים ב-"Levitating" מתחרים ביניהם מי הכי כיפי ומדהים. הזוכים, מיותר לציין, הם אנחנו.

16.Billie Eilish - my future

גאד בלס את האותנטיות של בילי אייליש. את הגולמיות שלה. ואת האומץ. כל אלו הפכו אותה בצדק לתופעת ענק, כשאלבום הבכורה, שהיא רקחה באולפן הביתי ביחד עם אח שלה פיניאס, הפך לאחד הגדולים של העשור האחרון. אחרי פרויקט ראשון כל כך מצליח יש כאלו שהיו מנסים לשמר את ההצלחה ולחזור על מתכונים שכבר הוכיחו את עצמם, אבל לא בילי אייליש. אולי כי האלבום ההוא וה-"bad guy" שלו היו יותר רגע חד פעמי ומוזר של הצלחה לא צפויה, מאשר מתכון מהונדס שקל לשחזר, ואולי כי בילי ואח שלה רוצים להתנסות ביותר מדי כיוונים מוזיקליים בשביל שמישהו יוכל לסגור אותם בקופסה. "my future" הוא שיר לו-פיי יפהפה ומלא נשמה שכולו הלל לעתיד של בת ה-18, שמצהירה שהיא לא יכולה לחכות לפגוש אותה. את העתיד שלה, כלומר, שמקבל פה האנשה מרגשת בלשון נקבה. העתיד הזה באמת לא צפוי במקרה של אייליש שלא עובדת לפי נוסחאות וכנראה בעצמה לא יודעת איך האלבום הבא שלה יישמע, וזה בדיוק מה שהופך אותה למוזיקאית שכל כך כיף לעקוב אחרי ההתפתחות שלה.

15. Miley Cyrus - Midnight Sky

מאז שהשיר הזה יצא, קל להניח שכל בן אדם שני ברחוב עם אוזניות מאזין לו. מיילי סיירוס הביאה את אחת היציאות המיוחדות והמרגשות בפופ השנה והזכירה לכולנו שלא רק שהיא כבר מזמן לא כוכבת ילדים שמנסה לעשות מוזיקה, היא גם כבר מזמן לא גימיק. הלשון עדיין בחוץ, העירום עדיין בוטה, אבל הפעם היא לא מתנדנדת על כדור הריסה, אלא על כדור דיסקו, מצוידת בכל הרפרנסים המוזיקליים הנכונים. אם למישהו היה ספק עד עכשיו לגבי הכישרון המוזיקלי והאותנטיות של מיילי, השיר הזה לגמרי עשה השנה את העבודה, עם המון אמוציות של פוסט-שברון לב, הפקה אייטיזית מושלמת, ו-ווקאליות מחוספסת של זמרת ייחודית וחשובה בנוף של המוזיקה הפופולרית. אם "Midnight Sky" שלט בפלייליסט שלכם השנה שימו אוזן גם לאלבום כולו שיצא בחודש שעבר, שברגעים החזקים שלו עלול לגרום לכם להתרגש באותה מידה, ואפילו לזהות אלמנטים מהפופ הנוסטלגי של ימי האנה מונטנה, שסיירוס לא מפחדת לקחת עליו בעלות.

14. Powfu - death bed (coffee for your head) feat. beabadoobee

יש אחת לכמה זמן שירים כאלה, שבאים משום מקום, ובלי ששמת לב הופכים ללהיטי ענק עולמיים, למרות שלאף אחד לעולם לא יהיה מושג מי שר אותם. בשנה רגילה, שבה בכל חנות ובית קפה מתנגן פלייליסט חמדמד, "death bed" עם המשפט: "Don't stay awake don't go to bad", היה כבר נדבק אלינו כמו מסטיק שאי אפשר להסיר. POWFU הוא צעיר קנדי, שהחליט לעשות מעשה אמינם – דידו, באמנית לא מוכרת בשם Beabadoobee. הוא סימפל שיר שלה בשם "coffee " מלפני שלוש שנים. לקח לו שנה להשיג את הזכויות, לא ברור למה. בסוף יצא הדבר הזה שהוא לו-פיי, אינדי, חמוד וחלומי. היו תקופות בהיסטוריה שהמדף היה מלא בכאלה, אבל אנחנו בעידן אחר, וכך "death bed" הוא די חריג בנוף, ללא ספק אחת היציאות של השנה. ונאחל ל-POWFU שהוא לא ירשם בהיסטוריה כיוצר של להיט אחד. אם כי זה הימור לא מסובך להגיד שכן.

13. Harry Styles - Watermelon Sugar

בעידן שבו פסגת המצעד האמריקאי נשלטת באופן כמעט קבוע על ידי להיטי טראפ תורניים, הארי סטיילס הצליח לעשות את הלא יאומן ולכבוש את המקום הראשון עם השיר הזה. הגיטרות וכלי נשיפה לוקחים את המקום של הביט המהונדס במחשב, באופן שמרגיש קצת רטרו אפילו. הסאונד האוורירי של "Watermelon Sugar" הוא רק חלק ממשב הרוח המרענן שהביא איתו סטיילס השנה, שבכל צילום, ראיון וקליפ הרחיב יותר ויותר את גבולות השיח על מגדר ונטיות מיניות, עם טקסטים מעורפלים ונתונים לפרשנות, ואאוטפיטים הורסים שאולי לא תמיד עוצבו במחשבה שגבר ילבש אותם. עם תדמית וסאונד שהולכים ומתרחקים מעולמות הבוי-בנד המיתולוגית וואן דיירקשן והולכים ומקרבים את סטיילס לסטטוס רוקסטאר שובר מוסכמות, השיר הכיפי והקיצי הזה בלט במיוחד השנה ברפרטואר של המוזיקאי הבריטי, ובטח שברצף להיטי הפופ-היפ הופ שממשיכים להוות הרוב המוחץ במצעדים בכל העולם.

12. Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me

אין דרך אחרת מאשר להגיד: "Rain on me" הוא שיר ההומואים של השנה. וכנראה גם שיר שנה עלום משנת 1987 או 1978, למי אכפת. זה ללא ספק גם ה"חרא שיר" הכי טוב של השנה, הוא דוחה ומושלם בו זמנית. הוא מכיל כל קלישאת האוס נחות שהומצאה אי פעם ברומניה. הוידאו כל כך מכוער, שאתה כל הזמן מסתכל הצידה לבדוק שאיזה הומלס לא זרק עליך עכשיו את הנעלים שהבנות לבשו בקליפ. זה אמור היה להיות הקמבק של ליידי גאגא. וכמובן שיתוף פעולה לוהט עם אריאנה החמודה. קאמבק אין כאן. גאגא נשמעת באלבום החדש כמו מכונית משומשת יד רביעית. שפיכת המנוע היא כללית ולא נעימה לעין. ואריאנה מה אכפת לה, יאללה עוד להיט. מי סופר? ולמרות הכל אי אפשר להפסיק לשמוע את השיר הזה, ובחתונה היחידה שבה השתתפתי השנה, מתישהו ביולי, זה השיר שמילא את הרחבה בשניה. וכך היה קורה בכל מסיבת הומואים, בכל מקום בעולם, אם הייתה איפשהו מסיבה כזאת.

11. DJ Khaled feat. Drake - POPSTAR

מעמדו של דרייק בעולם המוזיקה עד כדי כך גדול שגם בשנה שבה הוא לא מוציא אלבום של ממש הוא מצליח להשאיר כמה וכמה שירים שיכלו להיכנס לרשימה הזו. למעשה, בדיוק על זה מדבר "Popstar". אחד מצמד הסינגלים בשיתוף דרייק, שיצאו לקראת אלבומו הבא של די.ג'יי קאלד, יחד עם " Greece" שפחות הצליח (אבל היה לא פחות כיף), זה הוא שיר שחוגג את רמת החיים של דרייק, קאלד ובעזרת הקליפ הבלתי נשכח, גם ג'סטין ביבר. על ביט מיד-טמפו באווירה חולמנית דרייק מתרברב בכסף, במעמד וביוקרה של חיי כוכב הפופ וגורם לכולנו לקנא מתוך הבידוד. בדיעבד, אולי פזמון שאומר "אני פופסטאר, לא דוקטור" לא היה הדבר שהכי היינו צריכים ב-2020, אבל אין מה לעשות, כשדרייק רוצה, אין דרך לעמוד מול אבק הכוכבים שלו.

10. Justin Bieber – Yummy

היה משהו מאכזב באלבום שהוציא השנה ג'סטין. לפחות בשמיעה ראשונה, לא היו בו להיטים מסדר הגודל של "Love yourself" ו"Sorry", והאמת, גם בשמיעה שנייה אין בו להיטים כאלה. הוא גם לא היה גרנדיוזי, מפואר וחדשני כמו קודמו. אבל ג'סטין הנשוי הטרי נמצא בתקופה טובה, ומהלימונים שלו יצאה הרבה לימונדה. כלומר ביבר הצליח גם בשנה שבה השירים מתוך אלבומו לא עושים את העבודה , לשמור על פרופיל גבוה, כולל השתתפות בקליפ מעולה של דרייק, ובבלדה של בני בלאנקו. וכך בסוף השנה "yummy", הסקסי והמהורהר בכל זאת מתברג בין שירי השנה. אולי דווקא בגלל שהוא סקסי ומהורהר. ואגב לפני שבועיים ג'סטין כבר הוציא מיני אלבום של שירים רכים במיוחד לקראת כריסמס. עם כל הכבוד, גם לו נשבר ה.. מהסידור הזה שמריה קארי מגיעה כל שנה לראש המצעד בסוף דצמבר. יש מצב שהאי פי החדש הזה, בו ג'סטין חוזר לגיל 16, יפרפר אותה.

9. Doja Cat - Say So

הבנו כבר ש-2020 הייתה ה-שנה של להיטי טיק טוק, ובזמן שרובם מרגישים יותר כמו סממנים של התקופה מאשר כמו המנונים אלמותיים, השיר של דוג'ה קאט נכנס לחיים שלנו כדי להישאר. במקרה הזה אנחנו חייבים הרבה לאפליקציה הזאת ולאתגרים הויראליים שלה, כי "Say So" בכלל לא יצא כסינגל רשמי מהאלבום עד שהוא התפוצץ שם, ומזל שהתפוצץ. אולי הסיבה לתחושה שהשיר הזה יישאר להיט רלוונטי גם בעתיד היא העל-זמניות המוזיקלית שלו – בין אם גדלתם על הדיסקו של הסבנטיז, הגיטרות של הקרדיגנס בניינטיז או על הראפ הנשי של ניקי מינאז' – בשיר הזה יש משהו בשביל כולם. ואם דוג'ה קאט, שהפכה לאחד השמות החמים בפופ הבינלאומי בשנה מאז יציאת השיר הזה, תמשיך להביא להיטים מרעננים כאלה, אין ספק ששיר הפריצה שלה ישאיר חותם.

8. Future - Life Is Good feat. Drake

התגעגעתם לפיוצ'ר? לא היה לכם מספיק מדרייק השנה למרות הכל? חדש! מבצע אחד פלוס אחד. הלהיט הזה, שיצא כסינגל ממש בתחילת השנה, הוא לא בדיוק שיתוף פעולה רגיל מצד צמד הכוכבים שכל כך אוהב לעבוד ביחד. בניגוד למיקסטייפ המשותף שלהם מ-2015, הפעם פיוצ'ר ודרייק יצרו למעשה צמד שירי סולו קצרצרים שחוברו יחדיו לבאנגר מצוין שאיכשהו מרגיש כמו חיבור הומוגני. אולי בהשראת "Sicko Mode" של טראוויס סקוט ודרייק, השיר מחולק לשני חצאים, כולל החלפת ביט, כשכל ראפר זורם על חלק משלו, אבל הכימיה העצומה שבין השניים מצליחה לחצות גם את ההפרדה הזו. האחד מחמיא ומרים לשני להנחתה שמצליחה למחוק את התפר שבליבו של השיר, ולמרות שזה לא בדיוק שיתוף הפעולה שרצינו לקבל מהשניים, זה לגמרי אחד שהיינו צריכים.

7. ROSALÍA & Travis Scott - TKN

מפתה מדי לא לעשות הקבלה בין מעמדו של טראוויס סקוט באמריקה הצפונית למעמדה של רוסליה באמריקה הלטינית וספרד: שניהם צעירים, שניהם יוצרים את הז'אנר של עצמם ושניהם להוטים לחדש ולגרות את האוזן בכל שיר שהם מוציאים. לפעמים זה בסאונד ולפעמים זה ברגש שהם מביאים לשיר. אחרי שהזמרת השתתפה ברמיקס של סקוט בסוף 2019, זה היה מתבקש שהצמד הכי קול בעולם המוזיקה יוציאו שיר משותף. כשהוא יצא בחודש מאי האחרון הוא עמד בכל הציפיות שלנו: ביט רגאטוני אגרסיבי, הגיטרה הספרדית של רוסליה, האוטוטיון של טראוויס ובעיקר המון המון פרשיות מצד שניהם.

אמנם לקח לשיר רגע להתניע, אבל ברגע שרוסליה העלתה סטורי שלה רוקדת איתו אי אפשר היה לעצור את ההתפשטות הוויראלית. בזמן שבשיר עצמו השניים מסבירים על המעגל הקרוב שלהם ומשווים אותו למאפיה הסיציליאנית, בקליפ מתחוללת מעין מהפכת ריקוד על ידי ילדים. רוסליה כהרגלה מכשפת את הפריימים עם ריקוד הפלמנקו המוכר שלה וטראוויס, טוב, הוא פשוט עומד שם, אבל זה לגמרי מספיק.

6. Dua Lipa - Don't Start Now

דואה ליפה היא המלכה הבלתי מעורערת של הפופ האירופי. ויש לה עוד יתרון, המוצא האלבני שלה, גורם לה להראות לגמרי ישראלית, שזה הכי כיף. מבחינה מוזיקלית מלכות פופ אנגליות תמיד רכות מוזיקלית, מהמקבילות האמריקאיות שלהן. מה שהתקשקש קצת השנה כשכל הבנות נזכרו שהן מתגעגעות לאייטיז. "don't stop now" הוא השיר הכי טוב באלבום האחרון של דואה ליפה. אם אחרים יגידו לכם ש"physical" הבלתי מקורי, הוא להיט יותר סקסי, אל תאמינו. מה שכן, כדי להנות מהשיר הזה כמו שצריך, כדאי לכם להחליף את הגרסה מהאלבום למה שקרוי "Live in LA remix", שזה במקור קליפ מדהים שצולם בלוס אנג'לס, ובו רואים את דואה ליפה מבצעת את השיר הזה לייב, בגרסת דיסקו אלגנטית ומושלמת. עם כנורות דיסקו ובס Fאנקי מחרמן, השיר הזה עולה עוד שתי דרגות בדרך לגן עדן.

5. 24kGoldn - Mood feat. iann dior

מכירים את השירים האלה שאתם בטוחים שלא שמעתם בחיים, אבל אז מתברר שדווקא לגמרי שמעתם ואפילו די אהבתם? אתם יכולים להתווכח על זה שעות, ואז מספיק שתשמעו את הגיטרה בתחילת השיר, עוד לפני שהביט נופל, ואתם תהיו כזה: "אההה כן, זה" - אז Mood הוא בדיוק מהשירים האלה. ואם אתם עדיין לא מזהים אחרי שלחצתם למטה פליי, כנראה שהנוכחות שלכם ברשתות החברתיות שואפת לאפס, כי מאז יציאתו באוגוסט השיר הספיק לעבור כבר כמה גלגולים, כשמרביתם בטיק טוק ומשם לאינסטגרם.

ורק בגלל שאתם אוהבים, יש גם קשר ישראלי: עומר פדי, הבן של אשר פדי המתופף המוכר שעבר עם משפחתו ללוס אנג׳לס לפני ארבע שנים, הוא אחד מהיוצרים של השיר - מפיק, כותב ובעיקר מוכר כגיטריסט בחסד. פדי חבר לראפר (וחברו הטוב) 24kgoldn וIan Dior בשביל ליצור את הלהיט הקיצי הזה שמסרב לדעוך ועדיין מככב ברוב מצעדי ההשמעות העולמיים. למרות הביט והראפ, לא מדובר בהיפ הופ מובהק, מצד שני זה יהיה מוזר גם לקרוא לשיר הזה רוק - פשוט נסכים שזה שיר מעולה ומדבק ושז׳אנרים זה לבומרים.

4. Bad Bunny x Jhay Cortez - Dákiti

לאלו מכם שירימו גבה על כך שהצעיר הפורטוריקני בן ה-26 התברג לו בחמישייה הפותחת – נגיד דבר אחד פשוט: לכו לראות מה קורה בסופוטיפיי וביוטיוב. זו הייתה השנה הכי גדולה בקריירה של באד באני, מי שתמיד יעדיף את האולפן על הבמה - ויעידו על כך שלושת האלבומים ששיחרר השנה, לצד אלבום המופת שלו עם ג'יי באלווין מאמצע 2019.

כן, קראתם נכון, ארבעה אלבומים תוך שנה וחצי בתקופה בה כבר לא עושים אלבומים. מעבר לזה שהוא הפך לאמן הלטיני המשפיע ביום בעולם, באני הוא כבר מוביל חברתי של ממש, איש עם אג'נדות שרחוקות שנות אור מהז'אנר בו הוא פועל – אבל לפני הכל, ובעיקר: הוא מוזיקאי. כזה שיכול לשחרר להיט כמו DAKITI, שהפך תוך שבועות ספורים להיסטריה בכל פלטפורמה ומדינה אפשרית – והוא עצמו הפך לאמן הכי מושמע השנה בעולם, כשהוא משאיר מאחור שמות שעד לפני ארבע שנים הוא רק חלם עליהם בלילות. היינו כותבים גם עוד כמה מילים על ג'יי קורטז, אבל זו הייתה לגמרי שנת הארנב, וקורטז, הוא רק קישוט במסיבה שלו, כנראה המסיבה הכי שמחה של 2020.

3. BTS - Dynamite

חמישית ג'קסון, הלהקה המשפחתית של מייקל ואחיו, הייתה אחת משתי להקות הבנים הראשונות בתולדות הפופ. למרות שהמינוח BOY BAND , נכנס לשימוש רק בתחילת שנות התשעים, כשהעסק הפך לתעשיה מהונדסת. שלושים שנה אחרי, במערב זה פשט את הרגל, אבל בשביל זה יש לנו את המזרח הרחוק. שם הז'אנר חי כאילו רובי וויליאמס בן 22. השנה, אולי על רקע הבלאגן הכללי, סוף סוף זה התפוצץ עם BTS, שבעה בחורים מקוריאה, שביניהם ובין הכשרון העצום של הג'קסונים אין דבר וחצי דבר. "Dynamite" נשמע כמו שיר ישן של טייק דאת. הבחורים עצמם נראים מתוקים מאוד, אם כי לא בטוח שכולם כבר הגיעו לשלב שבו גדל לגבר שיער הערווה. ילדות מסביב לעולם מתות על זה. כנראה הן מבינות משהו שאנחנו לא.

2. Cardi B - WAP feat. Megan Thee Stallion

זה לא השיר הכי טוב של השנה. זה לא השיר הכי טוב של קארדי בי, כנראה גם לא של מייגן די סטאליון. ובעיקר - זה ממש לא השיר הראשון שעוסק בפלאי איבר המין הנשי. קארדי עשתה את זה לא פעם, גם הנמסיס ניקי מינאז', ביונסה עשתה את זה עוד ב-2013 ואריאנה בייסיקלי עושה רק את זה כבר איזה שנתיים. אז מה בכל זאת הופך את WAP למרענן הרשמי של השנה העכורה הזאת? דווקא הנוסחתיות, היותו שיר שהוא קודם כל האשטאג, החריגה הגסה שלו מפואטיקת הרמזים והדימויים המסורתית של שירים בנושא. איזה נושא? נושא ה*** הרטוב אש, כמובן. מה לא ברור?

המסר הפשוט הזה הופך את WAP לקאצ'פרייז המנוני. כוריאוגרפיית הטיק-טוק, הקליפ המפואר עם קיילי ג'נר, העובדה שלעולם לא נסתכל באותה צורה על דלי ומגב - כולם מתלכדים לכדי מוצר פופ שלם ומושלם. זוכרות איזה כיף היה לשיר ולרקוד במסיבות את "הו ראן דה וורלד - גירלז"? חכו שתנסו את זה עם "ווט אס פוסי".

1. The Weeknd - Blinding Lights

ההתפתחות של דה וויקנד מזמר ארנ'בי אפלולי לאמן פופ מייקל ג'קסוני אולי לא מפתיעה - אבל יותר ממשמחת - אחרת לא היינו מקבלים יהלום טהור שכזה בדמות שיר אלקטרופופ מושלם שנשלף היישר מהאייטיז, כולל הסינת'יסייזרים, לתוך הזוהר ההפקתי של 2020. זה שיר כל כך טוב שאפילו הפרסומת של מרצדס בנץ לא הצליחה להרוס לנו אותו, ואפשר לראות בו את קו התפר המדויק שעליו פועל דה וויקנד – בין סוכריית פופ קלילה לארוחות סאונד יוצאות דופן, בין המרכז לצדדים, בין העבר לעתיד.

בתור הסינגל המרכזי מהאלבום "After Hours", המוזיקה המסנוורת של דה וויקנד מציגה גם הפעם דיסוננס בין חיי הזוהר לתחושת האופל שמלווה אותם, ולצד לוק מאפיין שכולל חליפה אדומה, כפפות עור וחבלות בדרגות משתנות בפנים, נזקי ההדוניזם שהוא מבטא כל כך טוב במוזיקה מתגלמים בכל אספקט. כמעט כל כוכבי הפופ מגיעים לשלב בו הם שרים על השחיקה של התהילה, אבל רק דה וויקנד יכול לגרום לזה להישמע כל כך סקסי.

זה לא שהוא היה צריך להוכיח לנו משהו, אבל עצם העובדה שדה וויקנד מתפתח מאלבום לאלבום, משיר לשיר, מרגע לרגע, הופכת אותו לאחד מכוכבי הפופ החשובים והמייצגים ביותר של זמננו. גם בלי התספורת המופרעת שייצגה אותו בראשית הדרך, הכישרון המזוקק של אייבל להביא בו זמנית את השירים הכי מרימים על הרגעים הכי מורידים מצליח לזהור באופן כמעט מעוור, ולנו רק נשאר להצטרף לטריפ שהוא תופר לנו ולרקוד עם דמעות בעיניים.