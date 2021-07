סטטיק ובן אל VS. רון נשר

הרקע: בראשית - כלומר ב-2015 - הוציאו רון נשר, סטטיק ובן אל את הסינגל "דובי גל", שהפגיש לראשונה בין סטטיק לחצי השני שלו בן אל. עד כאן הכל תקין. אממה? נשר לקח קשה את העובדה שנזנח מאחור, וב-2017, עם היציאה של "זהב", התחיל לטנף על הצמד בכל מקום שרק היה יכול. למשל, ברדיו צפון הוא שחרר את הפנינה "תוך פחות משנה אין סטטיק ובן אל. בן אל חוזר להיות טרמפיסט של ריאליטי וסטטיק שולט בתעשייה בתור זמר". כן, באמת. הוא גם קרא לשיר "ביזיון" ואף הסיר את שמותיהם מכותרת הקליפ ההוא שגרם לשלותם להתפרסם.

העקיצה: אחרי שנה של שקט תעשייתי מצד סטטיק ובן אל, הגיע סוף סוף השיר "נמסטה", ובו השורה האלמותית: "לא מבין מה הקשר, גם כשמדובר ב...". לא בטוחים שהם מדברים עליו? מיד אחר כך סטטיק מוסיף "מי?" ובן אל עונה: "לא מגניב". אה, ויש שם גם קולות רקע של עוף דורס כלשהו.

סוף הסיפור: 2021 כנראה הגיעה לתקן את כל מה שבא לפניה, כי באלבום הראשון של הצמד, בו הם שיתפו פעולה כמעט בכל שיר עם אמן אחר - הם בחרו לארח את נשר בכבודו ובעצמו. הסולחה הגיעה.

טיילור סוויפט VS. קייטי פרי

הרקע: המריבה של קייטי פרי וטיילור סוויפט נמשכת כל כך הרבה זמן עד שנדמה שהיא הייתה שם מאז ומתמיד - אבל ב-2010 הן אפילו הופיעו ביחד, וביצעו את השיר "Hot N' Cold". מתישהו בין 2012 ו-2013 פרי אפשרה לשלוש רקדניות שלה להשתתף במופע של סוויפט - והבנות עזבו את סיבוב ההופעות לפני סיומו כדי לחבור בחזרה לפרי.

העקיצה: המצב הסלים, וב-2014 סוויפט משחררת את "Bad Blood", כל כולו שיר נקמה. הוא גם מכיל את השורה "you live with ghosts", שמתייחס לשיר שהוציאה פרי שנה לפני כן שנקרא "Ghost". פרי גם כתבה לזמרת ג'סי ג'יימס את השיר "Bullet", ובשורה אחרת סוויפט שרה "Band-Aids don’t fix bullet holes". אה, כן, ולא הרבה אחר כך טיילור סיפרה למגזין הרולינג סטון שהשיר אכן נכתב על כוכבת פופ אחרת. שוקינג.

סוף הסיפור: המריבה המשיכה עוד ועוד, וכללה בין היתר שיר נבזי מצידה של פרי ("Swish Swish"), וגם בושם שקיבל את השם "Mad Love" (כן, זו שורה מ"Bad Blood"). היו גם כמה חילופי דברים בטוויטר ואפילו ענף עץ זית אמיתי. פשוטו כמשמעו. וגם כאן יש לסיפור סוף טוב: ב-2019 סוויפט השיקה את הקליפ לסינגל "You Need To Calm Down" - ובסופו הגיעה פרי, היא ולא אחרת. פרי לבשה תחפושת של המבורגר, סוויפט הייתה צ'יפס, והן התחבקו והכל היה מאוד מרגש. לא, מה פתאום! אנחנו לא בוכים! פשוט בדיוק חתכנו בצל.

נינט טייב VS. אביב גפן

הרקע: נינט טייב זכתה בעונה הראשונה של "כוכב נולד" בשנת 2003 ושינתה את החיים של כולנו לנצח. בשנת 2006 היא כבר עבדה על אלבום הבכורה שלה, "יחפה", בהפקתו של אביב גפן. עד כאן העובדות. השמועות אומרות שעם העבודה על האלבום החלו סדקים ביחסים ביניהם בנוגע לאי הסכמות כאלו ואחרות, ונינט אף העידה על כך ששירים שכתבה לא נכנסו לאלבום וזה הפריע לה. גם את הבחירה להשיק אותו ערב לפני הגמר של "כוכב נולד 2" היא לא אהבה. את האלבום השני, אגב, גפן כבר לא הפיק עבורה.

העקיצה: במאי 2013 הוציאה טייב את הסינגל השני מתוך האלבום "כל החיות ידעו", בלדה בשם "פרויקט הספר הכחול". זהו שיר קצר ויפה שלא משתמש בהמון מילים - אבל כן מכיל בתוכו את השורה "צורם לי כמו זיוף לא חינני". ומה עוד? אה כן, "אם הוא אומר הוא יודע, הוא מנהיג כמו אור ירח". צירוף מקרים? לא נראה לנו.

סוף הסיפור: השניים הכחישו את הקרע ביחסים מכל וכל, והופיעו לא מעט פעמים ביחד מאז 2013 - כשהפעם האחרונה הייתה ממש לפני שבועיים.

טיילור סוויפט VS. קניה ווסט

הרקע: היה הייתה שנת 2009. באותה שנה התקיים, כבכל שנה, טקס פרסי המוזיקה של MTV. בפרס הקליפ הטוב ביותר של אישה זכתה טיילור סוויפט (ובין היתר עקפה גם את ביונסה). זה ממש לא התאים לקניה ווסט, שהחליט לעלות לבמה, לקחת את המיקרופון מטיילור - אז רק בת 17 - לקטוע את נאומה ולהצהיר כי "לביונסה היה את אחד מהקליפים הכי טובים אי פעם". קניה הבין שהוא יצא מניאק, והודה בזה, ואף התכוון להתנצל - אבל רגע לפני שהספיק, בטקס של השנה העוקבת סוויפט השיקה שיר חדש שבו ירדה על ווסט ("Thirty two and still growin' up now"). ווסט התעצבן וחזר בו, והחליט שלא להתנצל.

העקיצה: אחרי כמה שנים של שקט, ב-2016 קניה מוציא את שירו "Famous" ובו השורה"I feel like me and Taylor might still have sex/ Why? I made that bitch famous", ובתרגום חופשי: נראה לי שטיילור ואני עדיין נעשה סקס. למה? הפכתי את הכלבה הזו למפורסמת". צריך להוסיף?

סוף הסיפור: כן, צריך! ווסט טען שהוא בכלל החמיא לסוויפט, והבטיח שהוא התקשר לסוויפט קודם לכן ועדכן אותה לגבי השורה, ושהיא אפילו זכתה לברכתה. מטעם סוויפט נטען כי לא נאמר לה כלום על השורה השנייה ("I made that bitch famous") וכי השיר מיזוגני. ואז קים קרדשיאן, מי שהייתה בת זוגו של ווסט, התראיינה למגזין GQ והבהירה כי ישנן הקלטות של השיחה הזו. היא אפילו פרסמה בסנאפצ'ט חלקים מהשיחה, שהודלפה במלואה ליוטיוב ב-2020 והשאר היסטוריה.

לנון VS. מקארטני

הרקע: אחת הדוגמאות המוקדמות והמוכרות ביותר לעקיצות אישיות במוזיקה הייתה של צמד האמנים הענקיים האלה. לאחר התפרקות הביטלס וכל התחושות הרעות שנלוו לכך, הוציא פול מקארטני את האלבום "Ram", ואחד השירים בו, "Too Many People", הכיל שורות שהזכירו בעמימות גדולה מאוד את ג'ון לנון ("לקחת את ההצלחה שלך ושברת אותה לשניים").

העקיצה: לנון התעצבן, יש שיגידו שבצדק. הוא הוציא את אלבום הסולו הראשון שלו, "Imagine", ובו השיר "How Do You Sleep". בשיר הוא לעג למקארטני וליכולות המוזיקליות שלו, ברפרנסים מדויקים וכואבים כמו "Those freaks was right when they said you was dead" ("הפריקים האלה צדקו כשאמרו שאתה מת"), כשהוא מתייחס כמובן לתיאוריות הקונספירציה שמקארטני למעשה מת וכפיל החליף אותו. שורות נוספת ומרושעות במיוחד הן "The only thing you done was yesterday / And since you've gone you're just another day" ("הדבר היחיד שעשית היה "יסטרדיי", ומאז שעזבת אתה רק "Another Day"), כשהן מתייחסות ללהיט "Yesterday" ולסינגל המצליח של מקארטני "Another Day".

סוף הסיפור: מקארטני הודה ש"Too Many People" לגמרי היה מכוון ללנון. בשלב מסוים לנון אף כתב מכתב זועם לפול ולאשתו לינדה - אך למרות הדם הרע, השניים השלימו ואף ניגנו ביחד בג'אם סשן מפתיע ב-1974. בהמשך לנון אף התייחס למקארטני בתור אחיו ואמר כי הוא "אוהב אותו ויעשה הכל בשבילו", והוסיף כי הוא מאמין שזה הדדי. נמסנו.

לנרד סקינרד VS. ניל יאנג

הרקע: לניל יאנג (שנולד בקנדה, כדאי לציין), אכפת מאוד מגזענות. אכפת לו עד כדי כך שהוא החליט לכתוב על זה לא שיר אחד, אלא שניים. בשנת 1970 הוא הוציא את האלבום השלישי שלו, ובו שיר אחד בשם "Southern Man". הוא מספר על אדם לבן שחי בדרום ארה"ב (ובצורה סימבולית, מתאר את כל הדרום הלבן), ומתאר אותו מתעלל בעבדים שלו. שנתיים אחר כך הוציא יאנג שיר נוסף שנקרא "אלבמה", שיש הרואים בו סוג של המשך ל"Southern Man".

העקיצה: להקת לנרד סקינרד, שניגנה רוק דרומי, לא כל כך התחברה לשירים של יאנג. כלומר, חברי הלהקה אהבו את המוזיקה של יאנג, אבל את ההתנשאות וההכללה שבשירים האלה - פחות. אז הם החליטו לתת לו בראש, ואת כל הביקורת שלהם אליו הכניסו אל תוך השיר שבמהרה הפך לאחד הלהיטים הכי גדולים שלהם. הם התייחסו ליאנג בשמו, אך שאין בכלל מקום לספק שהתכוונו אליו, ושרו כי "גבר מהדרום לא צריך אותו בסביבה ממילא". אאוץ'.

סוף הסיפור: לא רק שלא הייתה ביניהם מריבה, אלא שניל יאנג העיד כי למרות הכוונות הטובות שהיו לו, הוא לגמרי מסכים עם הביקורת של הלהקה. "אני לא אוהב את המילים שלי כאשר אני מקשיב להן היום. הן מאשימות ומתנשאות, לא מחושבות לגמרי וקלות מדי לפרשנות מוטעית", הודה. ואם כל זה לא הספיק, הוא הוסיף: "אני מעדיף לשמוע את "Sweet Home Alabama" על פני "Southern Man" בכל יום".

דרייק VS. קיילי ג'נר

רקע: בשנת 2020 העולם עצר מלכת - ואנחנו מתכוונים, כמובן, לתיעוד מפליל באינסטגרם שחשף כי דרייק שר שיר מאוד לא נחמד על חברה טובה שלו בשם קיילי ג'נר, על אחותה קנדל ועל חברתן הדוגמנית ג'יג'י חדיד. וזה עוד יותר נורא ממה שאתם חושבים, כי לא רק שהם מכירים, אלא שהם ביחסים די קרובים - אפילו היו שמועות שהם יוצאים אחד עם השני לאחר שנצפו יחד ביום ההולדת שלו.

העקיצה: דרייק קרא לקיילי "Side piece", "אישה מהצד" בתרגום חופשי. הוא לא עצר שם, וגם הוסיף ש"יש לי עשרים קייליות מזדיינות" (וגם עשרים קנדליות וג'יג'יות). לא נעים.

סוף הסיפור: יום אחרי שהסרטון דלף, דרייק פרסם הודעת התנצלות ארוכה בסטורי שלו שבה הוא הבטיח כי זה שיר ישן, שדלף שלוש שנים לפני כן ונגנז מיד לאחר מכן. "הדבר האחרון שהייתי רוצה זה להתעורר ולגרום לחברים שלי להרגיש שמזלזלים בהם", הוא כתב, ונראה שהרוחות נרגעו.

נטע ברזילי VS. דורון מדלי

הרקע: נציגתנו לאירוויזיון בשנת 2018 עשתה היסטוריה כשהביאה את הגביע הביתה וזכתה במקום הראשון עם הלהיט "Toy", שכתב והלחין דורון מדלי יחד עם סתיו בגר. אחרי הזכייה התראיין מדלי לכתבה בחדשות 12 - והסביר למה הוא בעצם זה שאחראי לניצחון הזה. בין לבין, הוא פלט את השורה המיתולוגית "נטע בסך הכל נקלעה לסיטואציה".

העקיצה: דבריו של מדלי יצרו סערה לא קטנה בקרב הציבור, ותוך ימים ספורים הוא התנצל. נטע קיבלה את ההתנצלות, אבל עכשיו החליטה להתחשבן. בשיר "אפס מאמץ", מתוך האלבום החדש של סטטיק ובן אל, בו היא התארחה, היא שרה את השורה האגדית "אין מקום לעוד מדליה, אני לא צריכה מדלי-ה".

סוף הסיפור: למרות הכל, נטע ומדלי ביחסים טובים והיא אפילו סיפרה לו מבעוד מועד שהיא הולכת לעקץ אותו בשיר. בראיון ל-Mako מוזיקה הוסיפה כי הוא "פשוט נקלע לסיטואציה". חולים עלייך נטע!