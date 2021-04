תל אביב

DIBUR Independence Day

מתי? חמישי, 15 באפריל, 15:00

איפה? פארק הירקון, תל אביב

הפקת הטכנו והאוס היוקרתית חוזרת במסיבת עצמאות מטורפת שכוללת ליינאפ משובח עם כמה מהשמות המובילים בסצנה המקומית. מגית קקון, הארד טו טל, עומרי, מיטה גאמי ונאריז יגיעו להרים.

חגיגות עצמאות 73 בשלוותה

מתי? רביעי, 14 באפריל, 21:00

איפה? האנגר 28, תל אביב

אחרי שעבר שיפוץ ונפתח מחדש, מתחם השלוותה בנמל תל אביב יציין גם כן חגיגת עצמאות במסיבת מיינסטרים מרימה. עידן פרץ ועומר כחלון יהיו אחראים על המוזיקה והאווירה.

מסיבת עצמאות של הדרעק

מתי? רביעי, 14 באפריל, 23:00

איפה? מועדון המגדלנה, דה פיג'וטו 22, תל אביב

ליין מסיבות הגייז המיתולוגי יחגוג גם עצמאות במסיבה שכמיטב המסורת צפויה להיות נוצצת, מרימה ובלתי נשכחת. הכניסה לאירוע חופשית.

לוטוס חוגגים עצמאות 73

מתי? רביעי, 14 באפריל, 22:30

איפה? החמאם, טיילת מפרץ שלמה 10, יפו

הפקת החיילים האהובה מגיעה להרים באחד המתחמים הכי יפים בעיר כשבתפריט מוזיקת דיפ האוס, טכנו, היפ הופ ומיינסטרים. אור שלום ואלבו יהיה אחראים על הסאונד

מרתון עצמאות בבלוק

מתי? רביעי, 14 באפריל, 21:00

איפה? מועדון הבלוק, דרך שלמה 157, תל אביב

בדרום הפרוע יחגגו עצמאות עם מסיבה שתתפרס על שלוש רחבות וחצר אורבנית. ריי הראל, אוריה קלפטר, עדי שבת, טל כהן ועוד רבים יתקלטו.

מרכז הארץ

Borgore - Independence Day Pool Party

מתי? חמישי, 15 באפריל, 13:00

איפה? מועדון המדיסון סקוור גארדן, המנופים 5, הרצליה

קהילת Ravers Of Israel תציין גם היא חזרה לשגרה באירוע עצמאות על טהרת הז'אנרים השונים של מוזיקת ה-EDM. במרכז האירוע, יופיע בורגור, מפיק על הישראלי שכבש את ארה"ב. עוד יקחו חלק באירוע: טימוורקס, בלסטויז, לייגר ואיתי יצחקי (Roc Dũbloc)



ONE OF US חוגגים עצמאות

מתי? רביעי, 14 באפריל, 22:00

איפה? לוקיישן סודי ופתוח באזור השרון

עם 20 אמנים שונים ויומיים של חגיגות (25 שעות נטו) ONE OF US צפויה להיות אחת ההפקות המדוברות של החג הקרוב. גיא מנצור, פרזו, ג'וזי זירה (JOEZI), נאור נוריאלי, מוריס, יניב אוחנה, בנדל, אדם טן ועוד רבים וטובים יהיו אחראים על הסאונד באירוע, שכולו יהיה נטול פלסטיק.

מסיבת עצמאות של אלמנט

מתי? חמישי, 15 באפריל, 15:00

איפה? ימית 2000, מפרץ שלמה 66, חולון

הפקת הנוער הפופולרית מגיעה לפארק המים לחגיגות עצמאות מרימות רטובות במיוחד. דלי, אלבו, אור שלום, אלי מטנה ואופק אסף יהיו אחראים על המוזיקה.

באר שבע ודרום הארץ

עצמאות בפורום

מתי? יום רביעי, 14 באפריל, 23:30

איפה? מועדון הפורום, באר שבע

המועדון הגדול והאהוב יחגוג גם הוא עצמאות עם שלוש מסיבות שונות: מסיבה בערב עצמאות (רביעי), מסיבת יום עצמאות (חמישי צהריים) ומסיבה במוצאי החג (חמישי ערב). איתי גאלו, יותם אבני, נוריאלי, מייד אין טי.אל.וי, שלומי פינטו ודיג'ייז נוספים יהיו אחראים על הסאונד, שיהיה מורכב ממיינסטרים, היפ הופ, רגאטון וטכנו.

חגיגות עצמאות בברקה

מתי? יום חמישי, 15 באפריל, 23:00

איפה? הברקה, שלושת בני עין חרוד 70, באר שבע

גם בברקה יציינו חגיגות עצמאות עם מסיבה במוצאי החג (חמישי בערב) בליין הבוגרים של המקום . דיג'יי נדב זיסו יהיה על העמדה. הכניסה חינם.

חיפה וצפון הארץ

טכנו פארק עצמאות

מתי? חמישי, 15 באפריל, 16:00

איפה: הפארק - מתחם הקיץ של המרפסת, מושב תל עדשים

במתחם הבילוי האהוב בצפון יחגגו 73 למדינת ישראל וחזרה לחיים תחת כיפת השמיים. סקאזי (אשר סוויסה) ישיק את הפרויקט החדש והסודי שלו כשבנוסף אליו ינגנו הארד טו טל, אושרי כהן, מוריס ורומי.

חגיגות עצמאות במועדון הלובי

מתי? רביעי, 14 באפריל, 22:00

איפה? מועדון הלובי, מקלף 1, חיפה

Home Production יציינו את אירוע יום העצמאות בחיפה עם מסיבה מרימה על טהרת ההיפ הופ, המיינסטרים וה-EDM. במרכז הערב, יופיעו הרכב ההיפ הופ וההארדסטייל הישראלי - עידו בי וצוקי.

ירושלים

יום העצמאות במלבן

מתי? חמישי, 15 באפריל, 12:00

איפה? בית אליאנס, כי"ח 5, ירושלים

במלבן יציינו חזרה לשגרה, חגיגות עצמאות וכן יום הולדת שלוש להפקה. אלי מתנה ושפר יגיעו לתמוך בדיג'ייז הבית של ההפקה - גורה ג'י ואור ביטון.

ערב יום העצמאות ברוטשילד

מתי? חמישי, 15 באפריל, 22:00

איפה? רוטשילד קלאב, השמאי 17, ירושלים

בקבוצת רוטשילד יפתחו את חגיגות העצמאות עם שלושה מתחמי ריקודים. בתוכנית: שלוש במות עם שילוב מוזיקת מיינסטרים, טכנו והיפ-הופ וכן תפאורה מושקעת ובר קוקטיילים מיוחד בצבעי כחול לבן. רז יוסף, JUV, ג'וני נוימן ועוד ינגנו.

