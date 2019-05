עברו 4 שנים מאז השתתפותה של אוסטרליה בפעם הראשונה בתחרות האירוויזיון, ומה שהחל כשיתוף פעולה חד פעמי של רשות השידור האוסטרלית (SBS) ואיחוד השידור האירופי (EBU) הספיק להפוך לחוזה השתתפות, שנכון לרגע זה, תקף עד 2023. עד כה אוסטרליה הצליחה להגיע להישגים מרשימים במיוחד עם כל אחד מארבעת נציגיה שהופיעו בתחרות. היא תמיד העפילה לשלב הגמר וב-2016 אפילו הגיעה למקום השני בתחרות. השנה תופיע הנציגה החמישית מטעם אוסטרליה, הזמרת קייט מילר-היידקי, ונראה שהסיכויים שלה לנצח רק עולים ככל שערב הגמר (18.5) מתקרב. בשלישי קייט ביצעה את השיר שלה, "Zero Gravity", בפעם הראשונה במסגרת שידורי התחרות. בזכות הופעתה, הזמרת העפילה לשלב הגמר ועלתה למקום ה-3 בטבלאות ההימורים, בעוד ששתי המדינות שנמצאות כרגע מעליה (הולנד ושוודיה) יופיעו בפעם הראשונה רק הערב, בחצי הגמר השני. בכך הפכה אוסטרליה למתמודדת החזקה ביותר שצלחה את חצי הגמר הראשון ולאחד המדינות המובילות לניצחון. בעקבות ההתחזקות שלה בהימורים, נשמעו ביומיים האחרונים קולות רבים הקוראים לבטל את השתתפותה של אוסטרליה בתחרות, בטענה שהיא אינה חלק מהאירופה ושניצחון שלה יגרום להרחקת התחרות מהיבשת ומהקהל האירופי. When Australia wins its way to the #Eurovision finals, losing countries people be like: pic.twitter.com/dvZw57lr5S — coco (@didainblue) 14 במאי 2019

you: why is australia even in #eurovision?



australia: pic.twitter.com/x9pMU6JOXK — Mitchell (@thrillho_) 14 במאי 2019

לפי חוזה ההשתתפות שנחתם מול ה-EBU, אוסטרליה לא תוכל לארח את האירוויזיון אצלה ולכן במידה ותזכה השנה, רשות השידור האוסטרלית תאלץ לבחור עיר אירופית לקיים התחרות בשנה הבאה. {title}





