גולן אביטן נעלם. אחד הנאשמים המרכזיים בפרשה 512, שבה 19 חברים בארגוני פשיעה מואשמים ברצח ובניסיונות רצח של יריביהם – אדם שמואשם בעצמו בשלוש עבירות רצח של חפים מפשע ובניסיון רצח של איש העולם התחתון זאב רוזנשטיין - נראה לאחרונה ב-10 באוקטובר השנה. בשעה שש וחצי בערב נעלמו עקבותיו, כולל העקבות של הרגל שנשאה אזיק אלקטרוני. אביטן היה מהנאשמים הבודדים בפרשה ששוחררו למעצר בית. על פי גורמים במשטרה, באותו יום רביעי הוא נצפה בדרכו לרופא שיניים באשדוד יחד עם אחד האנשים שחתמו על ערבות בסך 11 מיליון שקל לכך שימשיך להתייצב בבית המשפט ולא יימלט. כשהתברר שאביטן נעלם, המשטרה ערכה איכון לטלפון שלו וגילתה שהוא באזור ניצנים. אחד מפרקליטיו, עו"ד יורם שפטל, הביע את חששו שאולי קרה לו משהו בחולות; במשטרה חששו שחוסל על ידי אחד מיריביו ונקבר שם כפי שקרה לעבריינים אחרים בעשור האחרון. פרקליטו השני, עו"ד יניב שגב, צוטט: "נראה כאילו האדמה בלעה אותו. משפחתו כולה תקווה שיימצא בריא ושלם". אביטן היה יד ימינו. יצחק אברג'יל | צילום: Olivier Fitoussi FLASH90 כשהמשטרה על שלל יחידותיה (כולל היחידה המיוחדת להב 433) חיפשה את אביטן באשדוד ובניצנים, הוא כבר היה על מטוס למדריד. משם לקח טיסה ישירה לקזבלנקה, בירת מרוקו. הוא תכנן את הבריחה לפרטי פרטים, וכנראה שעשה את זה ביסודיות כי עד עכשיו לא ממש ברור איך בוצעה. ראשית, לא קל להיפטר מאיזוק אלקטרוני. שנית, לא קל לאדם עצור לצאת מישראל. חבר של אביטן, א', טוען ששילם 5,000 דולר לבעלים של יאכטה שעוגנת במרינה באשקלון כדי שייקח אותו לקפריסין, ומשם המשיך בטיסות לספרד ולמרוקו. "גולן לא פראייר", מספר א'. "הפרקליטות רוצה לשלוח אותו לשמונה שנות מאסר בפועל במקרה הטוב, אז הוא החליט לברוח. בחיים אי אפשר לגעת בו במרוקו, כי אין הסכם הסגרה. אם הפרקליטות תתקפל, אולי הוא יחזור לארץ". איך הוא מבלה בקזבלנקה?

"הוא בקשר טלפוני עם המשטרה והחברים. בינתיים טוב לו שם". יצחק אברג'יל הודיע לי שצריך לפרק את גולן אביטן אביטן בן ה-51, תושב אשדוד, נחשב במשך שנים יד ימינו של ראש ארגון הפשע יצחק (איציק) אברג'יל וככל הידוע ניהל עבורו את השלוחה שלו באשדוד. אביטן התחבר גם לסגנו של אברג'יל, מוטי חסין, ונראה שהתיידד גם עם חברים אחרים בארגון. למרות שהתחכך במשך שנים בצמרת העולם התחתון, אביטן לא היה שם שגור במדורי הפלילים עד לפני כשלוש שנים, אז הוגש נגדו כתב אישום דרמטי לבית המשפט המחוזי בתל אביב: הוא נאשם בשלוש עבירות רצח, ניסיון רצח ועבירות של חבלה בכוונה מחמירה, פציעה בנסיבות מחמירות, גרימת חבלה של ממש וקשירת קשר לביצוע פשע במסגרת ארגון פשיעה. שלושה נהרגו, הוא שרד. זאב רוזנשטיין | צילום: Orel CohenFLASH90 מאחורי הסעיפים הללו עומדת אחת הפרשות החמורות שידע עולם הפשע בישראל: יצחק אברג'יל החליט לחסל את יריבו הגדול, זאב רוזנשטיין, על רקע מאבק שליטה בשוק ההימורים ובהטסת מהמרים לבתי קזינו במזרח אירופה. אביטן, כך נטען, מסר לעבריין ששמו לא פורסם שלושה שלטים-רחוקים למטעני חבלה. המטענים היו אמורים להתפוצץ כשרוזנשטיין נכנס לחנות להמרת כספים ברחוב יהודה הלוי בתל אביב. לטענת עד מדינה המכונה "בומבי", אביטן לא ידע באותה עת שאברג'יל מתכנן לחסל גם אותו. הבוס חשד שיד ימינו עושה עסקים פרטיים עם המתחרה הישיר. "אברג'יל הודיע לי שצריך לפרק את גולן (אביטן) כי הוא לא מסייע לארגון וגם בוגד שיש לו עסקים עם זאביק רוזנשטיין", טען בומבי בעדותו. "אבל ביום ההוא, יצחק בכל זאת אמר לי לקחת את השלטים מגולן. אני ומישהו מהארגון בשם יניב נפגשנו איתו ואמרנו לו שיצחק רוצה לחסל אותו, אבל יניב אמר לו שהוא לא ייתן לזה לקרות". לא ברור אם אביטן האמין לשניים בנוגע לתוכניות העתידיות של אברג'יל, אבל השלטים הגיעו ליעד. כתוצאה מכך, שלושה עוברי אורח נהרגו מעוצמת הפיצוץ בתוך הצ'יינג'. רוזנשטיין ניצל. ניסיון החיסול שהסתיים במותם של השלושה היה בשנת 2003. ספק אם אביטן חשב שמעשיו עדיין עשויים להתנקם בו: במרוצת השנים הוא התרחק מעולם הפשע לפחות במידה מסוימת, חזר בתשובה והתקרב לרבנים, בין השאר לרב יאשיהו פינטו. מכריו טוענים שהיה בהלם מוחלט כשבלשי להב 433 עצרו אותו לפני כשלוש שנים וייחסו לו שלושה מעשי רצח ועבירות חמורות אחרות. למרות כתב האישום החמור, פרקליטות המדינה הציעה לאביטן הסדר טיעון שבמסגרתו ירצה רק שמונה שנות מאסר. הפרקליטות דרשה בתחילת המשפט להאריך את מעצרו עד תום ההליכים, אבל בעקבות פנייתו לבית המשפט העליון הוחלט לשחרר אותו למעצר בית מלא עם איזוק אלקטרוני. המדינה ערערה על ההחלטה ושוב דרשה להאריך את המעצר, אבל ב-18.7.16 נדחה הערר. כך קיבל גולן אביטן יותר משנתיים לשבת בביתו ולתכנן את הבריחה. קשר טוב עם אביטן. מוטי חסין, סגנו של אברג'יל | צילום: Photo by FLASH90 רוב הנאשמים בפרשה 512 הסכימו לחתום על הסדר טיעון או מנהלים מגעים לקראתו; ככל הידוע, אביטן היה היחיד שסירב על הסף. הוא גם דרש עונש מופחת וביקש לפסול את שלושת השופטים שדנו בתיק שלו בנימוק של משוא פנים, אבל בית המשפט העליון דחה את בקשתו. "גולן הגיע למסקנה שהוא לא יקבל משפט צדק", אומר א'. "הוא בטוח שהוא חף מפשע, שמעלילים עליו, אבל הוא גם מבין שיורשע כי יש עליו דעה קדומה. אז הוא ברח מישראל". מרוקו היא גן עדן לעבריינים ישראלים, הם הקימו פה קומונה המכשול הראשון בדרכו של אביטן למרוקו היה האזיק האלקטרוני. בעבר כבר היו עצורים ישראלים שמצאו דרך לפצח את האזיק: לפני כשלוש שנים נעצר תושב נתניה שביצע לכאורה מעשי שוד בעת שהיה אזוק בביתו, ובעשור שעבר הצליח עציר להסיר את האזיק ולקשור אותו לכלבו. א' מספר שאביטן למד במשך תקופה ארוכה כיצד פועל המנגנון. "הוא השתמש במייבש שיער כדי לחמם את הגומי של האזיק, להרחיב אותו מספיק כדי להסיר אותו ואז להלביש אותו על בעל חיים" (הצמיד בודק דופק וחום גוף, אבל אינו מבחין בין אדם וחיה). זמן קצר לאחר מכן הוא כבר נפגש עם "הזקן" – לפי גרסה אחת בנתב"ג, ולפני השנייה במרינה בהרצליה. "הזקן" הוא כינויו של אדם העומד בראש רשת גדולה שמבריחה עבריינים ישראלים ואזרחים שהסתבכו בפלילים ליעדים בעולם. ככל הידוע, אביטן שילם לו 15 אלף דולר במזומן תמורת מסמכים מזויפים וטס או הפליג לחופשי. הביע חשש שמשהו קרה לאביטן בחולות ניצנים. שפטל | צילום: Photo by FLASH90 "זה מחדל ממדרגה ראשונה של הפרקליטות והמשטרה. היה ברור שאחד כזה יברח", טוען קצין משטרה בכיר, "מה הם חשבו לעצמם, שהוא פשוט יגיע לכל הדיונים? הרי הוא לא הסכים לחתום על הסדר טיעון. היו צריכים לשבת עליו 24 שעות ביממה, אבל הפיקוח עליו היה די רופף והוא ניצל את זה עד תום. שווה לחקור איך הוא חמק למרוקו בלי שעלו עליו. איך דבר כזה קורה? זה זועק לשמיים". ח', חבר ברשת ההברחות שמתגורר בירושלים, מספר שבאותה שיטה נמלטו מהארץ בשנים האחרונות עשרות ישראלים, בהם עורכי דין, עבריינים מבוקשים ואפילו רל"שים לשעבר של בכירים שנחקרו והוגשו נגדם כתבי אישום. "גולן ניצל כל פרצה כדי לברוח מהארץ. הוא לא האמין כמה זה יהיה קל. סידרו לו את כל המסמכים ותמורת הרבה כסף סייעו לו לברוח מהארץ מתחת לאף של משטרת הגבולות. תוך משהו כמו עשר שעות הוא כבר היה במרוקו. כשהמשטרה התעוררה הוא כבר שכר פנטהאוז בקזבלנקה". יונתן (שם בדוי), חבר הקהילה היהודית בקזבלנקה, מאשר את הדברים: "יממה אחרי שנחת הוא הגיע לבית הכנסת המקומי, התערה בקהילה. הוא מתפלל מדי בוקר, מתערבב עם הבכירים, הגיע לאירועי חנוכה ולהילולות של רבנים. הוא לא הסתיר את זה שהוא הגיע או למה, הוא מרגיש בטוח ולגמרי בבית. הוא אומר שחסרים לו מאוד המשפחה והחברים, אבל יש פה עשרות עבריינים ישראלים כמוהו שחלקם מבוקשים בישראל. מרוקו היא גן עדן בשבילם. הם פשוט הקימו פה קומונה והתחילו לעבוד בכל מיני עסקים". גולן ישב על ערימות של כסף, היו לו ארגזים מלאים בדולרים כסף לא חסר לגולן אביטן, שהתגורר בשתי וילות יוקרתיות - בגן יבנה ובאשדוד. בשנות ה-80 וה-90 הוא הקים על פי החשד כמה בתי קזינו ומועדוני הימורים עם יצחק אברג'יל ובכירים במשפחת הפשע ג'ארושי; הם גלגלו עשרות מיליוני שקלים בשנה. "כל פעם שהמשטרה סגרה מועדון הימורים, גולן והשותפים הקימו תוך יום מועדון חדש. אשדוד הייתה אז מקום לוהט שמשך אליו מהמרים", מספר עבריין לשעבר שעבד במועדון ההימורים אטלנטיק סיטי. "גולן ישב על ערימות של כסף, היו לו ארגזים מלאים בדולרים". ולא היו חסרים פיות להאכיל: הוא אב לתשעה ויש לו שישה נכדים משתי נשים. עם גרושתו הביא לעולם שישה ילדים, עם חברתו לחיים יש לו שלושה ילדים משותפים. "השופטים סימנו אותי כמטרה שחייבים להרשיע בכל מחיר". אביטן | צילום: יריב כץ, ידיעות אחרונות על פי חשדות בפרשה 512, בשנים שבהן פעל בתחום ההימורים השתייך אביטן גם לרשת שעסקה בגניבת חול מחופי אשקלון עבור קבלני בנייה. העסק גלגל מאות מיליוני שקלים בשנה. בשיא התקופה, אביטן הרבה לטוס לאנטוורפן, בלגיה, שם עסק לפי החשדות בסחר בסמים וביהלומים. חבריו מעריכים את שוויו בכ-100 מיליון שקל. בין השאר היה שותף באולם אירועים באשקלון ולפני שברח מהארץ מכר את חלקו. לטענת חבריו יש לו עדיין נדל"ן ומספר מסעדות. "הוא איש עסקים מחושב מאוד, עד השקל האחרון", מספר חבר קרוב. "הוא טיפוס חלקלק ויש לו כושר שכנוע גבוה. איציק אברג'יל ומוטי חסין אהבו אותו מאוד, הוא היה בקשר טוב איתם. לא התעסק בחיסולים, אבל עשה עבורם כל מיני עבודות קטנות". הוא עדיין בקשר עם איציק אברג'יל?

"בשנים האחרונות הקשר נותק. הם מעולם לא היו חברים ממש טובים, הכל פעל לפי אינטרסים קרים". אברג'יל הוא כיום אחד הנאשמים בפרשה 512. לאחרונה העיד בבית המשפט על ניסיון החיסול של זאב רוזנשטיין והכחיש שעמד מאחוריו. אביטן מצדו למד לפני כשנה את מעמדו כעצור בפרשה, כששירות בתי הסוהר אסר עליו לצאת מביתו כדי להשתתף בחתונת בתו באולם אירועים באשקלון. פרקליטו, עו"ד יורם שפטל, ביקש לאפשר לו לצאת ממעצר הבית לחתונה בפיקוח חמשת האנשים שחתמו לו על ערבות. נקבע כי במידה שאביטן יימלט או לא ימלא אחר תנאי שחרורו, הערבים יצטרכו לשלם את מלוא 11 מיליון השקלים לקופת המדינה. כך או כך, בסופו של דבר יצא אביטן לחתונת בתו. בדיון שנערך בבית המשפט העליון בחודש יולי ביקשה הפרקליטות להאריך את מעצרו של אביטן בפיקוח אלקטרוני בעוד כשלושה חודשים. התובעת נילי פינקלשטיין ציינה שהמעשים המיוחסים לו בוצעו במסגרת "ארגון פשיעה רב זרועות שאינו בוחל בשום אמצעים להשגת מטרותיו". אביטן מצדו ביקש להסיר מעליו את האזיק האלקטרוני בנימוק שלא נשקפת ממנו שום סכנה לציבור, שכן 12 שנה מאז האירוע שבו הוא מואשם לא ביצע אף עבירה פלילית. הוא ביקש לאפשר לו לצאת לעבודה ולהסיר מעליו את מעצר הבית. השופטת קיבלה את עמדת המדינה בגלל חשש שאביטן "יימלט מאימת הדין", כלומר יברח ולא יגיע לדיונים בעניינו. נכון לעכשיו, פסקה, לא הגיעה העת לשחררו ממעצר בית ואיזוק אלקטרוני. אברג'יל חשד שאביטן עושה איתו עסקים פרטיים. רוזנשטיין | צילום: Photo by FLASH90 למה סירב אביטן מלכתחילה לחתום על הסדר טיעון שהיה מסיים מבחינתו את פרשת רוזנשטיין? בשיחה שניהל השבוע עם חבר מאשדוד הוא אמר: "למה שאני אשב שמונה שנים על מה שלא עשיתי? אם הייתי חושב שאני אשם הכי קל היה לי לחתום. רציתי ללכת עד הסוף, אבל הבנתי שזה חסר סיכוי ושסתם אשב שנים בכלא. תפרו לי תיק, אין לי קשר למה שמייחסים בכתב האישום. גם המשטרה והפרקליטות יודעים שאין ראיות נגדי והכל זה דיבורי סרק. אם היה מתנהל נגדי משפט הוגן ולא הייתי מרגיש שרוצים לדפוק בגלל כל מיני דעות קדומות, נראה לך שהייתי בורח? אני לא סומך על השופטים בתיק הזה. הם סימנו אותי כמטרה שחייבים להרשיע בכל מחיר". נראה שבדבריו מתייחס אביטן לשופטת גיליה רביד. במהלך הדיונים בעניינו הוא ביצע כלפיה תנועות של שיסוף צוואר במטרה להפחיד. "היא תמיד צועקת עליי, כל הזמן מגדפת אותי, כל הזמן מלבינה את פניי ברבים", הסביר אביטן כשנחקר בחשד לאיומים על חיי השופטת (הוא, אגב, הכחיש שהייתה תנועת שיסוף והסביר שזאת תנועת קראטה שלמד כילד. בית משפט השלום באשדוד מצא כי "לא הוכח שבתנועות היה משום איום כלפי השופטת"). בינתיים הוא נהנה כאן מכל רגע אביטן מתכוון להשתקע במרוקו כמו שעשו עבריינים ישראלים רבים לפניו, ביניהם ראש ארגון הפשע שלום דומרני. הוריו של אביטן נולדו במרוקו והוא יוכל לקבל דרכון ואזרחות באופן מיידי, מה שיסייע לו להשקיע בעסקים מקומיים. הוא כבר חושב לפתוח עסקים בתחום המזון והמלונאות. בינתיים אירעה לפני כשבועיים תקרית חריגה: אביטן ישב במסעדה באזור אגדיר עם כמה מחבריו הטובים כשבלשים המשרתים באחת היחידות המרכזיות במשטרת ישראל, שהגיעו לטיול שורשים במרוקו, סעדו במקום. יושבי המסעדה שזיהו חלק מהשוטרים הבריחו את אביטן לחדר צדדי כדי למנוע פגישה מפתיעה ומבוכה רבה. בימים האחרונים החלה הפרקליטות בהליך גביית כספי הערבות מחמשת האנשים שהסכימו לפקח עליו ולדאוג שיתייצב בבית המשפט. מחשבון הבנק של אחד הערבים עוקלו כבר כמיליון שקלים, ועיקולים דומים של רכוש וכסף צפויים להיות מוטלים על שאר הערבים. שאלת השאלות היא אם גולן יחזיר את הכספים לערבים. האנשים שמכירים אותו לא בטוחים. "אני מאמין שגולן גבר וישלם להם כל שקל שהמדינה תעקל. הוא נתן להם מילה של כבוד. הם חברים טובים שלו והוא לא ידפוק אותם, בזכותם הוא לא ישב בכלא", אומר חבר ילדות של אביטן. מכר אחר לא משוכנע: "כסף יש לו, השאלה מתי הוא יעביר להם. לא בטוח שזה יקרה כל כך מהר". בגלל בריחתו מישראל הוקפאו ההליכים המשפטיים נגד אביטן. בעוד שבמשטרה ובפרקליטות שוברים את הראש בניסיון להבין איך ברח, הוא נצפה מבלה במסעדות ובמועדונים ומשתטח על קברי צדיקים במרוקו. "בינתיים הוא נהנה כאן מכל רגע, אבל עם הזמן הוא יבין שהוא אדם בודד, כמו שקרה לעבריין גבי בן הרוש שגר כאן שנים מנותק ממשפחתו, לא זכה להשתתף באירועים משפחתיים חשובים בחייו ומת לחזור לישראל", מספר יונתן. "גם גולן ירגיש את הריחוק כמו שהרגיש בזמנו שלום דומרני, שבאמת חזר לישראל. הוא יצטרך להחליט אם להקריב את החופש שלו למען המשפחה ולשבת בכלא הישראלי, או להישאר במרוקו עד להודעה חדשה". ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "מרגע שנודע למשטרת ישראל כי נשוא פנייתכם נמלט נפתחה חקירה שעדיין מתנהלת בימים אלו. מטבע הדברים איננו מתייחסים לחקירות מתנהלות ולכן לא נוכל להרחיב בנושא". "דינו של גולן - זיכוי מוחלט". עו"ד שגב | צילום: באדיבות המצולם עו"ד יניב שגב, פרקליטו של אביטן: "אין בליבי ספק, כי אובייקטיבית (היינו בחינת הראיות ללא שיקולים זרים), דינו של גולן הנו אחד - והוא זיכויו המוחלט. הוכח על פי ראיות התביעה ממש, שהשלט שהביא לפיצוץ המטען שהרג ופצע חפים מפשע, אינו השלט שנרכש במפעל לייצור השלטים, וזאת על פי רישומי אותו המפעל בין השנים 2000-2003. אני מקווה שמצפונם של אלו שהביאו את גולן לכדי עזיבתו את הארץ, אינו נותן להם מנוח". {title}





