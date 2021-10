שמו של חיים גוזלי, בדגש על גוזלי, נשמע כמו ניגוד קומי למראהו. קירח, רחב, עם זיפים, צלקות – בין היתר מקרב איגרוף מקצועני בידיים חשופות שהשתתף בו לאחרונה – קעקועים מרגל ועד ראש, אף מעוך לצד שמאל, והבעה כמעט-תמידית שהיא בין לעג לחיוך. לוחם זירה, איש אבטחה, גוזלי. אותו אחד שהופיע השבוע בכותרות בהקשר לקטטה, והפעם לא בזירה או בכלוב מול יריב מקצועני, אלא בפאתי הכותל המערבי בירושלים מול שוטרים. "ספורטאי מוכר עוכב לחקירה בחשד לתקיפת מאבטחים בכותל", נאמר בדיווח ראשוני באחד האתרים. אתר אחר השווה והעלה ל"לוחם ה-MMA חיים גוזלי התעמת עם שוטר".

למחרת המעצר המתוקשר, בדירתו בקומה ה-20 במגדל חדש לא רחוק מהחוף בבת ים, גוזלי מתיישב לספר איך התגלגל מהזירה אל הכותל ומשם לחדר החקירות במרחב דוד. "זה הכל חארטה, לא הייתה שום תקיפה, לא כלום", הוא אומר. מאחוריו, על מרפסת נדיבה, פרוש מזרן פאזל כחול ועליו כמה משקולות, עזרי אימון ובובת איגרוף גדולה בצורת אדם. מעבר לחומה שקופה יש חול וים, נוף לא רע לאימון באמנות לחימה או שיחה על מעצר ליל אמש. את הסיפור הוא מתחיל מנסיעה לכותל עם אשתו זה כשלוש שנים, ורד – שוטרת עם ותק של 25 שנים במחלקת התביעות – ושני ילדיה שמתגוררים איתם (בנו בן ה-21 מנישואים קודמים, אביב גוזלי, מתגורר כיום בארה"ב ומנהל שם קריירה כלוחם). צילום: עופר חן

"בקיצור", מקצר גוזלי, "אנחנו מגיעים לכותל ויש לי אישור מרב הכותל להיכנס עם הרכב. סבבה, מגיעים לשומר, נעצרים". הנה מה שקרה משם, על פי המשך התסריט ובקריינות המקורית של גוזלי:

"אנחנו אומרים לו: 'מה קורה, יש לנו אישור'.

אומר: 'אין לכם אישור'.

השוטרת לידו אומרת: 'טוב טוב, תתקדמו'.

אומר לה: 'דקה, יש לנו אישור'. השוטרת: 'אל תעמדו פה'. אומר לה: 'יש לי אישור אבל'.

'לא, אל תעמדו פה'.

אני אומר לשומר, 'למה אתה לא אומר להם שיש לנו אישור?'.

השוטרת צועקת, 'תשמע, אל תעמוד פה'. אני אומר לה, 'למה את צועקת עליי? אני אזרח. יש לי אישור להיכנס'.

'אתם לא נכנסים גם אם יש לכם אישור. זהו, נגמר'.

אשתי יוצאת אליה, אומרת לה: 'מה הבעיה? למה את צועקת? אני גם שוטרת, את לא צריכה לדבר ככה'.

השוטרת אומרת: 'זה מה יש'.

'לא, זה לא מה יש! את לא יכולה לדבר ככה לאזרחים!'.

'אתם מעוכבים, אתם מטרידים שוטר', היא אומרת לה".

לפי גוזלי, בשלב הזה תופסת השוטר את ידה של ורד ומנסה למשוך אותה. כשוורד מושכת אותה בחזרה, היא שומעת "את עצורה!". עכשיו גוזלי יוצא מהאוטו, מתמקם בין שתי הנשים – להמחשה הוא קם מהכיסא ועושה תנועות עם הידיים של להיכנס בין שני אנשים ולהפריד עם יד בגובה המותניים – ואז שומע שגם הוא עצור. "על מה? מה את דפוקה?", הוא מספר שאמר בתגובה. "היא עצורה ואתה עצור על תקיפת שוטרים", באה התשובה. "איך שהיא צרחה", הוא מספר. "כל המרחב הגיע, הבילוש הגיע. הם אומרים בקשר, 'חשבנו יש פיגוע'".

תתקפי כמה שאת רוצה, הכל מצולם פה

גוזלי בן ה-48, מחלוצי הג'יו-ג'יטסו ואמנויות הלחימה המשולבות בישראל, הוא דמות מוכרת מאוד בקהילת ספורט הזירה המקומית ובמידה גם הבינלאומית. הוא הישראלי הראשון שהשיג חגורה שחורה בסגנון המכונה ברזילאי ובעבר היה לוחם ב"בלאטור", ארגון ה-MMA שבו מתחרה בנו אביב תחת חוזה. גוזלי היה לא רק לוחם אלא גם מאמרגני הארגון הבינלאומי בארץ – והופיע בכל האירועים המקומיים שלו – כשזה היה מגיע לאירוע שנתי ביד אליהו החל מ-2016 ועד שמגפת הקורונה גדעה את המסורת הקצרה. צילום: עופר חן

MMA מקצועני זאת פרנסה מצוינת אם אתה אלוף העולם של ה-UFC; רוב האחרים, גם אלה שהגיעו לאירגון הגדול בעולם, יאלצו להשלים פרנסה. בתור עבודה קבועה עסק גוזלי באבטחת מועדונים – מה שמכונה "באונסר" – ובהמשך עבר לנהל צוותי מאבטחים ובסופו של דבר גם להחזיק בחברה שעסקה בתחום, אבל לא שרדה את הקורונה.

לאור הקרבות המתוקשרים שלו, חלקם שנויים במחלוקת, נוכחותו הממושכת בחיי הלילה ונוכחותו בכלל, לא מאוד מפתיע שגוזלי הוא דמות מוכרת גם ברשתות החברתיות. השבוע הוא נעשה ויראלי בגלל התקרית בכותל, אבל עוד קודם לכן עורר מלאי תגובות כשהחל להשתמש בעמוד האינסטגרם שלו כדי להביע את דעותיו הפוליטיות ואת תמיכתו הנלהבת בכוחות הביטחון ובמדיניות של יד קשה כלפי התנגדות, בעיקר מצד ערבים. כיום עוקבים אחריו ברשת החברתית הזאת יותר מ-110 אלף גולשים, ויש שכינו את הפרסונה האינסטגרמית שלו "הצל של הצל". גוזלי בעצמו אומר ש"נהייתי כמו האחות של הצל" וצוחק. האמת היא שחיים גוזלי הוא חבר אישי של יואב "הצל" אליאסי, שבין השאר ליווה אותו בכניסה לקרב כלוב מקצועני. הצל, מספר גוזלי, היה גם מהראשונים שהרימו אליו טלפון כדי לשאול אם נכון מה שכותבים והוא באמת תקף שוטר.

גוזלי לא רק מכחיש שתקף מישהו, אלא טוען שהוא היה הצד המותקף. "מגיעים שוטרים, תקפו אותי, תופסים אותנו", הוא מספר על רגע המעצר. "נוגעים בך, דוחפים, ואתה 'תירגעו, אף אחד לא תקף פה אף אחד, יש מצלמות'".

גוזלי נאזק. לדבריו נלקחה מאשתו תעודת השוטר שלה על ידי מבצעת המעצר, כך שלא ניתן היה להוכיח מיידית שהיא אשת משטרה, אז גם היא נאזקה ולאחר בירור שוחררה במקום. "לי הם היו חייבים לשים אזיקים", אומר גוזלי, "אבל השוטרים מדברים איתי יפה, מכירים אותי, מזהים. רק כשאני קם לבוא איתם באה השוטרת, תופסת לי את היד, מושכת, אומרת 'יאללה יאללה'. אני אומר, 'אני אזוק, לא מתנגד, הולך עם השוטרים, אתם כולכם מצלמים, למה היא תוקפת אותי? את יודעת מה, בעצם תתקפי אותי כמה שאת רוצה, הכל מצולם פה, הכל בסדר". צילום: עופר חן

בתחנה, לדברי גוזלי, הורידו ממנו את האזיקים ושוטרי הבילוש הציעו לו קפה וביקשו שידגים עליהם תרגילי ג'יו-ג'יטסו. "אני יושב שם, הטלפון עליי, ארנק, הכל, לא כמו עצור. כולם לידי עם אזיקים על הרגליים ועל הידיים, עם הראש ככה", הוא מוריד את המבט לרצפה. "אפילו מסכה לא אמרו לי לשים. אז אני אומר להם, 'אם חיים גוזלי תקף אישה, שוטרת, מי היה מדבר איתי בכלל? הייתם שמים לי אזיקים מאחורי הגב, היה פה עוד מאבטח עם החוקר כי אני לוחם וכולם מכירים אותי, לא הייתם לוקחים סיכון. אבל הנה אני יושב פה, אנחנו צוחקים. כל השוטרים כזה 'בוא, בוא סלפי', רק שפתאום יוצאת עוד פעם השוטרת הזאתי. 'למה אין לו אזיקים? שלא יברח!'".

גוזלי אומר שהשוטרת, שנראתה לו צעירה, חדשה בתפקיד ו"לא ראויה להיות במשטרה", הורחקה משם. לאחרי שהשוטרים צפו בסרטוני האבטחה, הוא נכנס לא כבול לחקירה שבסופה שוחרר לביתו.

עורך ב"מאקו", רך לבב מכדי להציג אותה למרואיין בעצמו, שלח את המראיין למרפסת הקומה ה-20 עם שאלה אחת: איך זה שחייו של גוזלי הוגדרו דרך וסביב אלימות, בתוך הזירה ומחוץ לזירה, באבטחת מועדונים ובדקירות, בריבים עם לוחמים אחרים, עד וכולל העניין הזה בכותל שנדמה – לעורך – שלמישהו אחר אולי לא היה קורה. גוזלי בתגובה מבקש למסור ש"עדיף שזה יקרה לאחד כמוני שיודע להתמודד עם זה, ולא לאחד שלא יודע להתמודד. מישהו שלא היה רבע מפורסם כמוני בטח היה שם עד עכשיו, עצור בתחנה, כי אף אחד לא היה מתייחס אליו. אני - זה החיים שלי. אני לוחם. כולם מכירים אותי, זה מה אני עושה כל החיים. לוחם במועדונים, בזירות, בכלובים. נלחמתי במחסנים, בכל דבר שהיה אפשר להילחם. איך נקלעתי לאלימות? אולי בגלל שאני נראה ככה, כולי קעקועים. אולי בגלל זה השוטרת הזאת קיבלה ממני איזה רושם מוטעה. אבל אם זה היה ערבי, היא הייתה מדברת אליו ככה? אני לא חושב, וזאת עובדה".

שוטרת אחת טיפשה

בין הקעקועים הרבים של חיים גוזלי בולטים לעין "להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים" על אמת ימין, וכשהוא חשוף, העטלף הגדול על החזה. לוחם הכלוב הוא מעריץ ותיק של איש העטלף, ובזירות הבינלאומיות מוכר בכינוי "באטמן הישראלי".

הוא נולד בבת ים ובסדיר שירת כלוחם במג"ב. בתקופת המבצע האחרון בעזה והמהומות שהתחוללו בארץ הוא הגביר את תדירות הפרסומים באינסטגרם בנושא המדינה וכוחות הביטחון, בדגש על התמודדות עם עבריינים מהמגזר הערבי.

View this post on Instagram A post shared by Haim Gozali (@haimgozali)

לאחר הריאיון, בהודעת ווסטאפ מיועדת לפרסום, הוא כותב שהתקרית ("השקרית") בכותל היא לא משהו שהוא לוקח ברצינות, גם לא את החקירה שהגיעה בעקבותיה, אבל שפוליטיקה הוא לוקח "רציני מאוד. זה התחיל אצלי כשראיתי כמה המדינה שלנו עובדת לא נכון, כמה הפוליטיקאים שקרנים. הבנתי שצריכים משהו אמיתי, מישהו שיהיה בשביל האנשים ולא רק בשביל הכיסא". אבל האם הוא עצמו מעוניין גם בכיסא? "כמובן, אני ימני, אז מפלגות הימין האמיתי יכולות להתחיל להציע לי".

View this post on Instagram A post shared by Haim Gozali (@haimgozali)

בחזרה על המרפסת, בגובה השחפים – אולי אלה ציפורים אחרות, המראיין אינו צפר - גוזלי מצביע על קעקוע שהוטבע לאחרונה סביב ברכו: "My Ego is My Enemy". האגו שלי הוא האויב שלי. "אגו גורם לנו רק להפסיד", הוא אומר. "אגו גורם לי להפסיד בקרב, גורם לי להפסיד בחיים. כמו שעכשיו אני שומע על התגובות באינטרנט למה שהיה בכותל - אני מתרגז בהתחלה ואז אני אומר, מה אני מתרגז. מה אכפת לי, שירשמו. זה כמו במועדונים, כשאני עוצר בכניסה מישהו שמדבר לא יפה ופתאום בא בעל הבית ואומר לי, 'עזוב חיים, תכניס אותו'. מה אני אגיד, 'לא, בגלל שהוא אמר לי ככה קודם אז לא?'. מה אכפת לי, שייכנס. ככה תמיד היה אצלי ובגלל זה אני אחד מאלה ששרדו באבטחת לילה מאה שנה".

אגו, גוזלי מוסיף, היה הבעיה של אותה שוטרת שהאשימה אותו בתקיפה. "אמרתי את זה בשטח ואני אגיד את זה גם עכשיו, עובד ציבור חייב להיות בן אדם שמשתמש בשכל, לא באגו. שוטרת חייבת להבליג, היא לא יכולה להשתמש באגו גם אם עיצבנו אותה כי אולי היינו קצת רועשים. לא צריך לפתח סיטואציה אם אפשר למנוע אותה, וזה מה שקורה היום.

"השוטרים, על מי הם גיבורים? על אלה בכפר קאסם? לא", זהו חיים גוזלי של האינסטגרם שמדבר, ומזכיר את הסרטון של חשוד מכפר קאסם שהשכיב שוטר עם רצף של ימניות. "רק אתמול עלה סרטון של אותה סיטואציה כמו שלנו בכותל, רק עם ערבי. הוא אומר לשוטר 'יאללה, סע-סע-סע', והשוטר נוסע. אז למה אותנו? כי אנחנו ישראלים? אנחנו לא נתנגד באמת, אז אותנו אתם עוצרים? אני אמרתי לשוטרת 'יאללה, מי עצור, מה את מדברת שטויות?', אבל עליי קפצו. ואמרתי לה, בשער שכם היית עושה אותו דבר? יאללה יאללה". נציין גם ששם על סיטואציות לא מאוד שונות לעתים שולפים את האלה. צילום: עופר חן

"בגלל דברים כאלה הצעתי את עצמי למשטרה", אומר גוזלי. "שוטרים משתמשים בכוח שלהם על מי שלא צריך, כמו שהיה איתנו. אני אלמד את מי שצריך להגן על המדינה שלי, זה המוטו שלי היום. אבל רק מי שצריך להגן עלינו, על הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל. לא מישהו שישתמש בזה נגד אזרח ישראלי שלא עשה כלום. ואתה יודע מה הקטע הכי מצחיק? מחר הייתי אמור לאמן את המשטרה. ביום ראשון הייתי בתכנית של אברי גלעד ואמרתי למפכ"ל, 'תן לי לאמן אותם חינם, אני אתן להם כלים שיוכלו להתמודד גם בלי לתת אגרופים, בלי לבייש את עצמם'. המפכ"ל שלח מסר דרך גיסי, 'שכנעת אותי', ובית הספר לשוטרים הזמין אותי להעביר קורס ריענון למדריכי קרב מגע. היום אני כמובן מקבל טלפון, 'הפיקוד החליט לבטל לך', וזה עצבן אותי. בוא'נה, משטרת ישראל הפסידה את אחד הדברים הכי טובים שיכלו להיות להם. לדעת איך השוטרים בארצות הברית מורידים בן אדם לקרקע, איך לרתק בן אדם על הרצפה עם הברך על הבטן, איך להפוך אותו כמו בג'יו-ג'יטסו, רק עם היד והוא כבר על הבטן. דברים הכי פשוטים. והיא הרסה את זה, שוטרת אחת טיפשה".

יקפצו על אשתך ואתה תעמוד תסתכל?

בנוגע לקרבות אגרופים בסביבתם הטבעית, הקריירה של גוזלי החלה בשלהי שנות ה-90 ונמשכת עד היום. בתחילת החודש הגן בלבוב, אוקראינה, על תואר אלוף העולם של ארגון RFP המקומי. הרקורד שלו ב-MMA עומד על 15 ניצחונות ב-21 קרבות; שלושה מאותם ניצחונות נרשמו בשנה האחרונה והושגו במהירות הבזק, פחות משתי דקות בשני מקרים וחמש שניות בלבד בקרב שנערך הקיץ באוקראינה. בשנים האחרונות צצו דיבורים על כך שגוזלי קונה קרבות או מזמין יריבים, טענות שהוא הודף. "אני בן 48. מה אני צריך להזמין? למה שאני אקנה קרבות? מה זה ייצא לי מזה? כשעליתי לקרב בידיים חשופות אמרו לי, 'קנית את הקרב'. עליתי בנוקיה, אמרו 'קנית את הקרב'. הפסדתי בלוס אנג'לס, אמרו 'מכרת את הקרב'. ככה זה כל הזמן, אבל זה גם לא הרבה אנשים שמדברים. זה אפילו לא מעצבן אותי יותר". צילום: עופר חן

"אנשים לא רואים מה אנחנו עוברים בשביל להגיע לקרבות", נשמע גוזלי כאילו הוא בכל זאת מתעצבן קצת. "שעה לפני הקרב בידיים חשופות לא רצו לשלם לי כסף, מישהו דיבר על זה בכלל? מישהו ממי שמדבר עבר בחיים שלו 15 ניתוחים? מישהו מהם תפרו לו? מישהו היה על כיסא גלגלים? לא נראה לי. זה המקצוע וזהו, וזה מה שאנשי ציבור צריכים להבין. הם לא צריכים להתלהם ולא צריכים לריב, אפילו אם הם נפגעים ממשהו שלא היה אמור לקרות. כל דמות ציבורית, זה לא רק שוטר, גם כשאתה בא לדואר והיא עומדת מולך, לפעמים הן מתרגזות. או נהג האוטובוס שאתה רואה לפעמים. תשחררו. תשחררו את הכל. לא נגיע לאף מקום ככה”.

העימות הפרטי שלו עם אשת ציבור הסתיים כשעזב את מרחב דוד כארבע שעות לאחר תחילת התקרית, עם חשד להעלבת עובד ציבור, הכשלת שוטר במילוי תפקידו, "וכאילו, תקיפת שוטר", הוא אומר. "נראה לך שאני אגע בשוטרת? העלבת שוטר בתפקיד - זה אולי יכולים להגיד לי, כי קצת התלהמתי ואני מודה. דיברתי לא יפה כי וואלה, כשתוקפים אותך וקופצים על אשתך, ברור שתתנהג ככה. אמרתי לחוקר, 'למה, יקפצו על אשתך ואתה תעמוד תסתכל? לא תיכנס באמצע? לא תפריד?".

View this post on Instagram A post shared by Haim Gozali (@haimgozali)

ורד לא נחקרה במקום, כי רק מח"ש חוקרת שוטרים, אבל גוזלי מספר היא ניגשה בעצמה למח"ש כדי להגיש תלונה על כך שהשוטרת העוצרת הידקה את האזיקים יתר על המידה בכוונה עד כדי גרימת חבלות.

"אני רק עוד לא משתחרר מהתקשורת", הוא מסכם. "אני עוד יושב עם השוטרים שאומרים לי 'מצטערים', ובטלפון אני קולט 'גוזלי דפק למאבטח אגרוף ללב', 'המאבטח בבית חולים'. 'גוזלי תקף מאבטחים עם אבא שלו, אבא שלו עצור'. אבא שלי מת 14 שנה, זה דברים הזויים".

בתגובות לדיווחים על התקרית היה מי שאמר שאולי גוזלי הדליף בעצמו את הסיפור לתקשורת, רצה את הפרסום. "כאילו מה, שעשיתי את זה בגלל כותרת?", הוא שואל, "לא הייתי חושב על זה. אבל שמע, גם לא אכפת לי מכל הפרסומים. כשקונור מקרגור דופק מכות למישהו בעולם, זה לא משהו שנראה לך מוזר. וואלה, קונור דפק מכות. אז אם הייתי עושה את זה, לא היה לי אכפת שיכתבו את זה – עשיתי תקיפת שוטרים, אז יש כתבות עליי כי עשיתי טעות. בסדר גמור. אבל ברגע שלא עשיתי, אף אחד לא יכול להפיץ עליי שמועות. ובאמת, אם אני אתקוף שוטרים, מישהו בכלל היה עומד שם? לפחות ארבעה היו מתרסקים. נעזוב את הבחורות, לא מדבר עליהן".

קרבות למען השלום

בקומה ה-20 נדמה שנותר רק לשאול מה הלאה, וגוזלי מעדכן: "כרגע אני פותח אקדמיה ללחימה. אמרתי וואלה, כנראה אין לי משהו אחר לעשות, למרות שדווקא ניסיתי. בארגון 'ידיים חשופות' אמרו שאף אחד לא רוצה להילחם נגד האלוף, אז פרסמתי פוסט ואמרתי, אני מוכן להילחם מול האלוף. אמרתי לבעלים, תחשבו על הסיפור, חלום אמריקאי. אני המבוגר, כמו רוקי, רוצה לעשות צ’לנג’ כמו מול אפולו קריד. תן, תעשה משהו חבל על הזמן".

לא נראה שזה קורה, אבל "יש גם כמה דברים שאנחנו עובדים עליהם בארץ. אחד מהם יהיה כנראה באצטדיון בחולון, אירוע קרבות למען השלום, אנחנו ולוחמים מהמגזר נגד העולם. אין לי בעיה עם המגזר. אם אתה עושה משהו שנגד מדינת ישראל, או נגדי, אז זה מפריע לי. אבל אם אתה ואני חברים, אז מה אכפת לי מאיפה אתה ומה אתה. ואני אגיד לך משהו, השוטרים מהמגזר היו הכי גברים אתמול. הכי הצטלמו איתי, הכי חיבקו אותי, קפה. דווקא הישראלים היו אגרסיביים יותר, זה מדהים. אז כרגע החלטנו לעשות אירוע לשלום, נבחרת אחת של יהודים וערבים נגד העולם, להראות לעולם שביחד אנחנו יכולים לנצח הכל. אני אעשה את הקרב המרכזי".

וזה הסיפור של חיים גוזלי.

משטרת ישראל: "התלהמו, גידפו, תקפו" ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "בני משפחה התעמתו עם שוטרים ונציג המקום בכניסה לכותל, זאת לאחר שביקשו להיכנס עם רכבם לרחבת הכותל וסורבו. אז יצאו מהרכב, התלהמו, גידפו ותקפו את השוטרים. בשל התנהלות פסולה זו, נעצרו לחקירה בסיומה שוחררו בתנאים מגבילים. לא נאפשר כל פגיעה בשוטרים ומשרתי ציבור המבצעים את תפקידם למען אזרחי ישראל".