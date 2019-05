פעמיים בחודשים האחרונים התייצב גדעון סער כאופוזיציה מבית מול בנימין נתניהו, הבכיר היחיד בליכוד שמעז לצאת בפומבי נגד ראש הממשלה. ערב הבחירות, עם סיומו של סבב הלחימה האחרון מול חמאס, צייץ סער בטוויטר: "הפסקת האש, בנסיבות שבה הושגה, נעדרת הישגים לישראל". בשבוע שעבר, בראיון לחדשות 12, סער הגביר הילוך והתבטא נגד התיקון המוצע לחוק החסינות. "מקסימום נזק ומינימום תועלת", אמר על ההצעה שהגדיר כחקיקה פרסונלית הפוגעת באמון הציבור. "לו אמרנו שנעשה זאת", רמז להבטחות החוזרות של נתניהו במערכת הבחירות שלא לקדם את התיקון, "לא היינו מקבלים אותו אמון". האמירות הללו היו שרטוט ברור של קו בארגז החול הפוליטי. הרי זה לא עוד ויכוח על מדיניות: זאת התייצבות מול ראש ממשלה שנאבק על חירותו. אחרי הכל, משמעות התיקון לחוק היא שנתניהו יקבל בדיוק את מה שהוא רוצה - "אחרי שאסיים את תפקידי אתמודד עם הדין", כהגדרתו. אם תצביע הכנסת נגד התיקון, ייפתח פתח לאפשרות שנתניהו יעמוד לדין כבר בקדנציה הזאת. יקירת הברנז'ה. גאולה אבן-סער | צילום: Yonatan SindelFlash90 סער שילם מחיר מיידי על דבריו. פוסט בפייסבוק הציג אותו עטוי כאפייה לצד כיתובים כמו "בוגד" ו"זרוע השטן חלחלה לימין"; גורם אנונימי בליכוד טען שהוא "לא מחמיץ הזדמנות לחתור תחת נתניהו"; ח"כ דוד אמסלם צייץ "תתבייש לך"; הגדילה לעשות מירי רגב, שלקחה בחזרה את טענתה שתמכה בו בפריימריז ("שיקרתי, אמרתי את זה בשביל אחדות הליכוד"). יאיר נתניהו מצדו רמז השבוע שסער מעורב בפרשה נפיצה שהתקשורת נמנעת לסקר. סביר להניח שיש סיבה לתזמון שבו צויצו הדברים הללו. כשהלהבות עדיין חורכות את שולי חליפתו מצא את עצמו סער השבוע בלב פרשה נוספת. חשיפת הזוגיות של בתו אלונה סער והשחקן הערבי אמיר חורי הקפיצה את מתנגדי ההתבוללות, בראשם איש להב"ה בנצי גופשטיין, שהפיץ מכתב ובו הצעה לסייע בניתוק הקשר. סער שוב הגיב בטוויטר: "אלונה, הבת האהובה שלי, היא אדם פרטי. צאו מהחיים הפרטיים שלה!". תוך שבוע בלבד, אם כן, גדעון סער סומן כסוס טרויאני בתוך הליכוד והרים עליו לא מעט גורמים בימין הקיצוני. אבל מה עומד מאחורי ההחלטה המודעת שלו לירות שוב ושוב בתוך הנגמ"ש הליכודניקי? מדוע הוא נכנס לעימות ישיר עם הימין הקיצוני? וחשוב מכל, האם המתנגד המשמעותי ביותר לתיקון בחוק החסינות מוכן להילחם על זה עד הסוף – של הקריירה הפוליטית שלו או של בנימין נתניהו? "היציאה שלו נגד חוק החסינות נובעת מהחלטה שהוא לא רוצה להיות שר זוטר. מבחינתו זאת ירידה ברמה ולאופי שלו זה לא מתאים", אומר אריק זיו, פעיל ליכוד ותיק ועורך אתר "הליכודניק" שנחשב לתומך נתניהו. "מי שמכיר את גדעון סער יודע שמבחינתו, לא לקבל תיק בכיר זה מעליב. שיקול הדעת שלו אומר ככה: עדיף לשבת בחוץ מאשר לקבל מביבי את התיירות או איכות הסביבה. צריך להבין שבליכוד יש לך שתי שיטות פעולה - בפנים או בחוץ. או שאתה מקבל תפקיד ונאמן לממשלה, או שאתה הולך הצידה ומשקיע את הזמן בלבנות לך מחנה. אין באמצע. נראה שסער בוחר באפשרות השנייה". "הוא עוד יכול להפתיע ולהצביע בעד חוק החסינות". סער | צילום: Yonatan SindelFlash90 ומזה משתמע שהוא ילך עם עניין חוק החסינות עד הסוף.

"שיהיה ברור, הוא עוד יכול להפתיע את כולם ולהצביע בסוף בעד התיקון לחוק. אם נתניהו ייבהל מהמתקפה של סער, הוא עוד יכול להציע לו לרדת מהעץ בתמורה למקום בקבינט או תפקיד משודרג בתנאי שיצביע בעד. יאיר לפיד, שכנראה חושב שהוא יהיה הקול ה-61 שלו, חי בסרט". גדעון איבד את הסיכוי להיות ראש ממשלה בריאיון ל"גלובס" בשנת 2012 נשאל סער, אז שר החינוך, אם הוא מתכנן על ראשות הממשלה. בתגובה באה תשובה של פוליטיקאי: "אני תומך בנתניהו ולא מכריז הכרזות טרם זמנן. אני מאמין בלעשות היטב את מה שאתה עושה, לא להגיע לתפקיד ומיד לחשוב על הבא". תשובתו של סער הבהירה שהוא לא מעוניין להיתפס כמי שכל מהלך, הצבעה וריאיון שלו נועדו לסלול לו את הדרך לבלפור. שבע שנים עברו מאז, ומניעיו עדיין לא ברורים. אוטוטו הוא סוגר 20 שנה בפוליטיקה, אבל בראיונות לכתבה הזו התברר שסובביו עדיין שואלים את עצמם מאילו חומרים הוא עשוי. האם הוא המצפן המוסרי של הליכוד, משבצת שאיישו בעבר אנשים כמו בני בגין ודן מרידור, או אופורטוניסט פוליטי שזיהה הזדמנות לרשת את נתניהו ויעשה כל דבר כדי לממש אותה. זו לא החידה היחידה שבציבור ובמערכת הפוליטית מתקשים לפתור. ישראל כהן, הפרשן הפוליטי של הרדיו החרדי "קול ברמה", מאמין שאפילו זהותו האמיתית של סער נתונה לפרשנות ולוויכוח. "הוא תופעה מדהימה", אומר כהן. "לתל אביבים הוא נראה תל אביבי, לחרדים הוא נראה כמו אדם שמתחזק. הוא מצליח להיראות גם ישראלי וגם יהודי, ולא ישראלי כמו ביבי, שהוא אליטה משכונת רחביה בירושלים, אלא ישראלי כמו שהברנז'ה אוהבת". סימן קו בארגז החול הפוליטי. סער עם נתניהו | צילום: Yonatan SindelFlash90 מקרי עבר מוכיחים שסער תמיד מוכן להשמיע עמדות לא פופולריות. תמיכתו בסגירת מרכולים בשבת הרחיקה ממנו נתחים גדולים מהציבור החילוני; במהלך "צוק איתן" חטף מצד ימין לאחר שהשמיע ביקורת על ניהול המבצע והגדיר אותו ככושל; בשנה שעברה שילם על יחסיו הטובים עם הנשיא ריבלין, בעצמו אופוזיציונר-מבית לראש הממשלה, כשנתניהו טען למזימה בין השניים - אם הליכוד יזכה בבחירות, ריבלין יטיל על סער ולא על נתניהו להקים ממשלה. גם תגובתו של סער לדברים ("נתניהו מוקף בחורשי מזימות, עליתי לדרגת איום") לא הייתה מהסוג שבא טוב לאנשים מתוך המחנה. "לא אכפת לגדעון להיות בודד בתוך הליכוד", מפענח אריק זיו. "הוא מסתכל על היום שאחרי, איך הוא יצליח לאסוף אחריו את מי שלא מרוצים מהתפקידים שנתן להם נתניהו. הוא יבנה אותם כמחנה משלו, סוג של סיעה בתוך סיעה". שתפעל ישירות נגד נתניהו?

"לא, כי דברים כאלה אסור לעשות בליכוד, אבל הם יהיו מוכנים כקבוצה מגובשת לרגע האמת. תסמכי על גדעון שהוא לא ישרוף את עצמו במפלגה, רק יתבסס כאלטרנטיבה. הוא מספיק חכם לעשות צעד אחד קדימה ואז שני צעדים לאחור". שומר שבת מאז שנולד. סער ובנו אצל הרב קנייבסקי | צילום: בחדרי חרדים לא כולם רואים את החוכמה במהלכים האחרונים של סער. "גדעון בא לרצות את האליטות, את הברנז'ה, את השמאל, את התקשורת שהוא כל כך מחובר אליה. זאת הביצה שהוא חי בה וקשור אליה בטבור, לכן הוא החליט לתקוף את ביבי בנוגע לחסינות", אומר לנו ראש עיר מכהן מטעם הליכוד. "הוא מנסה למצוא חן, לקבל כותרות ראשיות, ולא מבין שהוא עשה טעות של טירון. שהוא איבד את הסיכוי שלו להיות ראש ממשלה". עד כדי כך?

"אני חבר שלו ואני אומר לכם, גדעון ישלם ביוקר על מה שהוא עשה לראש הממשלה. בעיני לא מעט מצביעי הליכוד הוא באמת בוגד, חד וחלק. למעשה הוא מאשש את הטענות של ביבי נגדו לפני הבחירות, שהוא חתר תחתיו עם ריבלין. אז הוא קיבל כמה כותרות, ויום אחרי מה? איבד את רוב הכוח שהיה לו". זה שהיא יוצאת עם ערבי חלף מתחת לרדאר לא באמת מפתיע לשמוע דעות מנוגדות כל כך, גם מתוך הליכוד. כבר אמרנו, דואליות היא חלק בלתי נפרד מכל ניסיון לפענח את סער בן ה-52. תל אביבי במקור ובהווה, אבל גם מתחזק ומאז הולדת בנו שומר שבת. נשוי לאשת תקשורת חילונית, יקירת הברנז'ה גאולה אבן-סער, אבל גם מצטלם מחויך בחברת הרב קנייבסקי, גדול הדור. ממוקם חמישי במפלגה שמבקשת להצר את צעדיה של הרשות השופטת, אבל גם משפטן שהתמקצע אצל פרקליטת המדינה עדנה ארבל והיה עוזר ליועץ המשפטי לממשלה מיכאל בן יאיר. תתעסק איתנו, נתעסק איתך. יאיר נתניהו | צילום: פלאש 90 אם לסער יש רגל אחת בעולם החילוני ושנייה בחצרותיהם של רבנים, הרי שבנותיו מגרושתו, שלי, מנהלות את חייהן לגמרי בתוך הליברליות התל אביבית. הבכורה דניאלה, בת 28, מתגוררת ביפו, פעילה בארגונים למען מהגרי עבודה וקידום טבעונות. בעשור שעבר, כשאביה יצר לעצמו שם של תומך נלהב בגירוש מסתננים, דניאלה סער הייתה פעילה כתיכוניסטית בארגון "ילדים ישראלים" (התאחד מאוחר יותר עם האגודה לזכויות האזרח) שפעל למען מהגרי עבודה ושיפור זכויותיהם בארץ. אלונה בת ה-22 היא סטודנטית בבית הספר למשחק של יורם לווינשטיין. השבוע מצאה את עצמה בלב סערה שספק אם הייתה פורצת – ובוודאי לא הייתה מייצרת כאלה רעמים – לולא הייתה בתו של מי שנתפס כמועמד אפשרי לראשות הממשלה. אבל אם לשפוט על סמך חשבון האינסטגרם שלה, אלונה סער לא מגדירה את עצמה בהתאם לייחוס המשפחתי-פוליטי. אפשר למצוא שם תמונות שלה מחובקת עם ח"כ לשעבר מרב מיכאלי תחת הכיתוב "חברות הכי טובות", צילום מ"צעדת השרמוטות" בתל אביב וכרזות למחזה הארוטי "האביב מתעורר" בכיכובה. View this post on Instagram A post shared by Alona Saar (@alonasaar) on Mar 21, 2018 at 3:05pm PDT הסערה פרצה בעקבות תמונה אחת של בן הזוג אמיר חורי שהעלתה אלונה עם הכיתוב "אהבה גדולה", אבל חבר מרכז ליכוד מדרום הארץ שביקש להזדהות רק בשם רוני טוען שהליכודניקים אינם שותפים לעליהום על הזוג מצד אנשי להב"ה. "את אף אחד כאן לא מעניין שהבת של סער יוצאת עם ערבי או ההקשר הרחב יותר של ההתבוללות. אלה עניינים אישיים, פנים משפחתיים. הנקודות שגדעון הפסיד במרכז היו כתוצאה מהקשר לרובי ריבלין, שמצטייר כשמאלן ושונא של נתניהו. בכלל, מתקפה של סער נגד ביבי נתפסת כמתקפה נגד כל חברי המרכז. נראה שהוא רוצה להפיל את ביבי בסיוע התקשורת, וביבי הוא פרה קדושה אצלנו, כמו בהודו. כל עוד שהוא ראש ממשלה - שב בשקט, חכה בסבלנות. אבל מה הוא עשה? ירה לעצמו כדור בראש. דבר כזה יכול לחסל אותו פוליטית". סומן כסוס טרויאני. עם בכירי הליכוד | צילום: Flash90 ישראל כהן אומר שגם במגזר החרדי לא התרגשו יותר מדי מהכותרות על אלונה סער. "הפרסום על זה שהיא יוצאת עם שחקן ערבי עבר יחסית מתחת לרדאר של העיתונות החרדית", הוא אומר. "אפשר לומר שסער נתפס כמי שחוזר בתשובה, אז מניחים שהבלגן של הילדה שלו לא קשור אליו אלא לחייו הקודמים. אם הבן מהנישואים שלו לגאולה אבן היה הולך עם ערבייה, הדברים היו נתפסים אחרת. זה כמו שהיה אצלנו רעש בגלל הפרסומים על הנורווגית שיאיר נתניהו יצא איתה". האם תחקיר חושפני עומד מאחורי הפרישה באופן מקרי, אותו יאיר נתניהו אחראי לסערת הרשת האחרת שהתחוללה באחרונה סביב גדעון סער:

בסוף השבוע האחרון התלהט ויכוח בין בנו של ראש הממשלה לבין מו"ל עיתון "הארץ", עמוס שוקן. זו לא הפעם הראשונה שהשניים מתקוטטים בטוויטר וכל הברנז'ה צופה בהנאה; ההצגה מתחילה לרוב כשנתניהו הבן תובע תשובות משוקן, בדרך כלל על אופן סיקור משפחתו בקבוצת "הארץ", ושוקן - שיכול להיות סבא של נתניהו הצעיר - עונה לו בפתיחות אבל גם בעוקצנות. בסיבוב הנוכחי שיתף יאיר פוסט מעמוד הפייסבוק "מאוחדים להצלת ישראל", שלא ברור מי עומד מאחוריו אבל תכניו תומכים בבנימין נתניהו ומכפישים את אויביו הפוליטיים. "זאת הביצה שהוא חי בה וקשור אליה בטבור". עם גאולה | צילום: FLASH90 "האם תחקיר חושפני עומד מאחורי פרישת סער? האם מאחורי ההחלטה עומדות סיבות נוספות?", נכתב בפוסט של "מאוחדים להצלת ישראל". כעת ביקש יאיר נתניהו משוקן להוכיח שתחקיר שלכאורה עבדו עליו בעיתון "הארץ" לא נגנז משיקולים שאינם ענייניים. הוא כתב: "הרגע עלה לי מחשבה (הטעות במקור) בראש שאולי זה קשור למאזן אימה מול נוני מוזס והתחקיר הגנוז שלו על 'הארץ'". שוקן ענה לו תחילה, "אני לא מתפלא. תיאוריות קונספירציה זה חזק בבלפור", אבל גם לאחר ניסיונות רבים מכיוון נתניהו הבן נמנע שוקן מלאשר את הדברים: "אני לא יודע אם היה תחקיר ואם היה מה היה כתוב בו, ואם היה ונגנז, מדוע נגנז". קשה שלא לראות בציוצים של יאיר נתניהו איתות לכיוונו של סער: אתה מתעסק איתנו, אנחנו מתעסקים איתך. אינטרסים של הדתיים זה גדעון סער יאיר נתניהו יודע כנראה שטענות על ליטוף תקשורתי לסער נשמעות מבוססות. הקרבה של סער לעולם התקשורת היא כנראה היתרון היחסי שלו על פני יורשים אפשריים אחרים של נתניהו - ישראל כ"ץ, ניר ברקת, גלעד ארדן, מירי רגב - אלא שהחיבור הזה הוא גם חיסרון. בחירתו לצאת נגד חוק החסינות דווקא בחדשות 12, גוף תקשורת שנתניהו מתבטא נגדו ונגד פרשניו הבולטים (גילוי נאות: הן חדשות 12 והן אתר מאקו נמצאים בבעלות "קשת"), צפויה להרתיע את הציבור הליכודי. אותו הדבר נכון גם לחיבור של רעייתו גאולה לסמלים שסובלים ממוניטין בעייתיים בקרב מצביעי הליכוד; חדשות כאן 11 שהגישה בעבר מקושרות אוטומטית לחוליי רשות השידור של פעם, ואילו ירון לונדון - שלצדו מגישה כיום גאולה אבן-סער תכנית תרבות יומית - נתפס כנער הפוסטר של האליטה האשכנזית-השמאלנית. אם כבר הזכרנו חיבורים, הרי שבסוף שנת 2012 התחתנו השניים באירוע מצומצם שכלל 60 מקורבים, רובם מוכרים מאוד במשק. הלוקיישן: ביתו של היועץ הפוליטי ואיש העסקים טל זילברשטיין. ירון דקל מפקד גל"צ חיתן, שמעון שיפר מ"ידיעות אחרונות" בירך, הפפראצי נתלו על העצים מחוץ לבית כדי לצלם. כעבור שנה נולד הבן המשותף דוד ושלוש שנים אחריו נולדה שירה. יורה בתוך הנגמ"ש הליכודיניקי. סער | צילום: Flash90 חיבור חזק אחר של סער הוא לעולם החרדי, כמי שהפנים היטב את מדיניות "השותפים הטבעיים". בשנים האחרונות הוא הקפיד להפגין את התחזקותו בדת, וזו נתפסת ככנה. "המגזר החרדי חשוב לסער, הוא מחזיק לפחות שלושה-ארבעה חרדים שמשמשים עבורו יועצים לענייני המגזר ומתדרכים עיתונאים עבורו, כמו למשל הפרסומאי מאיר גל", מאבחן ישראל כהן. "כולם מגיעים להצטלם עם הרב קנייבסקי, אבל החרדים רואים בסער פרסונה שהיא לא רק פוליטית. יש לו שיעורים עם רבנים מפורסמים, הוא למד איתם בחברותות, היו לו קשרים עם הרב שפירא והרב שטיינמן לפני שנפטרו. בניגוד לכ"ץ, כחלון, אדלשטיין ואחרים שמגיעים לרבנים, רואים שהוא מעריך את עולם התוכן שלהם. וגם החיבור שלהם עם סער חזק יותר מכולם". ואם נחפש גם אינטרס בצד שני?

"מה שמעניין את המפלגות החרדיות בסופו של דבר זה שמירה על האינטרסים הדתיים, וגדעון סער הולך לקראתם. גם כשהיה שר חינוך ושר פנים הוא עשה את זה". ראש העיר מטעם הליכוד ששוחח איתנו אומר שסער הוא אדם ופוליטיקאי רציונלי ("הוא 'אולד סקול' ויש לו קווים אדומים שהוא לעולם לא יחצה, כמו חוק החסינות"), אבל באותה נשימה טוען שהאיש קבור פוליטית. "הוא היה צריך לשתוק, לחכות בפינה ולא לצאת בגלוי נגד ראש הממשלה. אפילו טירון לא היה נוהג ככה, כנראה שארבע שנים במדבר הפוליטי פגעו בשיקול הדעת שלו. אולי הוא חשב שהוא ח"כ מטעם העבודה או כחול לבן". אלא שכרגיל אצל סער, לדברים יש גם צד שני. הוא כנראה האדם היחיד בליכוד שנהנה מתמיכה של ממש גם באופוזיציה – רק לאחרונה אמר עליו יאיר לפיד ש"הוא אדם הגון, ואנשים הגונים עושים דברים הגונים" - והוא כנראה איש הימין היחיד שנהנה מפופולריות ומתדמית אמינה הן בתל אביב והן בערים החרדיות, הן בתקשורת והן במערכת המשפט. בישראל כבר היה פעם פוליטיקאי אניגמטי שהתקשורת אהבה לשאול אם הוא אידיאליסט או אופורטוניסט, שהיה אופוזיציונר מבית לראש ממשלה מכהן בנושא קריטי מבחינתו. קראו לו בנימין נתניהו. אז עמד על הפרק שינוי שיטת הבחירות ומעבר לשיטת שני פתקים; ראש הממשלה יצחק שמיר התנגד בתוקף, היורש האפשרי נתניהו היה הבכיר היחיד בסיעה שהצביע בעד, ומה שנתפס בשעתו כהתאבדות פוליטית הכין למעשה את הקרקע לזכייתו בבחירות 1996. אולי גם גדעון סער, בתמיכת מגזרים שממילא אינם שבויים פוליטיים של ראש הממשלה המכהן, בכל זאת עושה עכשיו את כל הצעדים הנכונים בדרך שסופה ברחוב בלפור. {title}





