שוחחתי עם דיאנה מספר פעמים, ובסיום כל שיחה היא נשמעה יותר ויותר בטוחה, יותר משוכנעת והרבה יותר מבינה שאין דרך אחרת. כל הסימנים חייבו בדיקה וחקירה מעמיקה. היא ידעה שהספק לא יניח לה, כמו גם כאבי הבטן הבלתי פוסקים שהטרידו את מנוחתה בכל פעם שבעלה אמיר היה "מתעכב" בעבודה. "כבר כמה חודשים שאמיר מתרחק ממני. זה משפיל", שיתפה אותי דיאנה והוסיפה "בנוסף, הוא תמיד מתרגז כשאני שואלת למה הוא מתעכב בעבודה". סדרה של התפרצויות כלפי הילדים מצדו של אמיר גרמה לדיאנה להבין שמשהו עובר עליו וגורם לו להילחץ בכל פעם שהוא בחברת בני המשפחה. נפגשתי עם דיאנה וקיבלתי ממנה את כל הפרטים הרלוונטיים על אמיר; שעות העבודה, הרכב בו הוא נוהג ותמונה עדכנית שלו. לדברי דיאנה, הימים שבהם אמיר הרבה להתעכב בעבודה היו רביעי וחמישי. כבר ביום רביעי צוות מעקב המתין לאמיר במקום העבודה כמה שעות לפני שהוא אמור לסיים ולחזור לביתו: הוא יצא מהעבודה בשעה חמש ונסע ישירות הביתה. למחרת, ביום חמישי, אמיר נראה יוצא ממקום העבודה בשעה 19:30. הוא התקשר לדיאנה מהדרך והודיע שהוא בדרך הביתה, ומעקב אחריו הוכיח שהוא אכן נסע לביתו. בסוף השבוע סוכם עם דיאנה שנמשיך שוב באמצע השבוע שלאחר מכן, אך ביום ראשון בשעה 12:00 בצהריים היא התקשרה אליי במפתיע וסיפרה ששוחחה עם אמיר, והוא אמר לה כי ייתכן והיום הוא יתעכב אך יעשה מאמץ להגיע הביתה מוקדם - על הזדמנות כזו, כמובן, לא יכולנו לוותר. צוות עוקבים הוקפץ והגיע ישירות למקום העבודה שלו. הרכב נראה עדיין בחניית העובדים וצוות המעקב התמקם והחל בתצפית. בשעה 15:30 נראה אמיר יוצא עם רכבו מחניית הבניין ומסמן בידיו לבחורה צעירה שיצאה גם היא ברכבה מחניית העובדים של אותו הבניין. השניים החלו בנסיעה כאשר אמיר מוביל והבחורה האלמונית נוסעת בעקבותיו. הם הגיעו לחניון של קניון באזור השרון, הבחורה עברה לרכבו של אמיר, והם החלו להתנשק בלהט. View this post on Instagram A post shared by @fiktivni_lik_23 on Jan 26, 2019 at 7:04am PST כעבור כמה דקות הם החלו בנסיעה, יצאו מהעיר, הגיעו למושב סמוך לכפר סבא ונבלעו בתוך מתחם צימרים דיסקרטי שממוקם באחד המשקים. אמיר והבחורה הצעירה צולמו נכנסים למתחם הצימרים וכעבור שעתיים יוצאים מהמקום ברכבו של אמיר ונוסעים חזרה לכיוון חניון הקניון שם השאירה הבחורה את רכבה. אחד החוקרים כבר חיכה להם שם כשהוא חונה סמוך לרכבה. השניים הגיעו לחניון, וכמו זוג צעיר התקשו להיפרד והמשיכו במשך דקות ארוכות להתחבק, לצחקק ולהתנשק. דיאנה, שעודכנה בהתפתחויות, סימסה לי: "אני מבינה שהוא בדרך הביתה". שוחחתי עם צוות העוקבים שלי ועודכנתי שאמיר והבחורה עדיין ברכב. התקשרתי לדיאנה, ולדבריה מספר דקות קודם לכן אמיר התקשר ואמר לה : "היום העיכוב היה קצר יחסית ואני בדרך הביתה. את יכולה להכין לי משהו לאכול? היה לי יום מטורף ולא הספקתי לאכול צהריים. אם תוכלי גם לגהץ את חולצת התכלת שאני אוהב - אני אשמח" בהמשך התברר כי אמיר התקשר לאשתו בזמן שהוא מצחקק ומתמזמז עם המאהבת שלו וכשהם עדיין יחד ברכבו. אני מודה שחוצפה כזו, עזות מצח כזאת, ומעשה מנוול שכזה - הצליח להפתיע גם אותנו. כעבור רבע שעה הבחורה הצעירה יצאה מרכבו של אמיר, נכנסה לרכבה וכל אחד נסע לדרכו. דיאנה, שבקושי רב הבינה את חשיבות האיפוק עד שתסתיים החקירה, השיבה לאמיר שהיא עייפה ושיעצור בדרך ויקנה לו משהו לאכול. לעניין החולצה היא לא התייחסה. "השתדלתי להיות הכי קולית, עד כמה שיכולתי", היא סיפרה לי. בימים שלאחר מכן זוהתה המאהבת, אישה שהייתה מוכרת היטב לדיאנה; הבחורה, כך התברר, עובדת עם אמיר, נשואה ואם לשניים. דיאנה קיבלה דו"ח חקירה מפורט, ולדבריה היא כבר קיבלה ייעוץ משפטי ומבינה היטב את התהליך שצפוי לה. כמו כן, היא הבטיחה שסרט החקירה יגיע בזמן המתאים לבעלה של המאהבת. "היא הייתה ברכב כשאמיר התקשר אליי - היא מרושעת ומנוולת לא פחות ממנו", סיכמה והבטיחה להגיש את הנקמה "קרה אך מחושבת". הסיפור מבוסס על מקרה אמיתי. שמות הדמויות, כמו גם פרטים נוספים, שונו בכדי למנוע את חשיפת המעורבים. גולן פנחס, חוקר פרטי, הוא בעל המשרד "ים חקירות" {title}





