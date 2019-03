אזור השרון: ההפתעה יוצאת הדופן שחיכתה לאישה הבוגדת

דודי שוחח איתי וביקש להתייעץ כדי לדעת האם אשתו בוגדת בו. כמובן שמדובר מבחינתי בשאלה נפוצה, וברור שלא ניתן להשיב עליה על רגל אחת. הסברתי לדודי שאני מוכרח לשמוע את הרקע לחשדות שלו, לשאול שאלות שנוגעות לדפוסי ההתנהגות של אשתו, ורק לאחר מכן אוכל לחשוב על דרכי חקירה שיחשפו את האמת. סיכמנו להיפגש בהמשך השבוע, וכעבור יומיים דודי הגיע למשרדי והחל לספר לי על הזוגיות שלו ושל אשתו נטע. על פניו, זה נשמע כמו סיפור די שיגרתי: דודי ונטע נשואים כ-15 שנה, יש להם שלושה ילדים, משכנתא, שניהם עובדים, והשגרה השתלטה על הזוגיות שלהם. בהמשך, דודי הדגיש שגם היחסים האינטימיים ביניהם כבר מזמן לא מלהיבים וכמעט ולא קיימים. "לפני כחודשיים-שלושה חל שינוי של ממש", סיפר דודי והמשיך בתיאור: "נטע החלה לטפח את עצמה, היא צמודה לטלפון שלה כמו שלא הייתה בעבר, ובחודשיים האחרונים היא יצאה עם חברות מהעבודה לפחות ארבע או חמש פעמים, כשבעבר היא הייתה יוצאת עם החברות האלה ארבע או חמש פעמים בשנה". לדברי דודי, הוא ניסה לשוחח עם נטע כבר כמה פעמים, ובתחילה הוא כלל לא העלה את האפשרות שהיא מנהלת רומן, אבל העובדה שלא שיתפה פעולה עם הניסיונות שלו להחיות ולעורר את הזוגיות ביניהם גרמה לו לחשוד. במסגרת תפקידה, יומיים בשבוע נטע עובדת בשעות מפוצלות, כך שבין השעות 13:00 ל-15:30, יש לה הפסקה. דודי יודע שהיא אף פעם לא חוזרת הביתה לשעתיים וחצי, וככל שידוע לו היא מעסיקה את עצמה בסידורים שונים, ולפעמים נשארת במשרדה אך עוסקת בעניינים אישיים.הוא ביקש שנבדוק מה קורה עם נטע בשעות ההפסקה הללו, ובנוסף החלטנו שנתלווה אליה בבילוי הבא שלה בשעות הערב עם החברות מהעבודה. במשך שני ימי עבודה מפוצלים לא היו כל ממצאים מפלילים; בפעם הראשונה נטע כלל לא יצאה ממשרדה, וביום הנוסף נסעה לבית אמה בעיר סמוכה ובשעה שלוש וחצי חזרה למשרד. ביום המפוצל השלישי שלה נטע לא יצאה ממשרדה, אבל סביב השעה שלוש היא יצאה לפתח המשרד ושוחחה עם גבר שהגיע למקום ברכבו, כשהיא עומדת סמוך לחלון שלו. מצד אחד, לא נראה שום מגע בין השניים, ואפילו נראה היה שהם מקפידים על מרחק אחד השמנייה. מצד שני, נטע לא הפסיקה לצחוק ונראה שהשיחה ביניהם מאוד זורמת. View this post on Instagram A post shared by InvestigadorPrivadoSpyCentre (@investigadorprivado1) on Feb 14, 2019 at 4:31pm PST בהמשך, נטע חזרה למשרדה והגבר עזב את המקום. למחרת, אחרי מספר בדיקות מיוחדות שערכנו - הגענו לזהותו של הגבר, אך פרטיו ותמונתו לא היו מוכרים לדודי. במסגרת החקירה נמצא גם מספר הטלפון הנייד של הגבר שפגש את נטע מחוץ לעבודתה. בשעת ערב, דודי ביצע בדיקה מהירה, והקיש את המספר של הגבר בנייד של נטע. למחרת, בשעת בוקר מוקדמת, דודי שלח לי הודעה: "המספר שמור תחת השם 'שרית (עבודה)'". החשד, באופן טבעי, החל לכרסם בשנינו. בשלב זה המתנו לבילוי הבא של נטע, והוא לא איחר לבוא. נטע עדכנה את דודי שביום ראשון היא יוצאת לבקר חברה מהעבודה שנעדרת כבר שבועיים עקב פציעה. צוות מעקב המתין לנטע מחוץ לביתה, ובשעה שמונה בערב היא עזבה את הבית ונסעה. נטע הגיעה לחניון של קניון באזור השרון, שם חיכה לה הגבר שלנו - כשהוא לה ממתין ברכבו. נטע החנתה את רכבה ועברה לרכבו. השניים נראו מתחבקים ומתנשקים ומתחילים מיד בנסיעה. הם נסעו עד לאזור התעשייה של כפר סבא ונכנסו לפאב קטן. השניים נראו מתגפפים ללא הפסקה, והביטחון שלהם, שנבע ככל הנראה מהשהות בעיר די רחוקה מאזור מגוריהם, גרם להם להרגיש מנותקים מן העולם. נטע לא הפסיקה ללטף את ראשו של הגבר, והוא מצדו לא הוריד ממנה את ידיו. השניים נראו כמו שני ילדים 17 שגילו את האהבה לראשונה בחייהם. בסיום המפגש חזרו השניים לרכב ונסעו חזרה לקניון. בחסות החשיכה נותרו השניים בקצה החניון, שם נראו שוב מתגפפים, תוך שהם מנמיכים את כיסאות הרכב. כעבור כחצי שעה נטע חזרה לרכבה ומשם הגיעה לביתה. ממצאי החקירה וסרט המעקב הועברו לדודי, שנראה שבור והודה בפני שהוא אינו יודע כיצד לפעול. שבועיים לאחר מכן, כשדודי עדיין מתלבט כיצד לפעול, הוא קיבל את הפתעת חייו כאשר הגיע אליו שליח עם תביעת גירושים, ובין יתר הטענות בתביעה נכתב כך: "ייתכן ודודי מנהל קשר עם אישה אחרת, כי זמן רב שהוא אינו מספק את אשתו". נטע, שהייתה בטוחה שידה על העליונה עם התביעה הזו - עדיין לא ידעה איזו הפתעה מצפה לה ברגע שדודי יחשוף בפניה את התיעוד שמפליל אותה. הסיפור מבוסס על מקרה אמיתי. שמות הדמויות, כמו גם פרטים נוספים, שונו בכדי למנוע את חשיפת המעורבים. גולן פנחס, חוקר פרטי, הוא בעל המשרד "ים חקירות" {title}





