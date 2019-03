בסיום שיחת הטלפון הראשונה שלי עם לירז, שבה קבענו את פגישתנו, הבנתי שאני מגיע לפגישה ממש לא שגרתית. לירז ביקשה ממני מפורשות שהפגישה תתקיים בביתה בשעת ערב מאוחרת והדגישה שגם בעלה זיו יהיה נוכח. "נדבר על הכל כשניפגש" היא סיכמה לפני שניתקה לי. "אנחנו צריכים את עזרתך". כעבור מספר ימים הגעתי בשעה שנקבעה לביתם של לירז וזיו. השניים מתגוררים בבית קרקע במושב יוקרתי במרכז הארץ, ומצבם הכלכלי כזוג בורגני ואמיד לא הוסתר לרגע. בתחילת הפגישה הם היו מובכים ונרגשים, אבל ככל שעברו הדקות הם נפתחו והרגישו הרבה יותר שלווים ונינוחים, ולירז הייתה זו שהובילה את השיחה במהלך כל הערב. בלי להתעכב יותר מדי היא החלה לספר לי שהיא וזיו חוגגים עשור לנישואיהם, ולאחר לבטים ומחשבות רבות הם החליטו יחד (לירז דאגה להדגיש את המילה "יחד") לגוון את חיי המין שלהם וסיכמו לחגוג זאת עם שני מפגשים מיניים, כאשר בכל מפגש הם יצרפו פרטנר בודד; פעם אישה ופעם גבר. לירז המשיכה ותיארה בפירוט רב כיצד היא וזיו ביקרו בשבועות האחרונים באתרי היכרויות למפגשים דיסקרטיים, ולדבריה, לאחר סינון שנמשך ימים ארוכים הם הצליחו למצוא את הבחורה והבחור שמתאימים להם ועונים על כל ציפיותיהם מבחינה חיצונית. שאלתי את השניים, אם כך, כיצד אני יכול לסייע. לירז השיבה שהיא עובדת בתחום כוח האדם והיא מודעת לחשיבות העצומה של בדיקת העבר וההיסטוריה של אנשים. "הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה להיות מופתעים ולהזמין אלינו אנשים בעייתיים ולא אמינים. מדובר בעניין מאוד אישי ודיסקרטי, ואסור לנו לטעות בבחירה שלנו", היא פסקה נחרצות. View this post on Instagram A post shared by @polyamorydatingsite on Feb 21, 2019 at 3:07am PST ההתנהלות של בני הזוג נראתה לי כמו הכנה למבצע צבאי. "אנחנו יודעים את שמות הבחור והבחורה ומספרי הטלפון שלהם, ואנחנו רוצים שתבדוק ותאמת את זהותם, והאם הם היו מסובכים בתביעות, תלונות או כל דבר אחר". בהמשך, לירז ביקשה ממני עם חיוך המלצה על גרפולוגית כי היא מעוניינת לקחת דוגמת כתב יד של שניהם לבחינה בכדי לעמוד על אופי הפרטנרים העתידיים ולנסות לאתר סימנים שונים. "כאמור, מאוד חשוב לנו לא להתעסק עם אנשים בעייתיים", סיכמה לירז. זיו ציין שבשלב זה מדובר מבחינתם בהרפתקה חד פעמית, אבל הוסיף שלא ניתן לצפות את העתיד: "כרגע חשוב לנו לקבל כמה שיותר מידע על הפרטנרים שלנו למימוש הפנטזיה". חקירות מסוג זה מוגדרות "חקירות מהימנות ועל רקע אישי", והחקירה עצמה עוסקת בפרמטרים בסיסיים בעברם של אנשים אחריהם אנו עוקבים. בסיום החקירה נמסר המידע למזמין - ומכאן זו לגמרי החלטתו כיצד לפעול. אין ספק שזה היה הכל חוץ משגרתי לבצע חקירה כזו, כאשר הרקע הוא הרצון לצרף צלע שלישית לחדר המיטות לצורך גיוון והנאה. בהחלט רגע ביזארי. בסיום בחקירה שבמסגרתה בוצעו פעולות סמויות, נאסף מידע, הוצלבו נתונים ובוצעו שיחות בכיסוי - מסרתי את דוח החקירה ללירז וזיו; מבחינת ממצאי החקירה, לא נמצא כל מידע שיכול לגרום לבני הזוג לפסול את הפרטנרים שבחרו לבילוי המשולש וההרפתקני. זיו סיפר שגם הגרפולוגית העלתה ממצאים דומים, מה שאיפשר לי להיפרד עם חיוך מבני הזוג עם איחולי הנאה מרובה במימוש הפנטזיה שלהם. הסיפור מבוסס על מקרה אמיתי. שמות הדמויות, כמו גם פרטים נוספים, שונו בכדי למנוע את חשיפת המעורבים. גולן פנחס, חוקר פרטי, הוא בעל המשרד "ים חקירות" {title}





