מרכז הארץ: הואשמה בבגידה וגילתה שהבוגד הוא בעצם בעלה

זו התחילה כמו עוד חקירה רגילה, ומהר מאוד הפכה למיוחדת, מוזרה וכזו שהתפתחה בניגוד לכל הציפיות. שוחחתי בטלפון עם בר, והיא החלה לתאר בפני מציאות מוזרה שהחלה לפני מספר חודשים בה בעלה ליאור לא מפסיק להטיח בה שהיא מנהלת רומן עם גבר זר, מאשים אותה שהשתנתה ומסתירה ממנו דברים. לדברי בר, ליאור היה משוכנע בטענותיו ולא ניתן היה להזיז אותו מהן. למען הסר ספק, בר ביקשה להבהיר כי היא אינה מנהלת שום רומן, ומעולם לא הייתה עם גבר שהוא לא ליאור. שאלתי אותה מדוע לדעתה הוא החל לחשוד בה - אבל לא הייתה לה תשובה. בר הסבירה לי שהמציאות הזו לא נוחה ולא מתאימה לה, והיא חושדת שליאור הגזים ויש סיכוי סביר שהוא התקין מכשירי ציתות או האזנה סביבה. בר ביקשה ממני שנבדוק את מכשיר הסלולר שלה ואת רכבה. לדבריה, ליאור משתמש ברכבה לעיתים קרובות וייתכן שהוא ביצע בו פעולה כלשהי. לקחתי ממנה את מכשירה הסלולרי למספר שעות, ובסיום בדיקה מקיפה ומעמיקה במעבדה מיוחדת בתל אביב המכשיר הוחזר לבר, כשממצאי הבדיקה קבעו שלא קיימת כל תוכנת האזנה או ריגול על המכשיר. קבעתי עם בר מועד לבדיקת רכבה, וכעבור יומיים הגיע בודק טכני מיומן למקום עבודתה באזור המרכז ובדק את הרכב. כאן כבר המתינה לנו הפתעה גדולה; אמנם מכשיר ציתות או האזנה לא נמצא ברכב, אבל הבדיקה המעמיקה חשפה חבילת קונדומים שהוסתרה בתוך מארז של מכשיר אייפון, זרוק וחצי מוסתר בתא המטען של הרכב. לתמונה הזו בר ממש לא ציפתה. בהתייעצות מהירה הוחלט להשאיר את הקופסא כפי שהיא, ולבצע אחריה מעקב. ספרנו 7 קונדומים והחזרנו את הקופסה למקומה. הגילוי הזה נפל על בר כרעם ביום בהיר; מנאשמת ללא סיבה, הפך ליאור בעלה לנאשם וחשוד עם סיבה. כעבור עשרה ימים, בדקה בר את הקופסה ולא הופתעה כשגילתה בה 4 קונדומים בלבד. ליאור, כך נראה, היה פעיל במיוחד לאחרונה. View this post on Instagram A post shared by the savage barbie (@x0xthesavagebarbiex0x) on Apr 5, 2019 at 8:43am PDT מאז בדיקת הרכב, בר ניהלה רישום ומעקב מדויק אחרי כל תנועותיו של ליאור, אך לא מצאה שום דבר חשוד וחריג. לדבריה, בימים מסוימים ליאור נוסע עם הרכב לעבודה, ובשאר הימים הוא מעדיף את רכבת ישראל - תלוי בסדר יומו. החלטנו לבצע מעקב סמוי אחרי ליאור בימים בהם היה הרכב ברשותו, דבר שמקל על תנועותיו ולא מגביל אותו. בסיום מספר ימי מעקב מפוצלים, ליאור כבר נתפס נפגש עם אישה אחרת. בחקירה נמצא שהאישה עובדת עם ליאור, התגרשה לפני שנתיים, והמפגשים ביניהם התקיימו בביתה - פעם אחת בצהרי היום, ופעם אחרת בסוף יום העבודה. ממצאי החקירה הועברו לבר, כולל דו"ח מפורט, תמונות וסרט ארוך ו"לוהט". בר, שעברה תקופה קשה, הבינה שהאשמות של ליאור היו ככל הנראה רק ניסיון להגנה למקרה שייתפס. העניין הפשוט הוא שלחשד של ליאור אין כל הוכחה או ראיה, ולבר יש כעת הוכחות וראיות חד משמעיות. הליך הגירושים היה מהיר וקל, בעיקר לאור ההוכחות שהיו לנו, והרצון של ליאור לסיים את כל הסיפור בשקט ובלי לצאת מושפל יותר משהיה. {title}





