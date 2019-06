העבריין הצרפתי-ישראלי ג'ילבר שיקלי שוב חשוד בהונאת ענק

ג'ילבר שיקלי שוב חוזר לכותרות, והפעם הוא החשוד בביצוע תרגיל הונאה בשווי עשרות מיליארדי יורו. על פי הדיווחים של כלי תקשורת שונים באירופה, שמו של העבריין הטוניסאי-יהודי הותר לפרסום בתור החשוד העיקרי בתרגיל הונאה שהופעלו על אנשי עסקים אירופאיים ופוליטיקאים צרפתיים.

שיקלי מוכר היטב לרשויות החוק באירופה אחרי תרגיל עוקץ ענק שביצע בעשור הקודם. זה קרה בין השנים 2007 ל-2009, אז שיקלי וכל יתר חברי הכנופיה שלו העלימו סכומי כסף בשווי מיליארדי אירו מרשויות המס בצרפת, במה שהוגדר במרוצת השנים בתור "פרשת עוקץ המאה". כעת נודע כי שמו נקשר לפרשת הונאה נוספת ומופרעת לא פחות.

The fake French minister in a silicon mask who stole millions Image copyright Getty Images Image caption The real Jean-Yves Le Drian is on the left, while the fake Le Drian sits behind a desk in a makeshift office Identity theft is said to be the world's fastest-growing cri... pic.twitter.com/GTIKGrlXi9