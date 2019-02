“The Mastermind” charts Paul Le Roux’s journey from coder to cartel crime boss https://t.co/AdXwhvMJ4R #History #crime pic.twitter.com/iv8IdlsYwX — Eric G. E. Zuelow (@EZuelow) January 29, 2019 2012, ליבריה. גבר אלמוני נוחת במדינה האפריקאית במטוס שהגיע מהמזרח הרחוק במטרה לסגור עסקת סמים גדולה של מת'אמפטמינים. אותו גבר, שבהמשך התבררה זהותו, לא נהג להגיע לסגור עסקאות מהסוג הזה באופן אישי, ובדרך כלל היה שולח נציג מטעמו – אך זו לא הייתה עסקה רגילה. על פי הדיווחים, הסמים בעסקת הענק היו אמורים הגיע ישירות מפעילותו של אחד הקרטלים הגדולים בקולומביה. דקות לאחר נחיתתו, אותו גבר אלמוני הגיע לנקודת המפגש שסוכמה מראש עם מחשב נייד ישן של מייקרוסופט כשהוא מוכן לבצע את העברת הכספים לקראת העסקה. לפתע, בלי שום הודעה מוקדמת, סוכנים מיוחדים של מנהל הסמים האמריקאי (DEA) פושטים על המקום, סוגרים עליו, וכל מה שנשאר לו הוא להרים את ידיו בהבנה כי העסקה הייתה בעצם מארב מתוכנן מראש. רגעים ספורים לאחר מכן הגיע גבר נוסף לנקודת המפגש, ובהמשך התברר כי היה זה משת"פ של הרשויות - הוא הנהן בראשו ואישר: "כן, האיש הזה הוא 'לה רו'. תעצרו אותו" - וכך, בהפתעה מוחלטת ואחרי מארב מוצלח - נעצר אחד האנשים המסתוריים והמסוכנים ביותר שהעסיקו את אנשי ה-DEA ב-20 השנה האחרונות. גם היום, שבע שנים לאחר לכידתו, מעט מאוד ידוע על אותו "לה רו", ובודדים משותפיו (ובכלל) מכירים את שמו ואת פועלו. אז מה כן ידוע על אותו גבר מסתורי? בעיקר שמדובר באזרח דרום אפריקאי לשעבר, סוחר סמים ונשק בינלאומי, גאון מחשבים ערמומי ונוכל בוגדני. גורמים במשרד המשפטים האמריקאי מעריכים כי לאורך השנים הוא הצליח לצבור הון מטורף שמוערך במאות מיליוני דולרים - כשאת כל הכסף הזה עשה בנוחות מסלון ביתו ובעזרת המחשב הנייד והמקרטע שלו. האימפריה הבלתי נתפסת עליה שלט "לה רו" התמוטטה כאמור בתחילת העשור מיד לאחר מעצרו באפריקה. אוון רטקליף, כותב הספר The Mastermind על אימפריית הפשע של "לה רו", סיפר בריאיון לסוכנות הידיעות Vice כיצד הוא התקפל מול הרשויות מיד אחרי המעצר והחל להפיל את כל הקולגות שלו – מקטן ועד גדול. "בהתחלה הוא ניסה לשחד את הסוכנים שלכדו אותו, אך ברגע שהוא הועלה על המטוס לארה"ב הוא החליט לשתף פעולה", מספר רטקליף. "הוא אמר להם: 'אני אשתף איתכם פעולה כי אינני מעוניין לבלות את שארית חיי מאחורי הסורגים. ספרו לי: מה אתם רוצים לדעת?'". A Drug Kingpin Ran His Empire from a Laptop, Then Snitched on His Own Assassins https://t.co/6h83aRGHyz pic.twitter.com/VV3iliLlLG — VICE UK (@VICEUK) January 27, 2019 את תחילת דרכו בעולם הפשע עשה "לה רו" בשנת 2004 כאשר פיתח תוכנת הצפנה משוכללת באמצעותה הוא טשטש את הפעולות והעסקאות שלו ברחבי העולם. מהר מאוד הוא כבר פיתח רשת ייחודית שבאמצעותה שיווק תרופות מרשם בצורה לא חוקית ישירות לבית הלקוח. "לה רו" פנה לרופאים והציע להם לעבוד בשבילו מהבית, כשאותם רופאים פעלו למעשה בתור "חותמת גומי" עבור הלקוחות וחתמו על מרשמי תרופות שונים בתמורה ל-3 דולר על כל מרשם. בד בבד, העבריין פנה לרוקחים עצמאיים ממדינות שונות שהתקשו להשלים הכנסה והציע להם להפיץ את את תרופות המרשם. "כל פעילותו הייתה בתחום אפור", מספר רטקליף. "הדרך שבה הוא עשה זאת הייתה מאוד מתוחכמת – וזה לא שזה נעשה בצללים. כל פעילותו הייתה חשופה לעיני כל". עוד מוסיף רטקליף כי "לה רו" הקים לעצמו מאגר דומיינים (Domains) למקרה בו הרשויות יסגרו לו את האתרים בהם פעל. וכך, בזמן שבוני אתרים נורמטיביים היו צריכים לקנות את הדומיינים שלהם - לעבריין המסתורי היו אלפי דומיינים זמינים, ובכל פעם שהרשויות סגרו לו אתר כלשהו - הוא פשוט פתח אחד חדש תוך דקות ספורות. "לה רו" הצליח לבודד את עצמו ואת המערך הכולל שלו במזרח הרחוק, בעיקר בפיליפינים, ברזיל ובהונג קונג, כשהוא עושה זאת הרחק מהישג ידם של רשויות החוק האמריקאיות. הוא שיחד את פקידים רבים שייפעלו בתור כלבי השמירה שלו - ובכל פעם שמבצע מעצר נגדו יצא לדרך- הוא היה נעלם מבלי להשאיר עקבות. On page seven of today’s @SundayTimesZA is the startling story of a Krugersdorp man named Paul le Roux who is now the subject of a book ‘Mastermind’ by @ev_rat by for being “possibly one of the world’s most devious criminal masterminds”. Go read @GraemeHosken’s story on Le Roux. pic.twitter.com/eOlE2GaN1r — Erin Bates (@ermbates) February 3, 2019 באמצעות תוכנת ההצפנה והכסף שהרוויח מתרמיות הרוקחות שלו, הקים "לה רו" את אימפריית הפשע חסרת המעצורים שלו. לאורך השנים הוא החל לעשות עסקים עם מגוון ענק של עבריינים, פושעי מלחמה ומיליציות שונות מרחבי העולם. אלו היו יכולים להיות נציגים של קרטלי סמים בדרום אמריקה, גנגסטרים מסין, שרי מלחמה מסומליה ואפילו חיילים לשעבר בצבא ארה"ב שהפכו לשכירי חרב בארגונו. "לה רו" תפקד למעשה בתור "המעסיק" של כל אותם אנשים מפוקפקים – והכל היה כל הזמן על השולחן; סמים, נשקים, כימיקלים נפיצים, טכנולוגיית יירוט ואפילו חוזי רצח. "זרקנו אותו למים וירינו לכיוונו" ישראלים בודדים אולי מכירים את "לה רו" בגלל המעורבות שלו במעצר של איש העסקים הישראלי מורן עוז. על פי דיווחים בעיתונות זרה, עוז היה איש עסקים ישראלי שנחשד בקשר לתרמית רוקחות בינלאומית בניהולו של "לה רו". בשנת 2013 עוז נעצר ברומניה במהלך מארב, הוסגר לארה"ב ונשפט על מעורבותו בהפצת תרופות שלא כחוק. במהלך המשפט סיפר עוז על ההתנהלות שלו מול העבריין הבינלאומי והעניק הצצה אל המציאות המפחידה בה הוא חי. לטענתו, לא הייתה לו ברירה אלא לשתף פעולה עם "לה רו" מחשש לחייו, וכשניסה לנתק איתו את הקשר - "לה רו" לא ויתר והזמין אותו לפגישה דחופה בביתו בפיליפינים. במהלך עדותו בבית המשפט טען עוז כי "לה רו" הורה לו לעלות איתו על סירה ולהפליג ללב ים. זמק קצר לאחר מכן אחד הבריונים של העבריין הבינלאומי השליך את עוז למים והחל לירות לכיוונו. ג'וסף פרידברג, סנגורו של עוז, סיפר: "הכוונה שלהם הייתה לירות בו, אבל לא להרוג אותו – אלא לתת לכרישים לסיים את העבודה". כמה ימים לאחר העדות הדרמטית, סוכני DEA אימתו את הסיפור עם הקלטה של ג'וסף "רמבו" האנטר, צלף לשעבר של צבא ארה"ב ששימש בתור בריון בארגונו של "לה רו". בהקלטה, נשמע "רמבו" מתלוצץ על התקרית ואומר: "לא בדיוק חטפנו אותו, אלא שיטינו בו לבוא איתנו. זרקנו אותו למים וירינו לכיוונו". למרות שהעבריין הבינלאומי הפליל את עוז, איש העסקים הירושלמי זוכה לבסוף מחוסר ראיות. חודשיים קודם לכן, היה זה "רמבו" עצמו שמצא את עצמו על דוכן הנאשמים באשמת סדרה של עבירות שונות וקיבל עונש מאסר של 20 שנה – כן, גם אותו "לה רו" הפליל. New York Trial Will Explore the Secret World of Mercenary Soldiers https://t.co/2SeNjp8mqx pic.twitter.com/7XvP0MyE4u — RT NYC News (@RT_NYC_News) April 2, 2018 "רמבו", בן ה-53, נעצר יחד עם שלושה אנשים נוספים במהלך פשיטה בפוקט, תאילנד, ששילבה כוחות משטרה מקומיים וסוכנים של ה-DEA. בזמן ששלושת האחרים הואשמו בתכנון מעשי הרצח של סוכן DEA ושל מודיע של "לה רו" שמעולם לא יצאו לפועל - "רמבו" מצא את עצמו על דוכן הנאשמים בגין תכנון רצח בזמן תפקודו בתור אחראי האבטחה של "לה רו". הקורבן: סוכנת נדל"ן פיליפינית בשם קת'רין לי. על פי הדיווחים של אתר ה-NY Times, ממשלת ארה"ב מעולם לא חשפה את פרטי חקירת הרצח של סוכנת הנדל"ן או את המניע. מצד שני, במהלך המשפט הוצגו שורה של ראיות אשר מצביעות על כך שהאנטר פעל יחד עם שני מתנקשים, אדם סמיה וקרל ד. סטילוול – שניהם חיילים אמריקאיים לשעבר עם הכשרה מיוחדת. על פי כתב האישום, "רמבו" תיאר את חוזה החיסול בפני המתנקשים בתור "משימת נינג'ות" וסיפק לשניהם אמצעים לחיסולה של סוכנת הנדל"ן – כולל כלי נשק, משתיקי קול ותשלום בשווי 70 אלף דולר אשר חולק שווה בשווה בין שניהם. צוות התביעה הוסיף כי כאשר שני המתנקשים נעצרו על ידי סוכני ה- DEA, הם מצאו בטלפון הסלולרי של סטילוול תמונה שתועדה סמוך לזמן רציחתה של קת'רין לי ותוארה בתור "ראש פצוע של בן אדם". *** גזר הדין הסופי של "לה רו" נקבע לחודש מרץ הקרוב, ולטענתו של אוון רטקליף, "לה רו" הודה במסגרת עסקת הטיעון שלו בסחר במת'אמפתמינים, שוחד של פקידי ממשל וסחר בנשק עם איראן. למרות זאת, הוא הסכים לשתף פעולה עם הרשויות ולעזור להן לתפוס את האנשים שפעלו תחתיו – בין אם זה מורן עוז או "רמבו" האנטר. "השאלה הגדולה היא: 'מהו העונש שהוא יקבל?'", סיפר רטקליף. "עונש המאסר שלו עשוי לנוע מ-10 שנים שמתוכן הוא ריצה כבר 7, ועד למאסר עולם. אם השופט לוקח בחשבון את עברו האלים ויחליט להחמיר איתו, הוא יכול לקבל גם 20 או 30 שנה בפועל – מצד שני, הוא גם עלול לצאת גם לחופשי בקרוב". {title}





