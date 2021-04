שחקני פוטבול אמריקאי הם זן מיוחד, וכמו ספורטאים רבים אחרים גם הם מקדישים את כל חייהם לענף אותו בחרו - אך בניגוד לענפים אחרים, בפוטבול אמריקאי מספר השחקנים שמסתבכים עם החוק הוא משמעותית גבוה הרבה יותר, ובהרבה מקרים "מסתבכים עם החוק" הוא מונח עדין למעשי הזוועה שמכתימים את הקריירה שלהם לנצח.

המקרה הכי מוכר ומתוקשר בעולם הוא כמובן זה של שחקן פוטבול בדימוס או.ג'יי. סימפסון, שהועמד למשפט בשנים 1994–1995 בחשד לרצח אשתו לשעבר ניקול בראון וחברה רונלד גולדמן, וזוכה, בסיפור שהפך להרבה יותר מרק שחקן שמואשם ברצח, אחרי שסימפסון הפך לסמל תרבות אמריקאי ונכתבו עליו אינספור כתבות וספרים, וסיפורו הפך לכמה סרטים וסדרות שכבשו את הוליווד והעולם.

מאז המקרה של סימפסון נראה שמספר הפשעים שבהם מעורבים שחקני פוטבול רק הולכים ונערמים, ורק בשבוע שעבר נחשפנו לסיפור המזעזע של שחקן הפוטבול לשעבר פיליפ אדמס ששיחק שש עונות ב-NFL, פרש בגלל פציעה, ולפני כמה ימים נעצר לאחר שנכנס לתוך בית משפחתו של ד"ר רוברט לזלי וירה למוות בו, באשתו ברברה בת ה-69, בשני נכדיו אדה בת ה-9 ונוח בן ה-5 ובטכנאי מזגנים בשם ג'יימס לואיס ששהה במקרה בבית המשפחה.

שעות לאחר מכן, כשהשוטרים הגיעו לביתו של אדמס והקיפו אותו, הוא החליט להתאבד וירה לעצמו בראש. עדיין לא ממש ברור מה גרם לאדמס לפעול בצורה הזו ולמה בחר לרצוח דווקא את בני משפחת לזלי, אך מיד אחרי מעצרו היה זה אביו שהתראיין לתקשורת המקומית וסיפר בכאב את מה שרבים כבר ידעו: "הפוטבול דפק לו את המוח, המשחק הזה דפק לבן שלי את החיים".

אותו משפט של האב לא נאמר סתם: אדמס סבל משני זעזועי מוח במהלך הקריירה, ולאחר מותו המוח שלו נלקח לחקירה כדי להבין האם סבל מאנצפלופתיה כרונית טראומטית - מחלה שנגרמת כתוצאה ממכות חוזרות ונשנות בראש.

אדמס, כמובן, הוא לא היחיד שסבל מאותה תופעה, ושחקני פוטבול רבים סובלים מבעיות מוחיות, ולמעשה המצב כל כך חמור, שלפי מחקרי של אוניברסיטת בוסטון, כ-97% משחקני NFL חוו טראומת ראש רצינית במהלך הקריירה, והנתון הזה אולי מסביר, אך כמובן לא מצדיק, מדוע כל כך הרבה שחקני פוטבול מסתבכים בקטטות במקרה הטוב, ומגיעים למעשי רצח נוראיים במקרה הרע. אז עד כמה התופעה המחרידה הזאת רחבה? בחרנו את שלושת המקרים הכי זכורים ומצמררים ששופכים אור על התופעה המסוכנת.

רוברט רוזייר

לרוברט רוזייר יש את אחד הסיפורים הכי משוגעים בתולדות הענף הפופולרי; הניסיון שלו על המגרש היה די דל, הוא חתם בסיינט לואיס קרדינלס, נחתך מהקבוצה לאחר 6 משחקים ולא הספיק לשחק משחק אחד בליגה הבכירה.

זמן קצר לאחר מכן הוא עבר לעונה אחת בליגה הקנדית וקיבל הזדמנות נוספת ב-NFL אחרי השצטרף לאוקלנד ריידרס, אך עזב את הקבוצה לאחר שבועיים. עד כאן הסיפור שלו בתור שחקן נשמע די כושל ובנאלי, אך לאחר שפרש ממשחק פעיל הוא הצטרף לכת בשם "אומת יהוה" שדגלה בעליונות שחורה והייתה פופולרית במיאמי של שנות ה-80.

הכת הונהגה עך ידי אדם שקרא לעצמו יהוה בן יהוה ונחשב על ידי מאמיניו בתור הבן של אלוהים, ואפילו ראש העיר הכיר בו באופן ציבורי. למרות זאת, מה שרבים לא ידעו הוא שהכת מבצעת טקסי העלאת קורבן בבית המקדש שלהם "מקדש האהבה", ורוב חבריה נעצרו הרבה בזכות עדותו של רוזייר שהודה כי היה חלק מ"מלאכי המוות" של יהוה ורצח בהוראותו של מנהיג הכת לא פחות משישה בני אדם.

רוזייר נידון ל-22 שנות מאסר בלבד אחרי שככל הנראה הצטרף לתוכנית להגנת עדים על מנת להפיל את יהוה בן יהוה - אבל זה ממש לא סוף הסיפור של רוברט, ולאחר ששוחרר הוא נעצר מחדש ונידון ל-25 שנים בכלא לאחר שהורשע בהונאת צ'קים. וכן, קראתם נכון, הוא קיבל שלוש שנים יותר ממה שקיבל אחרי שרצח שישה אנשים.

טומי קיין

טומי קיין בילה זמן ארוך בליגה הבכירהאחרי ששיחק ארבע שנים בסיאטל ועוד עונה בטורונטו שם פרש ממשחק פעיל בעיקר בגלל פציעות רבות. למעשה, קיין היה אמור לפרוש לחיים שלווים וליהנות מהפנסיה שלו -אבל זה לא קרה, וב-30 בנובמבר 2003 הוא ביצע פשע כל כך נוראי שהוא אשכרה הפך לפרק של "פשע אמיתי" בנטפליקס, וברגע ששומעים את פרטי הסיפור מבינים גם למה.

תמי שאיק, אשתו של קיין, הגיעה לבית אימו כדי לעזור ולקחת אותו למרכז גמילה לאחר שסבל מדיכאון והתמכרות לקוקאין. אלא שבמקום לתת לאשתו לעזור לו, הוא גרר את אם ארבעת ילדיו בשיער למטבח והטיח את ראשה שוב ושוב ברצפה.דקות לאחר מכן, כאשר אימו ואחד מחבריו הקרובים הבחינו במעשיו, הוא לקח סכין ודקר אותה בצווארה, ולמרות שכוחות ההצלה מיהרו להעביר אותה לבית החולים היא לא שרדה את התקף הזעם של בעלה.

קיין קיבל רק 18 שנה בכלא לאחר שבמסגרת עסקת טיעון הודה במיוחס לט, זאת על מנת להוריד את דרגת הפשע להריגה בלבד, ולפי שני פסיכיאטרים שאבחנו אותו, הוא סבל מדיכאון קליני, ואז גם טען שהוא לא זוכר את המקרה כלל.

ריי קרות'

בניגוד לרוב השחקנים שביצעו מעשים נוראיים לאחר הקריירה שלהם, ריי קורת' הרס לעצמו את החיים תוך כדי עונת הקאמבק שלו. בשנת 1997 נהנה קרות' מעונת בכורה מוצלחת במדי קרולינה פאנטרס, אך לצערו שבר את הרגל במשחק הראשון של העונה השנייה שלו ונאלץ להישאר מחוץ למגרש במשך שנה שלמה. בשנת 1999 הוא חזר למגרשים והספיק לשחק שישה משחקים עד שהגיע אותו לילה נורא ב-16 בנובמבר.

צ'ריקה אדמס, שהייתה בחודש השמיני להריונה, סיימה לראות סרט עם בן הזוג שלה ריי, וחזרה אל הבית המשותף שלהם שצפון קרוליינה ברכב נפרד. כמה דקות לתוך הנסיעה, הרכב של ריי נעצר וגרם לה לעצור את רכבה. שניות ספורות לאחר מכן נורו לעברה ארבע יריות מרכב עליו נהג קורת'. למרות הפציעה, אדמס הצליחה להתקשר למשטרה ולספר שהיא ובן הזוג שלה היו מעורבים בתקרית ירי. אדמס הובהלה במהירות לבית החולים שם ביצעו בה הרופאים ניתוח קיסרי דחוף כדי להוציא את התינוק בניסיון להציל את חייו.

התינוק שרד לבסוף את האירוע אך נולד עם שיתוק מוחין ונזק מוחי קבוע. צ'רקיה אדמס מתה לאחר חודש בבית החולים, וקרות' עצמו שוחרר למעצר בית בערבות של 3 מיליון דולר אך נמלט מביתו, ובדצמבר של אותה שנה אותר לאחר מרדף אחרי שהתחבא בתא המטען של רכב.

לאחר שנתיים של משפט ארוך ומורכב, קורת' הורש בקשירת קשר לביצוע רצח, שימוש בנשק חם בשטח פרטי וניסיון להריגת ילד שטרם נולד. באוקטובר 2018 הוא שוחרר וחי חיים בפרופיל נמוך בפנסילבניה, שם הוא עובד עד היום בעיקר מהבית וממעט לצאת: "הרצון והחלום האמיתי היחיד שלי הוא להיות חלק פעיל בחיי בני", סיפר בעבר, אז גם התברר שהוא שלח צ'ק על סך כמה אלפי דולרים לאמא של צ'ריקה אשר לקחה את נכדה תחת חסותה.