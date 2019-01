המשפט הדרמטי של ברון הסמים המקסיקני חואקין "אל צ'אפו" גוזמן לא מפסיק להסעיר את הרשת. במהלך השבוע האחרון נרשם שיא נוסף כאשר הנוכחים בבית המשפט צפו בתיעוד הבריחה הנועזת שלו מבית הכלא "אלטיפלאנו" שבקמסיקו. על פי הדיווחים, חלק ניכר מההיערכות הלוגיסטית לבריחה נעשה בעזרתה של אמה קורונל - מלכת היופי לשעבר ואשתו של סוחר הסמים – ועל כן, נשאלת השאלה: עד כמה קורונל באמת הייתה מעורבת באימפריית הסמים של בעלה?

חשוב לדעת: קורונל היא בעלת אזרחות כפולה - מקסיקנית ואמריקאית - ונולדה בלוס אנג'לס. כלי התקשורת האמריקאיים מספרים כי היא בתו של בכיר בקרטל סינלואה - הקרטל אשר נוהל באכזריות על ידי "אל צ'אפו". בימים האחרונים, דמאסו לופז ניונז, בכיר בקרטל אשר נשפט למאסר עולם, העיד כי קורונל הייתה בין מתכנני הבריחה שלו מבית הכלא בשנת 2015.

על פי העדות של לופז, קורונל ובני משפחה אחרים של "אל צ'אפו" רכשו קרקעות בסמוך לבית הסוהר כהכנה לבריחה, ומאוחר יותר היא הייתה זו שארגנה כלי נשק למבצע, שכרה רכבים ואפילו הציעה להעביר לבעלה שעון מיוחד עם GPS.

אלן פוור, הכתב המשפטי של סוכנות הידיעות NY Times, טען גם כי קורונל הייתה בעלת תפקיד מרכזי בקרטל סינלואה. "היא בהחלט הייתה מעורבת בעסקים של 'אל צ'אפו'", כתב פוור. "למעשה, היא הייתה כל כך עמוק בעניינים שהיא נהגה להביא את הטלפון האישי שלה לאביה, בכיר בקרטל, בשביל שיתאם עסקאות סמים".

ג'ונת'ן רוזן, מרצה למשפטים באוניברסיטת Holy Family בפילדלפיה, התראיין לאתר Infobae וטען כי בהתחשב במעורבות של קורונל בעסקי הקרטל ובבריחה שלו מן הכלא, ייתכן שהיא תעמוד לדין בעצמה בקרוב. "כאזרחית ארה"ב היא כפופה לחוק המקומי ועשויה לעמוד לדין על מעורבותה בעסקים של בעלה", סיפר רוזן. למרות זאת, ישנם גורמים שסבורים כי הראיות שיש כרגע נגדה עלולות להיות בעייתיות.

מייק ויג'יל, סוכן לשעבר במנהל לאכיפת הסמים (DEA), סיפר כי הראיות נגדה נכון לשלב הזה מסתמכות על עדויות של גורמים כמו זו של דמאסו לופז. "העדות שלו עלולה להיחשב מפוקפקת, מכיוון שהוא עבריין שנידון למאסר עולם ומחפש הטבות בתנאים שלו", סיפר ויג'יל. "אם אתם שואלים אותי, אני לא חושב שניתן להוכיח את ההאשמות נגדה".