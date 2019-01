Para chefes do tráfico, a mídia vende a sensação de insegurança que é usada como álibi por candidatos durante o período eleitoral. Chefes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro contam como é o ano eleitoral para o tráfico: https://t.co/HdiXxmJvQu #TIBnasEleições pic.twitter.com/CjjN5nNK0S — The Intercept Brasil (@TheInterceptBr) October 3, 2018 אחרי שני סבבים מוצלחים בבחירות המקומיות, ז'איר בולסנארו הושבע בתחילת ינואר לתפקיד הנשיא ה-38 של הרפובליקה הפדרלית של ברזיל. בולסנארו, קצין לשעבר, סחף אחריו את האזרחים המקומיים וניצח את הבחירות אחרי שהציג מצע נוקשה שדוגל בחוק וסדר. בטקס ההשבעה שלו, בולסנארו נשבע להילחם בכנופיות הפשע ששולטות ברחובות המדינה ונשבע לשים קץ ליד הרופסת של השלטון נגד אותם עבריינים. על פי הדיווחים, כחלק מתוכניתו של בולסנארו להילחם בכנופיות הפשע במדינה - הוא הציע להקל על האזרחים ברכישת נשק להגנה עצמית. "אני חותם על הצו הזה כדי שברגעים אלו ממש אזרחי המדינה יוכלו לחזור ולחיות בבתיהם בשקט ובשלווה", אמר הנשיא מול ההמון הצוהל בטקס ההשבעה שנערך בברזיליה. לטענתו, בטיחותם של אזרחי המדינה שומרי החוק היא בראש סדר מעייניו - כמו גם גיבוש הזכות שלהם לשמור על עצמם בדרכים חוקיות. תוך שבועיים, כך טען בולסנארו, כל אזרח במדינה ללא תיק או רישום פלילי יהיה רשאי להוציא רישיון לנשק – האם ההחלטה הזו של הנשיא החדש תהיה זו שתשים קץ לאלימות? האם אזרחים חמושים הם אלו שירתיעו את סוחרי הסמים ואת חברי הכנופיות ששולטים בברזיל כבר שנים ארוכות? ובכן, תלוי את מי אתם שואלים. פשע מאורגן הוא אחת הבעיות הגדולות והרציניות ביותר בברזיל של ימינו. בזמן שמספר אירועי האלימות במדינה שובר שיאים (כ-64 אלף מקרי רצח בשנת 2017 בלבד), וסחר בסמים הפך לתופעה שכיחה במדינה - אין זה מפליא שהמצע של בולסנארו סחף את ההמונים בברזיל שרק רוצים לחיות בשלווה באחת המדינות היפות בעולם. אכן, בולסנארו הוא אדם שניחן בכריזמה אדירה, אך מסתמן שהמצב בשטח דורש פתרון הרבה יותר מורכב מאשר לחמש את אזרחי המדינה. סחר ושימוש סמים הן אחת הבעיות החמורות ביותר שהממשל המקומי נאלץ להתמודד איתן בברזיל של השנים האחרונות. מדי שנה מאות אלפי אנשים נעצרים ונאסרים בגין עברות הקשורות לצריכה או סחר בסמים. כמו כן, כמעט שליש מן האסירים בבתי הסוהר בברזיל מרצים עונשים הקשורים לנרקוטיקה על סוגיה – בין אם זה ילד שמזהיר סוחרים מפני משטרה; נער שמתפקד בתור בלדר; או גבר חמוש שמאבטח עסקאות סמים או את הבוסים שמשלמים לו פרוטות. על פי הדיווחים, אחד הסמים הפופולריים ביותר בברזיל הוא הקוקאין, אשר מיובא בעיקר ממדינות בוליביה, פרו וקולומביה. רק בשנה שעברה החרימה המשטרה המקומית 18 טון של קוקאין (פי 3 מהכמות שהורחמה ב-2016) – כשחלק גדול מהסם הוברח בתאים סודיים בתוך מכוניות שנסעו ללא חשש ברחובות ברזיל. גורמים במשטרת התנועה הפדרלית (PRF) מספרים כי מדי שבוע הם פושטים על משלוחי סמים ברחבי המדינה – חלקם מורכבים מעשרות ק"ג של קוקאין בשווי של מיליוני דולרים אשר מיועדים לכנופיות הרחוב השונות. כנופיית "הפקודה השלישית" (Terceiro Comando) לדוגמה, היא אחד מארגוני הפשע המאורגן הגדולים במדינה שהוקם בתחילת שנות ה-80, וחבריו מתפרנסים בעיקר ממעשי שוד מזוין, סחר בנשק וסחר בסמים. כיום, אנשי "הפקודה השלישית" הפכו לאחד הכוחות הבולטים ביותר בשכונות העוני הברזילאיות (הפאבלות) והם אחראים באופן ישיר לאלימות הגואה ברחובות ברזיל אשר נגרמת ברובה כתוצאה מכלי נשק קטלניים ולא חוקיים ששולטים ברחובות. View this post on Instagram A post shared by PRF Campello (@prfostensivo) on Dec 22, 2018 at 11:15am PST View this post on Instagram A post shared by Andre (@andreciclistacav30) on Dec 21, 2018 at 11:41pm PST פבריציו פּריירה, שוטר במשטרת ריו דה ז'ניירו, מספר שאחת הסיבות לכך שברזיל היא בין המדינות האלימות ביותר בעולם היא כתוצאה מבעיות במערכת המשפט המקומית ומתנאי המאסר במדינה. "בימינו, אם עבריין נתפס עם רובה, הוא נשלח לקצת פחות משנה בכלא", מספר פריירה. "פושע שפותח באש על שוטרים ונעצר מבלי שפגע בהם - מקבל עונש מאסר מינימלי ללא תוכנית שיקום מסודרת. באופן טבעי הוא חוזר מהר מאוד לרחוב ולחיי הפשע". במילים אחרות: עבריינים מרשים לעצמם לעבור על החוק מתוך תחושת ביטחון שהם לא יענשו ושהפשע, ובכן, לפחות בברזיל - משתלם. בנוסף לתחושות שמלוות את האזרחים ואנשי החוק במדינת הסלסה, ראוי לציין ששנים של שחיתות בשלטון המקומי הובילו לצמצומים משמעותיים בתקציב רשויות האכיפה. על כן, שוטרים רבים נדרשים לסייר ברחובות ללא ציוד טקטי ונאלצים להתמודד עם עבריינים ללא הכשרה רלוונטית – בעיה שבולסנארו רוצה לחסל כבר בקדנציה הנוכחית שלו. "בולסנארו רוצה לשים קץ לסחר בסמים בברזיל אבל אי אפשר להפסיק את סחר הסמים בעולם שבו אנחנו חיים", סיפר "ג'וני" (שם בדוי), פעיל בכנופיית "הפקודה השלישית". בראיון לסוכנות הידיעות Vice, העבריין חשף כיצד הוא נכנס לשורות הכנופיה בנעוריו ולאט לאט טיפס בסולם הדרגות בארגון. כיום, בגיל 28 ואחרי שרצח 35 בני אדם, הוא מספר שהגיע לדרגת "סוחר סמים" באחת הפאבלות הקשות של ריו דה ז'ניירו. "אם תשאלי אותי, סחר בסמים בימינו אפילו לא נחשב לפשע מוסרי בברזיל", מסביר "ג'וני". "אנשים מסתמכים על סחר בשביל לפרנס את המשפחות שלהם. קוקאין הוא הווירוס שהתפשט ברחבי ברזיל וכל אלו שלא צורכים אותו - מסתמכים עליו בשביל לשרוד". עוד פרט שראוי לציין הוא שבברזיל של ימינו המשכורת החודשית הממוצעת לאדם עומדת על כ-2,238 ריאל ברזילאי – כחצי ממשכורת המינימום בישראל. כמו כן, אחוז האבטלה במדינה עולה על 11%, עם יותר מ-12 מיליון תושבים שנמצאים מחוץ לשוק העבודה. כשהמצב חמור כל כך - אין זה מפליא שאנשים כמו "ג'וני" פונים לחיי הפשע. לטענתו של אותו "ג'וני", התוכנית של בולסנארו רק תבעיר את רחובות ברזיל. כלומר, הוא לא מצפה לסדר אחרי הרפורמה של הנשיא הנכנס, אלא לעוד הרבה אלימות. "הוא הולך להכניס את ברזיל לסבב מלחמה במרחב העירוני", הוא מספר. "במקום מצב שבו כל האלימות ברחובות תהיה 'רק' כתוצאה מהלחימה שלנו עם אנשי 'הפקודה האדומה' - אנחנו הולכים לרכז את הפעולות שלנו נגד המשטרה ונגד אלו שממלאים את הפקודות של בולסנארו – וזה לא מפחיד אותנו. בשביל זה אנחנו פה, להרוג ולמות. למעשה, זה המוטו שלנו בכנופיה: למות בלחימה". אז מה צפוי בברזיל בשנים הקרובות, ואיך צפויה להיראות הקדנציה הראשונה של בולסנארו? נראה שאם זה תלוי בחברי הכנופיות ששולטים בפנינה של דרום אמריקה - העתיד נראה בעיקר שחור ועם הרבה כתמי דם שיישפך לשווא. {title}





