מה יעלה בגורל 14 מיליארד הדולר שהשאיר אחריו אל צ'אפו?

מה יעלה בגורלו של ההון האדיר שהשאיר אחריו חואקין "אל צ'אפו" גוזמן? אחרי 12 שבועות של דיונים משפטיים, חבר המושבעים האמריקאי קבע שסוחר הסמים האכזרי אשם בכל הסעיפים המיוחסים לו – כולל ניהול של ארגון פשע. כעת, מסתמן מהלך לפיו רשויות החוק בארה"ב ידרשו מגוזמן למסור להם את כל נכסיו אשר מוערכים בסכום כולל של כ-14 מיליארד דולרים. נכון לרגע זה עדיין לא ברור היכן נמצא כספו של סוחר הסמים המקסיקני, או אם ההערכות לגביו בכלל נכונות. מה שבטוח הוא שמהלכים מהסוג הזה בוצעו בעבר עם סוחרי סמים ושבגדול נשאר עוד לא מעט זמן עד פסק הדין הסופי שנקבע ל-25 ביוני השנה. בשנת 2010, אוסיאל קרדנס חילן, מנהיג קרטל "דה גולפו" ששלט במדינת טמאוליפס (צפון-מזרח מקסיקו) הודה ביותר מ-20 סעיפי אישום המיוחסים לו, כולל הלבנת הון, סחר בסמים ורצח. על חילן נגזרו 25 שנה והוא נדרש למסור לרשויות סכום שנעמד בכ-50 מיליון דולר. שבע שנים מאוחר יותר היה זה אלפרדו "אל מוצ'ומו" (נמלת המדבר) לייבה, ראש משפחת הפשע בלטרן-לייבה, אשר נמצא אשם בסחר בסמים ונגזר עליו מאסר עולם. לייבה נדרש בזמנו לשלם לרשויות סכום של כ-10 מיליארד דולר – אשר הופחת בסופו של דבר לכ-530 מיליון דולר. Alfredo Beltran Leyva, the kingpin whose 2008 arrest set off a BLO-Sinaloa war, sentenced to life and a $529mln fine https://t.co/AGsTJvjrWQ pic.twitter.com/CSrSTQbpkZ — Chris (@chrstphr_woody) April 6, 2017 Testimony from Jesus Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo,” revealed that the El Chapo allegedly maintained contacts within the US Drug Enforcement Administration (DEA), which El Vicentillo later used to his own benefit.https://t.co/rv4TPsqzoG pic.twitter.com/FawAGItXfa — InSight Crime (@InSightCrime) January 10, 2019 בנובמבר האחרון, במהלך משפטו של אל צ'אפו, ויסנטה זמבדה-ניבלה (בנו של איסמעיל "אל מאיו" זמבדה) הודה כי הוא שיתף פעולה עם הברון המושמץ והבריח טונות של סמים לתוך גבולות ארה"ב. במסגרת הודאתו הוא מסר לרשויות סכום של כ-1.37 מיליארד דולרים, נדרש לשלם קנס בשווי של 4 מיליון דולר וחטף עונש מאסר של 10 שנים. אם הרשויות של ארה"ב אכן ידרשו מגוזמן למסור להם את שווי הנכסים שלו, אז זה צפוי לניות הסכום הגבוה ביותר שסוחר סמים (או עבריין אחר שהורשע בפשע מאורגן) נדרש לשלם לרשויות החוק. {title}





