ברוכים הבאים לשפטון מאלֵט - בית הסוהר העתיק והשערורייתי בכל בריטניה. בית הסוהר הזה נפתח לראשונה ב-1625, והוא מוכר "בזכות" שני דברים: הראשון זו העובדה שהוא שימש את הממלכה כמוקד הוצאה להורג של חיילים עבריינים בזמן מלחמת העולם ה-2. השני הוא שאחד התאים שלו אכלס את שני הגנגסטרים הכי ידועים לשמצה בתולדות בריטניה – רג'ינלד ורוני קריי, הידועים בתור האחים קריי. שפטון מאלט הוגדר בתור כלא בדרגה C. המשמעות היא שהוא הכיל אסירים שאסור בשום פנים ואופן לבטוח בהם. בתפוסתו המלאה הוא הכיל כ-189 מן האסירים המסוכנים ביותר בתולדות הממלכה, וחוקרים והיסטוריונים מעריכים שסביבת בית הסוהר ככל הנראה מכילה מספר מוקדים של קברי אחים וקברים לא מסומנים זאת משום שהוא פעל לפני שחוקקו את "דיני הקבורה" בבריטניה. בתחילת שנות ה-50 המקום הפך להיות ביתם הזמני של האחים קריי, אשר ריצו במקום עונש מאסר צבאי. על פי הדיווחים, השניים נהגו לקבל התקפי זעם ולתקוף את הסוהרים. פעם אחת, הם זרקו את דלי השתן שלהם על אחד הסמלים, ובפעם אחרת הם הטיחו תה רותח בפניו של סוהר אחר. השיא של השניים הגיע מאוחר יותר כאשר התאומים אזקו את אחד הסוהרים לסורגים של התא ואז הציתו את המזרון שלהם. למעשה, התקופה שלהם בבית הסוהר הייתה גרועה כל כך, שהיא הובילה את שני האחים להיזרק מן הצבא הבריטי. שפטון מאלט: סיפורו של הכלא הנוראי ביותר בבריטניה A post shared by Gentlemen prefer this���� (@gentlemenpreferthis) on Sep 10, 2016 at 6:45am PDT שפטון מאלט נסגר לפני 5 וכיום הוא פתוח בתור אטרקציית תיירות מקומית. תייר שסייר במקום תיאר את האווירה המצמררת לכתבי אתר החדשות הבריטי Metro ואמר: "המקום לח ומלא ברוחות פרצים. בית הסוהר אומנם שקט, אבל יש דלתות פלדה בכל מקום. ניתן לשמוע צעדים, קולות של אנשים וצירים חורקים מקילומטרים. העובדה שכל כך הרבה אסירים הוצאו להורג במקום מורגשת היטב". {title}





